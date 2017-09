Do ulíc prichádza jesenná móda. Slečny v Bratislave nám prezradili, čo im v šatníku nemôže chýbať

Každým týždňom nám teplota vonku neúprosne klesá, no stále sú tu dni, kedy si môžeme užiť posledné teplé lúče slnka. Prichádza jeseň, no ženské osadenstvo nezúfa. Do obchodov sa hrnie nová kolekcia oblečenia, ktorá pravdepodobne spôsobí prievan v nejednej dámskej peňaženke. A asi aj v pánskej. Vybrali sme sa do bratislavských ulíc a odchytili sme slečny, ktoré nám zodpovedali pár krátkych otázok týkajúcich sa módy. Čo nemôže chýbať s príchodom chladnejších dní každej dobre pripravenej žene?

Mária (23)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Mám rada dlhšie saká. Konkrétne mám dve obľúbené, sivé a čierne oversize sako. Tiež klasické kožené bundy.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Žltá.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Určite leto, mám rada teplo, som aj letné znamenie, tak možno to bude aj tým. Nevravím, že nemám rada vrstvenie oblečenia, ale leto je pre mňa príjemnejšie. Najradšej si oblečiem tričko, kraťase, tenisky a idem.

Terezka (16)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Oversize jesenný sivý sveter.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Bordová alebo sivá.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Asi jeseň a zima, lebo mám rada oversize veci a vrstvenie oblečenia.

Tamara (17)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Pršiplášť.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Sivá.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Asi jar, lebo si môžem kombinovať teplejšie aj letnejšie veci, čo ma baví.

Naike (18)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Trenčkot.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Horčicová.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Leto, lebo rada nosím extravagantnejšie kúsky.

Simona (17)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Kožená farebná bunda, najlepšie žltá.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Žltá.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Asi práve jeseň, lebo sa dá kombinovať aj kožená teplejšia bunda s letnými vecami.

Tereza (17)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Svetre alebo košele.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Sivá.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Zima, lebo mám rada vrtsvenie oblečenia.

Veronika (16)

Najobľúbenejší jesenný kúsok zo šatníka?

Určite kabáty.

Obľúbená jesenná farba oblečenia?

Matná a tmavšia modrá farba.

Čo sa týka módy, ktoré ročné obdobie ti je najbližšie a prečo?

Mám rada zimy práve kvôli pekným kabátom a kožuchom.

Na aký kúsok oblečenia sa chystáš najbližšie do obchodov ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky Kabát Klobúk Oversize sveter Kožená bunda Sako Kabát 9 hlasov Klobúk 0 hlasov Oversize sveter 8 hlasov Kožená bunda 5 hlasov Sako 1 hlas