Fashion blogerka Marketa stavila na trendy ružovú. Pod rukami Moniky Kalickej zásadne zmenila svoj imidž

Pre niekoho možno trochu uletené, no zaručene neprehliadnuteľné. Farebné vlasy nie sú najvyhľadávanejším trendom, no z roka na rok ich na ulici pozorujeme častejšie. S Monikou Kalickou, talentovanou hair stylistkou sme sa porozprávali o tejto extravagantnej mánii a z profesionálneho hľadiska nám prezradila, ako veľmi je pre vlasy odfarbovanie náročné a akú výživu by sme im mali po tomto zákroku dopriať. Monika pripravila v spolupráci s KDRKO a Adamom Rohalom video, na ktorom máš možnosť vidieť premenu slovenskej fashion blogerky Markety Liday. Pri nej by sa každý stylista vedel vyblázniť, nakoľko je otvorená podobným módnym experimentom a tieto trendy vie očividne nosiť! Pristane to však každému?

Ahoj, Monika! Dnes predstavuješ svoje nové video, kde si ľudia môžu pozrieť tvoju prácu. Ako vznikol nápad?

Cieľom videa je dokumentácia mojej práce. Spolupracujem s mnohými zaujímavými mladými ľuďmi a chcem, aby moja práca vyznela originálnejšie, ako je bežné. Keďže si veľa klientov fotím, robím story na Instagram, napadlo mi začať s nimi točiť videá, kde si môžete vypočuť dobrú hudbu, sledovať pekné zábery a vychutnať si premenu vlasov, ktorú nerobím každý deň.

O akú premenu ide v tomto videu?

Pri Markete veľa experimentujem a rada skúšam rôzne kombinácie. Tým, že je módna blogerka a nie je obmedzená pracovným prostredím, viem sa pri nej odviazať. Najskôr jej vlasy odfarbujem a potom aplikujem rôzne farby. Robili sme už sivú, no tentokrát sme skúsili niečo odvážnejšie a do očí bijúce - ružovú. V budúcnosti by som na nej chcela skúsiť ešte zopár odtieňov farieb, no postupne sa vrátime k prirodzenej hnedej. Marketa je štýlová baba a vlasy vie nosiť! Ružová je veľmi extravagantná, no nie každému pristane.

Pri akých príležitostiach sú extravagantné farby vyhľadávané?

Väčšinou sú vhodné na festivaly, rôzne koncerty, Halloween, no niektoré klientky tieto vlasy preferujú aj v súkromnom živote. Avšak, ako som už spomínala, vlasy tohto typu nie sú vhodné pre každého. Respektíve, človek musí zvážiť, či nevyznie príliš výstredne v práci alebo v škole, nakoľko takéto zmeny v dnešnej dobe nie sú veľmi akceptované.

Čo odfarbenie vlasov spôsobuje?

Odfarbenie nám vlas umŕtvi a vytiahne z vlasu pigment. Vtedy je ideálne použiť proteínové produkty, ktoré vo vlase vyplnia prázdne miesta.

Aké prípravky si pri odfarbení použila? Ako dodať vlasom stratenú výživu?

Použili sme produkty, ktoré sú prioritne pre vlasy výživné. Tento náročný zákrok vlas zaťaží, a preto mu treba doplniť živiny. Marketa používa výhradne Kevin Murphy prípravky, čo ja určite schvaľujem, lebo sú dostatočne kvalitné.

Vydrží takáto farba aj niekoľko umytí?

Pri farebných odtieňoch vlasov je údržba náročnejšia. Vlasy sa musia udržiavať minimálne každých 4-5 týždňov, aby farba vyzerala stále sviežo. Veľkým trendom sú pudrové farby, no tie vydržia málo. Vždy klientkám odporúčam, aby sme šli najskôr do sýtejšej farby, ktorá sa postupne vymyje a vznikne z nej pudrová pastelová. Trvácnosť farby záleží aj od toho, či použijeme kriedy alebo spreje na vlasy. Tie vydržia len do nasledujúceho umytia. Poprípade farebné balzámy, ktoré vydržia 8-12 umytí.

A čo tmavé vlasy? Pokiaľ klientka nechce prísť o vlasový pigment, je možnosť, že jej farba aj tak chytí?

Na tmavé vlasy väčšinou farby nechytia. Musia sa odfarbiť, aby bol výsledný efekt čo najviditeľnejší. Na tmavé vlasy chytí jedine kriedová farba, pudre či spreje. No tie sa hneď vymyjú.

