Staň sa tvárou značky, ktorá ti umožní zviditeľniť sa. Natoč video a presvedč porotu, že pre prácu snov si ako stvorená

Si pobláznená do módy, sleduješ najnovšie trendy a máš pocit, že by si sa v tomto smere chcela viac zviditeľniť? Shoozers ti možno splní tvoj sen. Hľadá sa fresh dievča od 18 do 28 rokov, ktorá by mala spĺňať nasledovné atribúty. Ak sa nebojíš kamery, rada vytváraš videá či dokonca vloguješ, rozhodne si jednou z tých, čo by sa mali zapojiť do tejto súťaže. Dostaneš možnosť natáčať v profesionálnom štúdiu, popritom sa stretávať so známymi osobnosťami nielen zo Slovenska ale i z Čiech a dokonca cestovať. Nakopneš svoje účty na sociálnych sieťach a ľudia ťa začnú sledovať. Budeš chodiť na fashion podujatia a tvoriť obsah, pre ktorý si ako stvorená. Veď čo je viac , ako robiť to, čo ťa naozaj baví?

Čo treba urobiť?

Natoč video s obsahom, ktorý prevedčí Shoozers, že ty si tá, ktorá by sa mala stať ich fashion vlogerkou. Zdieľaj svoje video medzi kamošmi, pretože čím viac lajkov v súťaži dostaneš, tým väčšiu šancu máš. Uploadni svoje video aj na svoj Instagram a označ ho hashtagom #ShoozersVlogger. Akonáhle zverejníme tvoje video, príde ti o tom informácia do e-mailu. Od toho momentu máš presne 10 dní na získavanie svojich lajkov. Nezúfaj, ak nie si v prvej päťke. Porota môže svojou divokou kartou vybrať päť uchádzačiek, ktoré postúpia na casting, aj keď nezískali veľký počet lajkov.

A čo na castingu?

Prídeš na casting do hotela Sheraton, nakrútiš svoje 30-sekundové video a potom sa postavíš pred porotu, ktorú presvedčíš o tom, že práve ty by si sa mala stať známou youtuberkou v oblasti fashion. Takže ti nemôže chýbať ani odvaha.

Stále si presvedčená o tom, že ty by si mala byť novou tvárou Shoozers? Tak sa pusti do natáčania a my ti držime palce! Všetky potrebné informácie nájdeš na ich web stránke.