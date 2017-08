Hannah je úspešná podnikateľka, ambasádorka pre adidas a DJ-ka v jednom. Motivuje ženy k zdravému životnému štýlu a oplatí sa ju sledovať!

Na sociálnych sieťach nájdeme veľa inšpiratívnych žien z celého sveta. Na freshfem ti prinášame tipy na Instagramové profily, ktoré nás niečím oslovili a myslíme si, že sa ich prinajmenšom oplatí sledovať. Hannah Bronfman nie je klasickým prototypom štíhlučkej modelky, no rozhodne má niečo do seba. Ak si ešte o nej nepočula, trochu ti priblížime jej život.

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Jún 9, 2017 o 11:22 PDT

Hannah je jednou z detí amerického úspešného podnikateľa Edgara Bronfmana, takže odhodlanie a obchodného ducha má rozhodne v krvi. Od detstva sa venovala aktívnemu životnému štýlu a ako balerína si vypestovala dobrý základ k vytrvalosti a pravidelnému pohybu.

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Aug 9, 2017 o 12:42 PDT

Počas vysokej školy začala robiť DJ-ku a ako rodená Newyorkčanka si určite zažila nejednu párty na Manhattane. Za pultom jej to rozhodne sekne!

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Apr 15, 2017 o 4:31 PDT

V šlapajách svojho otca sa stala z Hannah úspešná podnikateľka, ktorá v roku 2012 vytvorila mobilnú aplikáciu Beautified, kde si ženy mohli online rezervovať termín v rôznych salónoch krásy, wellnessoch či fitness centrách.

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Máj 16, 2017 o 5:04 PDT

Nakoľko žila Hannah uponáhľaným americkým životom a pohybovala sa v spoločenských kruhoch, kde sa o svoj vzhľad musela príkladne starať, nie vždy mala čas si medzi aktivitami rezervovať termíny v obľúbených salónoch. A aj preto vznikla táto myšlienka, vytvoriť pre ženy priestor, ktorý by im umožnil efektívne ušetriť čas. Aplikácia sa zameriavala najprv len na New York, no v ďalších rokoch sa rozšírila aj do Los Angeles či San Francisca.

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Máj 31, 2017 o 1:03 PDT

Jej web stránku HBFit ocenia predovšetkým ženy milujúce zdravý životný štýl, fitness a rady na krásu. Nájdeš tu všetko, čo sa týka starostlivosti a najnovších beauty trendov. Oslovila ju aj značka adidas, ktorej robí ambasádorku.

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Feb 27, 2017 o 7:45 PST

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Jún 11, 2017 o 8:09 PDT

Tento rok v máji sa inšpiratívna DJ-ka, podnikateľka, módna ikona a milovníčka športu, zdravia a krásy v jednom vydala za kolegu z brandže Brendana Fallisa a svoj sľub spoločne spečatili v čarovnom Maroku. O svadbe písali mnohé zahraničné médiá. Ak aj teba zaujala táto výnimočná žena, pozri si ju na jej Instagrame.

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Júl 22, 2017 o 8:20 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Máj 22, 2017 o 8:39 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Hannah Fallis Bronfman (@hannahbronfman), Apr 18, 2017 o 9:14 PDT