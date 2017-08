Má len 30 rokov, ale už šéfuje celej obci. Krásna starostka Erika využíva skúsenosti z modelingu a je aj najmladšia vo svojej funkcii

V malebnej dedinke Kláštor pod Znievom už tri roky úraduje najmladšia starostka na celom Slovensku, s ktorou sa nedávno pozhovárali reportéri z portálu Dobré noviny. Erika Cintulová oslávila ešte len svoju okrúhlu tridsiatku, ale už pred tromi rokmi po kariére modelky aj štúdiu práva predstavila miestnym obyvateľom konkrétny a realistický program, čo jej vynieslo najviac hlasov a volebný úspech. Vo svojom pracovnom nasadení neváhala po nástupe do úradu urobiť aj ráznejšie zmeny, vďaka čomu jeho chod zefektívnila a získala aj hromadu dotácií z projektov, o ktorých mohli miestni obyvatelia predtým len snívať. Zoznam jej úspechov by sa snáď ani nezmestil na jednu celú stranu, pretože sa činila v takmer každej oblasti od školstva až po kultúru, čo vyvrcholí aj dedinským jarmokom, kam príde zaspievať dokonca aj kapela Boney M.

Momentálne sa Erika teší z toho, že obec pod jej rukami prekvitá a svedčia o tom aj štatistiky, pretože rok čo rok do nej pribúdajú obyvatelia hľadajúci kúsok pokoja a oddychu od rušného veľkomesta. Krásna starostka mala v minulosti skúsenosti aj s modelingom, ktoré v súčasnosti do istej miery využíva aj pri vykonávaní svojej funkcie, keďže pri cestovaní po svete za foteniami musela byť samostatná, nezávislá, trpezlivá aj usilovná a práve modeling spoločne s neskorším štúdiom práva jej dali solídny základ na to, aby z nej bola dobrá starostka. Ľudia ju majú radi a pri otázke, či by si samú seba vedela predstaviť na starostovskej stoličke aj v budúcom volebnom období odpovedala pozitívne.