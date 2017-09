Mladá vegánka dokazuje, že aj zdravé jedlo vie byť chutné. Príspevky na jej Instagrame sú toho dôkazom

Iba 16-ročnú vegánku Jose sleduje na jej Instagrame viac ako 471 tisíc ľudí. Tvrdí, že život je príliš krátky na to, aby sme jedli nudné jedlo a svojimi príspevkami to jednoznačne dokazuje. Zdravé a esteticky perfektne vyzerajúce pochúťky vzbudujú u jej fanúšikov chuť lajknúť jej každú jednu fotografiu. Aj napriek tomu, že Jose je vegánkou, šaláty u nej nehľadajte. Chce poukázať hlavne na to, že zdravá strava sa dá vyskladať aj z nekonečnej škály úžasných potravín. Farebné pastelové smoothie, raw koláče dochutené ľadovým ovocím, či ovocné nanuky preliate čokoládou očarili aj nás a určite si zaslúžia aj tvoju pozornosť. Ak si aj ty milovníčka krásneho a zdravého jedla, tento profil ti naozaj odporúčame.

