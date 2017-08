Prehnala si to s divokou párty? Tak málo stačí, aby si nemusela byť na druhý deň ako zombie!                                                                                   

Máš za sebou prehýrenú noc plnú alkoholu a ráno sa cítiš úplne neschopne? Aj keď si do seba obrátila viac pohárikov ako bolo nutné, dopadnúť si mohla aj lepšie. Nuž, na plač je už trochu neskoro, poď sa radšej pozrieť na to, ako si s týmto stavom môžeš poradiť.

Poriadne sa najedz

Pred párty sa poriadne najedz. Nie dva čipsy a tri tyčinky, ale normálna strava ktorá ťa zasýti. Ideálna je voľba mastnejšieho jedla, pretože tuk spomaľuje vstrebať alkohol a ty sa tak rýchlo neopiješ. Nikdy nepi nalačno, pokiaľ nechceš skončiť nad záchodovou mysou.

Radšej nemiešaj

Zábava je v plnom prúde, ty sa skvele bavíš a rozmýšlaš, akým druhom alkoholu začneš? Extra nemiešaj a zvoľ radšej kvalitný biely ako tmavý alkohol. Bublinky obsiahnuté v nápojoch ako, napríklad, šampanské, môžu spôsobiť tiež fajn škodu, pretože sa liehovina dostáva rýchlejšie do krvi = horšie ráno.

Pi vodu

Za každým pohárikom vypi viac vody, ale nehádž do seba jeden štamprlík za druhým. Rob si prestávky. Pauza a dostatok tekutín spôsobia, že následujúci deň ani nemusíš vedieť, že si vôbec pila. Mimochodom, vždy si stráž svoj pohárik, aby ti doň niekto niečo nešupol. Dokonca aj pri objednaní drinku pri bare sleduj barmana, ako nalieva pred tebou.

SOS rady keď je už neskoro

Miska polievky alebo dobre slaného bujónu ťa postaví na nohy, zasýti a v tele doplní niektoré stopové prvky a soli.

Med pomôže urýchliť vyparovanie alkoholu z tela. Pôsobí totiž doslova ako protijed. Pridaj si ho, napríklad, do mätového alebo rumančekového čaju, ktoré pôsobia blahodárne na žalúdok.

Hovorí sa, že klin sa klinom vybíja, preto niekto nedá dopustiť na vyrovnávací pohárik. Je to veľmi otázne, pretože koľko ľudí, toľko chutí. Skôr by sme volili čisté tekutiny, nie alkohol, ktorý dehydruje a organizmus sa ho potrebuje zbaviť, nie opäť dodať. S kávou tiež opatrne, lebo vysušuje.

Čistá minerálna voda je tiež riešením. Bublinky môžu po opici dráždiť žalúdok, preto sú vhodnejšie jemne sýtené. Hlavnou zásadou je, aby si pila veľa tekutín, no po malých dúškoch. Kola dodá energiu, ale ak nie si schopná prijať ani polievku, nemusí to byť dobrá voľba. Skôr by sme však stavili na lepšiu variantu, a to čerstvú pomarančovú, jablkovú, paradajkovú či ananásovú šťavu, po ktorých sa môžeš cítiť sviežo a lepšie, pretože doplníš telu vitamíny aj fruktózu. Banán je takisto skvelý nápad, pretože pôsobí rovnako.

Acidofilné mlieko skľudní žalúdok a zlepší trávenie. Potrebuješ bielkoviny, ktoré ti aj skutočne dodá. Šup do sprchy, nie do kúpeľa! Striedaj teplé a studené prúdy, ktoré ťa preberú a spravia fresh. Na hlavu si dávaj teplejšiu, aby ti roztiahla cievy a uvoľnila tak bolesti hlavy. Niekto siahne okamžite po tabletke. Pozor na ne, po prepitej noci ti môžu len podráždiť žalúdok. Nie je nad čerstvý vzduch. Veru, prechádzka po vonku dokáže spraviť svoje. Nielenže pomôže zvládnuť nevoľnosť, ale aj migréna sa zmenší a ty budeš zase o niečo šťastnejšia.