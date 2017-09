Lucia začínala piecť v rodinnej kuchynke a celé noci vymýšľala recepty. Dnes sa môže tešiť zo zabehnutej výroby a stálych zákazníkov

„Lulus bakery je malá cukrárenská výroba v Trnave. Vznikla v decembri 2014 z čistej vášne jednej tvrdohlavej slečny, ktorú už dlhšie veľmi bavilo piecť a videla dieru na trhu." Lucia Gažová vyštudovala marketing, v ktorom istý čas aj pôsobila. Tam zistila, že v dnešnej dobe sa dá preraziť už naozaj vo všeličom, pokiaľ má človek chuť a je dostatočne šikovný a vytrvalý. V minulosti skúsila aj modeling, ktorý ju okrem iného obohatil o cestovanie, no cítila, že by sa mala vydať iným smerom. V roku 2014 sa jednoznačne rozhodla pre niečo, čo bolo na prvý pohľad možno trochu riskantné, no dnes vidíme, že to bol dobrý krok. Jednoducho začala robiť to, čo ju baví - piecť. Bola jednou z prvých odvážnych slečien, ktoré svoje domáce cukrárske výtvory ukázali svetu a postupne vytvorili zo svojho mena značku. Dnes má Lulus bakery na sociálnych sieťach viac ako 40 tisíc sledovateľov a jej stoly sa prehýbajú pod desiatkami chutných koláčikov a toriet.

Ahoj, Lucia! V minulosti si sa venovala modelingu. Ako si sa dostala k pečeniu?

Ahojte! Napriek tomu, že tieto dve oblasti nemajú nič spoločné, človek časom zreje a hľadá seba samého. Mne sa to podarilo v odvetví, ktoré sa od môjho dovtedajšieho pôsobenia absolútne líši, no zároveň i dopĺňa. Veď predsa dobre vyzerajúca cukrárka, ktorá sa živila aj marketingom a dokáže predať to, čo napečie, nemôže byť zlá kombinácia.

Prezraď nám, aké boli tvoje cukrárske začiatky?

Veľmi dlhé a “bolestivé”. Neznášam neúspech a pri mojich úplných začiatkoch sa mi koláčiky nedarili ani náhodou tak, ako som si predstavovala. Takže som si musela prejsť aj touto fázou. Piekla som nonstop. Stále som recepty zdokonaľovala, aby som bola s nimi spokojná. A toto všetko sa odohrávalo v našej domácej minikuchynke. Rodičia boli celý bez seba, keď pravidelne prichádzali z práce a nemali si ani kam sadnúť, lebo naozaj všade boli porozkladané makarónky a sušili sa pred pečením.

Kde ťa môžeme nájsť? Pečieš zatiaľ len na objednávku?

Pečiem v Trnave, kde mám svoju malú milovanú výrobničku. Tam ma môžete nájsť takmer vždy. Pečieme však len na objednávky, takže náhodných okoloidúcich, ktorí majú len tak chuť na sladké, zväčša nepotešíme. Vlastnú cukráreň zatiaľ nemám, no dodávam koláčiky do jednej sympatickej trnavskej kaviarne. V mojej ponuke je kopec druhov mini koláčikov, makaróniek, toriet od maličkých až po obrovské a pokojne aj pre 200 ľudí. Robím kompletne sladké cateringy na eventy, či candy bary na svadby.

Dnes je už celkom dosť cukráriek či tortáriek. Čím sú tvoje zákusky originálnejšie?

Áno, dievčat, ktoré pečú je dnes už mnoho a ja sa teším, že mnohé z nich som inšpirovala aj ja. Pár z nich som nakopla, aby nepiekli len potichúčky doma, ale aby si spravili svoje prevádzky či firmy. A čím sú originálnejšie moje koláčiky? To už je dnes ťažko povedať. Jeden týždeň vymyslím nový dizajn a na ten ďalší ho vidím u ďalších troch cukrárok. Ja som pedant a každú receptúru som si vymýšľala do detailov sama a to robím aj teraz. Každý jeden koláčik musí odomňa odchádzať v tip top stave. Len zdobeniu koláčikov venujem každý týždeň aj 12 hodín a verím, že je to na nich aj cítiť.

Vydala si dokonca aj svoju knihu. Koľko si na nej pracovala a čo vsetko v nej môžeme nájsť?

Je ťažko povedať, koľko dní som na nej pracovala. Po nociach som sedávala za počítačom a spisovala receptúry, potom som piekla koláčiky, ktoré sme následne do knihy museli nafotiť. Ale celkovo som na nej pracovala asi pol roka a poviem vám, bola to pekná makačka. Nájdete v nej mnoho receptov, ktoré sú popísané naozaj “polopatisticky” a aj menej skúsený človek by podľa nich dokázal napiecť či už cupcaky, alebo tortu. Dovolím si povedať, že moja knižka úplne stačí na to, aby ste svoje okolie mali stále čím prekvapovať.

Máš aj ty svoj obľúbený zákusok, na ktorý nedáš dopustiť?

Určite makarónky, s tými som začínala, stále s nimi aj pokračujem a verím, že sa ich nikdy nepustím. Lebo ich milujem nielen ja, ale aj moji zákazníci.

A tvoja najobľúbenejšia sladká kombinácia?

Čokoláda a passion fruit!

Tvojou sezónou je hlavne obdobie svadieb, vianoc alebo osláv. Je príprava svadobnej torty náročnejšia ako klasickej?

Každá svadobná torta je pre mňa náročnou výzvou, lebo torta je na svadbe predsa veľmi dôležitá. Preto musí byť dokonale krásne vyzdobená a predovšetkým chutná! Nech na ňu všetci svadobčania spomínajú. V podstate je jedno či je pre 40 ľudí, alebo 170, jednoducho musí byť dokonalá.

Všetky recepty si vymýšľaš sama? Kde berieš inšpiráciu?

Všetky recepty sú moje alebo babkine. Inšpirácií je strašne veľa, dá sa čerpať naozaj odvšadiaľ. V poslednom čase, je to v podstate aj taký trend, si idem veľmi na jedlých kvetoch. Spolu s kamarátkami z Trenčianskej Teplej sme pred pár mesiacmi spravili kvetovú koláčovú revolúciu.

„Fondány a marcipány sú prísne zakázané – torty poťahujeme jedine s mascarpone krémom, ktorý však dokážeme uhladiť takmer do dokonalosti. Zdobené makarónkami, ovocím, bonbónmi, orechmi, čokoládou, kvetmi. Suroviny musia byť vždy čerstvé a tej najlepšej kvality – aj preto nakupujeme každý deň. Pracujeme len s pravým maslom, margarín do koláčov predsa nepatrí, rovnako sa u nás nenájdu umelé príchute, či kupované džemy, arómy a dochucovadlá. Všetko si robíme vlastné."

Mávajú tvoji zákazníci bizarné požiadavky? Akú najzvláštnejšiu si dostala?

Samozrejme! Nevedomosť neospravedlňuje a to platí aj pri koláčikoch. Raz mi jedna pani veľmi nepekne vynadala, že ani nie som cukrárka, keď jej nedokážem spraviť obyčajnú Audi A8 tortu (smiech). Nenechala si ani len vysvetliť, že týmto smerom sa moja cukrárčina ozaj neuberá.

Určite sú aj v cukrárstve isté trendy. Aký je momentálne?

Jemné, prirodzené, kvetové a ovocné dezerty či torty. To je teraz top, či už na Slovensku alebo vo svete.

Tvoje plány alebo ambície do budúcnosti nám prezradíš?

Určite stále piecť. Nechcem svoju firmu nechať rásť a mať pod sebou 20 zamestnancov, lebo potom by už každá tortička a koláčik neboli “moje” a neprešli by mojimi rukami tak, ako doteraz. Chcela by som lulus posunúť trochu viac do mediálnej sféry. Teraz sme začali točiť projekt s názvom Sladká škola, kde si ľudia budú môcť pozrieť videá s návodmi a receptami na torty a koláčiky. Rokujem s viacerými veľmi zaujímavými partnermi, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, tak sa naozaj veľmi teším na všetko, čo v najbližšom období príde.

Lucia, ďakujeme ti za rozhovor! Čo by si na záver odkázala našim čitateľom?

Ďakujem pekne aj ja. Na záver by som použila vetu, ktorú zbožnujem a pre lulus ju vymyslel kamarát. „Zo sladkého sa nepriberá, zo sladkého sa teší.” Tak sa toho nebojte a dobrú chuť!

Viac sa dozvieš na Instagrame, Facebooku alebo web stránke Lulus bakery.