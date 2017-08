Ako sa umiestnila štrnásťročná Nina na celosvetovej súťaži CrossFit Games v USA? Na túto mladú Slovenku môžeme byť naozaj hrdí

V máji sme ti priniesli rozhovor so štrnásťročnou Ninou Ladvenicovou, ktorá sa ako historicky prvá Slovenka dostala na celosvetovú súťaž CrossFit Games. Konali sa v Madison, Wisconsin v USA, odkiaľ sa mladučká reprezentantka pred niekoľkými dňami vrátila späť na Slovensko. Ako sa Nina usmiestnila v celosvetovej súťaži, či sa jej očakávania z hier naplnili a ako to vlastne celé prebiehalo si prečítaj v rozhovore.

Nina, ahoj! Tak nám teda porozprávaj, aké to bolo zúčastniť sa na celosvetových CrossFit Games?

Ahojte všetci! Bolo to neskutočné. Mala som obrovskú podporu z každej strany a všetci mi držali palce! Veľa ľudí pozeralo celú súťaž cez live prenosy! Prichádzalo mi hrozne veľa správ od fanúšikov a kamarátov, ako mi držia palce a to bolo super! Ďakujem všetkým!

Stretli sa tvoje očakávania s realitou?

Trochu som dúfala, že by som mohla priniesť medailu, ale workouty mi moc nesadli. Mrzí ma len, že jeden zo súťažných workoutov, prekážkovú dráhu, som mohla ísť rýchlejšie. Išla som skôr opatrnejšie a na istotu, aby som sa nezranila. Ale inak som spokojná.

Čo ťa najviac prekvapilo?

Celá organizácia! Súťaž bola naozaj neskutočne zorganizovaná. Všetko bolo presne na minútu načasované a žiadne oneskorenia ani meškania nehrozili.

Priblíž nám konkrétne disciplíny. V čom všetkom si súťažila?

Súťaž trvala štyri dni a prvý deň začínal dvoma eventami. Prvý bol vzpieračský a druhý obsahoval beh, plávanie a znova beh. Po prvom dni som sa ocitla na celkovej 12. priečke. Druhý deň som mala ďaľšie tri workouty. Prvé dva boli pre mňa najťažšie z celej súťaže. Posledný bol najľahší a zároveň som sa naňho najviac tešila. Bola to prekážková dráha, ktorú sme mali za čo najkratší čas prejsť. Po druhom dni, teda piatku, som stále bola na 12. mieste. V sobotu ma čakali ďaľšie tri workouty, no to bol môj obľúbený deň. Eventy mi najviac sedeli. Posledný sa mi dokonca podarilo vyhrať!

Aký to bol workout, ktorý si vyhrala?

Bol to môj najkrajší moment celej súťaže! Tento workout bol najnáročnejší, lebo obsahoval ťažké cviky zamerané hlavne na ruky a ramená. Do finálového dňa som vstupovala zo 6. miesta. Posledný deň ma čakali už len dva workouty. V oboch som skončila siedma, takže celkovo som si udržala šieste miesto v tabuľke.

Čoho si sa bála najviac a čo bolo pre teba najťažšie?

Najviac som sa obávala prvého eventu. Musela som sa dostať na čo najvyššiu váhu v trhu za 6 minút. Moja nevýhoda bola, že väčšina súperiek mala 15 rokov, takže boli o rok staršie. Mám rada skôr dlhé a kondičné workouty, takže v činkových stále zaostávam, čo sa aj preukázalo na mojom umiestnení. Po horšom umiestnení v prvom evente som si to vylepšila v druhom, kde som skončila štvrtá. Najťažším workoutom bol nedeľný. Bol to predposledný event a opäť v ňom bola celkom ťažká činka. V tomto evente som sa umiestnila siedma.

V celosvetovom rebríčku si sa umiestnila ako?

Na Games nás bolo v mojej kategórii celkovo dvadsať z celého sveta. V celosvetovom rebríčku som skončila šiesta, čiže som šiesta „fittest“ 14-15-ročná tínedžerka na svete za rok 2017, haha.

To je obrovský úspech, gratulujeme! Našla si si tam medzi rovesníčkami aj nejaké kamarátky?

Áno! Spoznala som veľa super báb, s ktorými som si dosť rozumela. Našťastie viem celkom dobre po anglicky, takže sme o všetkom kecali. A aj chalani boli v pohode. Našla som si pár kamošov. Boli sme výborný kolektív a dúfam, že budúci rok sa znova vidíme. Budú mi chýbať.

Aký celkový dojem na teba zanechali hry? Zmenil sa v niečom tvoj pohľad na CrossFit?

Dojem to na mňa spravilo naozaj výborný! Bolo to presne tak, ako som si predstavovala! Z Games som si vzala veľa. Zistila som, v čom som slabšia, a tak už viem, na čom zapracovať najviac. Mám kopu zážitkov aj skúseností.

Aké máš plány do konca leta? Oddýchneš si od športu aspoň na chvíľu?

Po Games sme sa ešte týždeň motali v Chicagu a okolí. Boli sme v zábavnom parku a pochodili sme mesto a okolie. Teraz som už doma a mám čas hlavne na kamošov a rodinu.

Nakopli ťa hry nejakým smerom? Aký máš svoj ďalší cieľ?

Mojím najväčším cieľom je získať medailu z Games 2018! Výhoda je, že mám 14 rokov, čiže budúci rok budem môcť opäť štartovať v rovnakej kategórii.

Ninke držíme palce a ak ju chceš sledovať na sociálnych sieťach, tak klikaj na jej Facebooku alebo Instagrame.