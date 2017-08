 Má skutočne dobrodružného ducha! Mladá Slovenka Lucia cestuje po svete a objavuje dychberúce miesta

Možno ju už poznáte a možno nie, no Slovenka Lucia Brezianska má naozaj dobrodružného ducha a každý z nás by určite chcel vidieť svet jej očami, pretože má toho už na svoj vek (23) skutočne dosť precestovaného. Lucka si tiež vedie blog, ktorý nájdeš tu. Pridáva tam všetky svoje cestovateľské skúsenosti a hlavne rady a tipy, ako precestovať svet a vidieť rôzne ďaleké miesta za najnižšie ceny. Okrem blogu má aj svoj Youtube kanál, kde si môžeš prezrieť videá z jej ciest, ktoré skutočne stoja za to. O Lucii dokonca rozprávali aj v televízii Markíza v programe Reflex (video pod článkom).

Kedy a prečo začala cestovať?

Vraj všetko začalo tým, že sa s kamoškami rozhodli, že pôjdu do Talianska, pretože našli letenky len za 40€, tak prečo to neskúsiť. Na internete sledovala rôzne komunity a rady pre cestovateľov. Na vlastnú päsť navštívila za tri roky Taliansko, Turecko, Francúzsko, Malajziu, Indonéziu a tiež Anglicko. Vraví, že chce takto postupne precestovať celý svet. Lucka bola vraj odjakživa živel a odvaha jej tiež nechýbala. Ľuďom chce ukázať, že vidieť sa dá toho veľa a aj za pár korún, no hlavne chce zbúrať predsudky o jednotlivých krajinách, kam sa ľudia často boja cestovať.

Ľudia v exotických krajinách sú vraj radi, keď majú čo jesť, dokonca stačí, keď majú len ryžu. A z toho plynie pre nás jedno ponaučenie: Ak oni majú ryžu, nemajú sa vraj prečo stresovať. Obyvatelia sú tam nielenže skromní, ale aj veľmi štedrí. Na Bali sa im vraj stala situácia, že v noci zistili, že nemajú kde bývať, lebo nikto nebol na ubytovni a zrazu sa pri nich zastavil chlapík, ktorý im len tak ponúkol ubytovanie. Nechcel za to vôbec nič. Najskôr sa aj celkom báli, no keď zistili, že je úplne šťastný len preto, že im môže pomôcť, neváhali. Naopak, o veľkom strachu vraj mohla hovoriť, keď mala v opičom parku na hlave nespočetné množstvo opíc, ktoré k tomu aj škriabali a kúsali. No vraví, že je veľmi rada, že strach prekonala, pretože za ten zážitok to skutočne stálo. Predsa len, opice nám nebehajú po hlavách každý deň.

Luciinu tvorbu si všimol aj americký fotograf extrémnych športových videí Devin Graham. Začal ju sledovať na Instagrame a dokonca jej aj pochválil videá na Youtube. Lucia nemohla uveriť vlastným očiam a vtedy jej vraj skoro vypadol mobil z rúk. Bolo to ako sen. Prišlo však aj trošku sklamania, keď zistila po príchode domov, že sa na Bali s fotografom o deň minuli.

Nazreli sme do jej Instagramu, kde má naozaj nádherné zábery, tak sa poď pozrieť s nami.

Komodo, Indonézia

It doesnt matter where you are, but who you are with. One of the great lessons I learnt recently.☝ Traveling is my biggest passion, but for a long time i was using it as my escape from reality. Now I finally stopped and started to enjoy every moment of each day. And I am the happiest I have ever been

Mirrissa beach, Sri Lanka

Mirrissa beach, Sri Lanka

Tenerife, Kanárske ostrovy

Be_grateful_for_every_day✌

Thodoo, Maldivy

Since i was a little i was dreaming about this moment. And now here i was, standing on the beach overhelmed with this beauty. Never stop dreaming Thodoo, Maldives #dnescestujem

Lombok, ostrov v Indonézii

Dream big. Work hard. Never give up ✌Lombok, i still cannot forget you

Bali, Indonézia

Turecko, Cappadocia

Welcome to wonderland

Ázia, Prambanan

Jej cieľom je hlavne to, aby sa ľudia nebáli cestovať. Riadi sa vždy tým, čo cíti. Keď robila to, čo jej vravelo srdce, bolo to vždy správne. Hmotné a drahé veci nemajú u nej skoro žiadnu hodnotu. Pre ňu sú to hlavne zážitky a momenty. A tak to má byť. O Lucke budeme ešte určite počuť, pretože chystá množstvo skvelých ciest!