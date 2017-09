Mólo na týždni módy v New Yorku ovládli igelitové tašky. Zoznámte sa s kreatívnou dvojicou z MAISON the FAUX

Ak ste si mysleli, že igelitové tašky ako módny doplnok sú faux pas, je možnosť, že už tomu tak nebude. Vo štvrtok, 7. septembra, sa začala najväčšia módna akcia v USA, New York Fashion Week a už predstavila množstvo zaujímavých dizajnérov a kolekcií. Z radu zástupcov módnych domov trochu vyčnieva značka Maison the Faux, ktorá predviedla naozaj šialenú show.

Maison the Faux je kreatívne štúdio so sídlom v holandskom meste Arnhem. Módny dom sa usiluje o reakciu na súčasný módny priemysel a snaží sa upriamiť na oslobodenie svojho publika od často úzkoprsého okolia. "Fiktívny dom", čo by mohol byť hrubý preklad názvu štúdia je zakorenený vo veľkom zmysle pre humor, v ich svojskom výsmechu a kombinácii s hlbokou láskou k móde. Ich nový pohľad na mužskosť a ženskosť stiera rozdiely a väčšina ich kolekcie je určená pre obe pohlavia. Nevytvárajú oblečenie pre ženy alebo mužov, ale pre ľudí, preto v ich kolekcii môžete nájsť, okrem iného, aj bikiny a sukne pre obe pohlavia.

Tvorivý tím vedie dvojica kreatívcov, dizajnéri Joris Suk a Tessa de Boer. Debutovali v roku 2014 na týždni módy v Amsterdame a odvtedy vytvorili osem kolekcií. Tento rok sa už druhýkrát zúčastnili aj NYFW. Každá prehliadka je určitým divadelným predstavením. Na poslednej prehliadke v Amsterdame umiestnili na mólo niekoľko solárií a kolekcia obsahovala medzi iným aj okuliare chrániace oči pred umelým opaľovaním. Aktuálna kolekcia obsahuje denim, latex, zipsové zdobenia, dvojfarebné topánky a v neposlednom rade pásikavé červeno-biele igelitové tašky s logom.

Okrem účelu odnesenia nákupu domov majú igelitky v prípade Maison the Faux oveľa širšie využitie. Dajú sa použiť namiesto kabelky, šatky na hlavu, ako potlač na tričku a ich "unikátny" pásikovaný dizajn sa stal inšpiráciou pre viaceré kúsky odevov.

