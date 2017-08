Aj ty sa vždy desíš pondelkového rána? Prinášame ti rady, ktoré ťa nastavia na pravidelný spánok

Spánok je nesmierne dôležitý pre našu imunitu. Najmä na ňom závisí, aký budeme mať deň, pretože „vyspanie sa do ružova“ má svoj efekt. Ak trpíš nespavosťou, a tým je aj tvoja psychika čiastočne naručená, niečo je zle. Ak nie je v poriadku tvoje fyzické zdravie, príčina väčšinou pochádza z vnútra. Vyskúšaj následujúce rady.

Najprv si treba určiť presný počet spánkových hodín. Väčšinou to býva 7-8 hodín, ktoré stačia dospelému človeku. Chodievaj spávať v rovnakom čase. To platí aj o vstávaní. V prípade, že nemôžeš zaspať, nesnaž sa chýbajúce hodiny dospať. Tvoje telo si musí navyknúť na určitý rytmus. Veľa ľudí sa teší, že si cez víkend poriadne a dlho poleží. Nie je dobré, ak vstávaš tesne pred obedom. Mala by si myslieť hlavne na to, aby si nebola večer úplne čulá.





Pred spánkom nepi alkohol, kofeín (aj keď na niekoho nemá vôbec účinok) ani nejedz sladkosti, ktoré dodávajú energiu. Radšej stav na oriešky alebo ovocie. Takisto pomáha krátka prechádzka po čerstvom vzduchu, ktorá telo upokojí a ty budeš mierne unavená.

Účinný je relaxačný 20 minutový kúpeľ. Skús si doň pridať sušenú lipu, medovku alebo levanduľu. Tieto bylinky pomáhajú, aj keď si z nich urobíš čaj. Na psychiku pôsobia blahodárne a harmonizujúco. Pravidelné večerné pitie ti ukáže, že je naozaj pôsobivé. Ako doplnok nie je na zahodenie aromalampa, do ktorej nakvapkáš pomarančový, levanduľový alebo škoricový olej. Pusti si navyše relaxačnú hudbu a tvoja myseľ bude ako v siedmom nebi. Je čas sa dobre vyspať.





V posteli neuvažuj nad negatívnymi vecami, ktoré ťa len zbytočne rozrušujú. Nevytáčaj sa nad ľuďmi či udalosťami. Ak si začneš vybavovať, čo všetko musíš urobiť a podobne, stopni sa. Nezaspíš. Jednoducho si to zakáž. Mysli na niečo príjemné, no nepremýšľaj príliš. V žiadnom prípade si nenos prácu do postele. Podklady si pripravuj v kancelárii, pretože spálňa je miesto, kde sa má oddychovať.