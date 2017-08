Vicemajsterka Slovenska v kategórii bikini fitness túži uspieť na medzinárodnej scéne. Súťaží tretí rok, no stále nie je so sebou spokojná

Michaela Svetíková má 27 rokov, žije v Bratislave, miluje dobré jedlo a chcela cvičiť preto, lebo so svojím telom nebola dostatočne spokojná. Začala s boxom, pravidelne sa zapájala do skupinových tréningov, fitness centrum navštevovala čím ďalej, tým viac a dnes sa z jej hobby stala hlavná priorita. Zmeny prichádzali rýchlo, motivácia stúpala a vydreté výsledky zaručili úspechy. Majstrovstvá Slovenska v kategórii bikini fitness jej tento rok priniesli striebornú medailu a jej ďalším cieľom je medzinárodná scéna.

Ahoj, Michaela! Na úvod sa predstav našim čitateľom.

Ahojte! Volám sa Michaela Svetíková, mám 27 rokov a pochádzam z Bratislavy, kde aj žijem. Aktívne sa venujem športu.

Čo presne znamená, že sa aktívne venuješ športu?

Venujem sa fitness, súťažne už tretí rok, konkrétne kategórii bikini fitness. Už nejakú dobu som nebola úplne spokojná so svojím telom a ešte stále ani nie som. To bol ten dôvod, prečo som sa rozhodla niečo s tým začať robiť. Začala som trénovať box s trénerom, a taktiež som začala navštevovať skupinové tréningy boxu. Keďže som sa do toho pustila na 100%, fyzické zmeny prichádzali veľmi rýchlo a to bola pre mňa obrovská motivácia.

Za pomerne krátku dobu si sa naozaj viditeľne vypracovala. Boli tvoje začiatky ťažké?

Keď sa na to pozriem z odstupom času, začiatky boli pre mna najjednoduchšie. Oveľa ťažšie je to udržať a týmto štýlom dlhodobo fungovať. Práca, tréningy, strava, príprava na súťaž, všetko musí byť naplánované a všetko sa tomu podriaďuje. Teda aspoň v mojom prípade.

Keď si začínala s aktívnym cvičením, mala si podobnú predstavu o tom, kam si sa dostala teraz?

Vtedy som vôbec netušila do čoho idem, takže ani očakávania neboli moc veľké. O majstrovstvách som iba snívala. Už teraz som ďalej, ako som si myslela, že sa vôbec niekedy dostanem. Môj cieľ je ale uspieť na medzinárodnej scéne.

Robíš aj trénerku?

Trénerku momentálne nerobím, ale v budúcnosti sa tomu plánujem venovať určite. Chcela by som posunúť svoje skúsenosti ďalej a pomáhať ľuďom dosahovať svoje ciele.

Strava je pri cvičení jednoznačne dôležitá. Pri tvojom výkone si ju musíš strážiť viac, ako by bolo nutné?

Povedala by som, že strava je rovnako dôležitá ako tréning. Je to 50/50. Pokiaľ chceme dosiahnuť naozaj dobrý výsledok, všetko treba robiť na 100%. Ale je to individuálne, lebo sú ľudia, ktorí cvičia len preto, aby si mohli dopriať viac jedla. Záleží od toho, aký máte cieľ.

Je podľa teba cvičenie pre mužov jednoduchšie ako pre ženy?

Ľahšie to majú určite z hľadiska svalového rozvoja. Ženy nemajú predispozíciu byť svalnaté, takže dievčatá, nemusíte sa báť chodiť do fitka, svaly vám tak ľahko nenarastú (smiech).

Aké sú tvoje najväčšie úspechy?

Tento rok sa mi podarilo obsadiť na majstrovstvách Slovenska 2. miesto a mala som možnosť reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy v Španielsku, kde som sa dostala do semifinále. Pracujem na tom, aby úspechy ešte len prišli. Momentálne sa pripravujem na jesennú sezónu, ale konkrétne súťaže ešte nemám naplánované, no dúfam, že to budú aj majstrovstvá sveta.

Ako vyzerá tvoja príprava na súťaž?

Príprava na súťaž u mňa trvá celý rok. Mimo sezóny pracujem na nedostatkoch a náraste svalovej hmoty, aj to je veľmi dôležité obdobie prípravy. Nikdy nemám väčšie prestávky ako pár dní. Tá časť prípravy, kedy začínam s diétou, trvá asi 16 týždňov. Upravím stravu a zaradím do tréningu viac kardia, 3-4 krát do týždňa. Tréningy aj stravu potom upravujem podľa potreby. V príprave musí byť človek naozaj poctivý, pretože diéta sa oklamať nedá, tak isto ako tréningy. Samé sa to nespraví, takže treba makať. Ak sa niekto chce venovať fitness súťažne, mal by to brať ako životný štýl.

Čo je pri príprave na súťaž pre teba najťažšie?

Pre mňa je určite najťažšia diéta. Milujem dobré jedlo a často si ho musím odopierať. Ale výsledok potom stojí za to! Tiež to celé zaberie dosť veľa času, takže aj súkromný život, zábava a priatelia idú na chvíľu bokom.

Máš nejakú slabú stránku? V čom by si sa chcela zlepšiť?

Určite mojou slabšou stránkou sú ramená. Snažím sa im venovať intenzívnejšie a spraviť z nedostatkov prednosti.

Zdvíhaš aj extra ťažké váhy alebo je dôležitejšia technika?

Nesnažím sa zdvíhať čo najväčšie váhy, skôr sa sústredím na správnu techniku pri cvičení. Myslím si, že ani nejaké extra veľké váhy pre mňa nie sú potrebné.

Čo je tvoja motivácia alebo vzor, ktorý ťa posúva vpred?

Najväčšou motiváciou som si ja sama. Baví má prekonávať sa, zlepšovať svoje telo, čo sa týka sily ale aj fyzických zmien. Motivujú a inšpirujú ma najviac asi ruské fitnessky.

Ďakujeme ti za rozhovor a prajeme ti veľa úspechov.

Aj ja a všetkým čitateľom sa chcem poďakovať za pozornosť a prajem im pekný deň.