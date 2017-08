Z módnych blogeriek sú najnovšie aj cestovateľky! Sestry z A Cup of Style inšpirujú v každom smere!

Dievčatá z ACOS Nicole a Lucie Ehrenbergerové sú už niekoľko rokov v prvých priečkach československej Youtube scény. Sú to dve sestry, ktoré tvoria nenahraditeľnú dvojku a blogujú už neuveriteľných 12 rokov! Študujú marketingovú komunikáciu. Sympatické, cieľavedomé, inšpiratívne a krásne slečny sa našli v tom, čo ich skutočne baví a rozhodli sa, že pôjdu do toho spolu. Väčšina z vás už určite pozná ich Youtube kanál a blog, ale veríme, že nájdu sa aj takí, ktorí o nich ešte nepočuli. Za čas svojej tvorby však stihli vydať motivačný diár na rok 2017 a úplny boom spravila kniha Móda, krása a životný štýl, kde prinášajú rôzne rady a inšpirácie. A to nie je všetko!





Najnovšie majú aj vlastný e-shop a robia workshopy pre začínajúcich blogerov. Napriek tomu, že sa venujú hlavne lifestyle a móde, v poslednom období začali aj veľa cestovať a zdielať svoje cestovateľné zážitky na svojom kanáli. Dubaj, Švajčiarsko, Grécko, Taliansko, nádherné Nórsko (ktoré sledovateľov veľmi ohúrilo) a nedávno dvojtýždňový surfing vo Francúzsku a Španielsku! Samozrejme, nič neprišlo len tak. Dievčatá sú naozaj usilovné a pracujú na svojej tvorbe a projektoch každý jeden deň. Napriek tomu môžu povedať, že si žijú svoj sen.

Právě jsme dorazili domů a já jen sním o tom, jaký by to bylo mít teleport a být zpět u oceánu. Vy se tam můžete přenést aspoň pomocí videa a článku, které dneska najdete na #acupofstyle. Odkaz jako vždy najdete na profilu a nebo v insta stories. Dejte pak vědět, jak se vám líbí! #surftripcz #acupoftravel #roxy Příspěvek sdílený Nicole • A Cup of Style (@nicole_e), Srp 6, 2017 v 9:46 PDT

Surfing vo Francúzsku, ktorý dievčatá vraj vždy chceli vyskúšať.

Vyrastali ako úplne bežné slečny, ktoré začínali s nulou videní a postupne sa to rozrastalo..

Nádherné Švajčiarsko!

Nórske fjordy

#norsko a jeho výhledy! Na víkend připravuji video, tak jsem zvědavá, zda je něco, co by vás o Norsku, cestování a tak obecně nejvíce zajímalo? Příspěvek sdílený Nicole • A Cup of Style (@nicole_e), Zář 21, 2016 v 10:10 PDT