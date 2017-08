Krásna Camila má módu v malíčku. Vždy upravená a zladená blogerka inšpiruje svojím znamenitým štýlom

Krásna Camila nás svojim Instagramom presvedčila, že má módu v malíčku. Make-up artistka a fashion blogerka je vždy dokonale zladená od vlasov, cez make-up až po kompletný outfit, a všetko si pracne kombinuje sama. Na jej web stránke či Instagram profile načerpáš inšpiráciu a zaručene sa prescrolluješ až na samý koniec. Kombinácia elegancie, šmrncu a nevyčerpateľného štýlu je presne to, čomu by mala vzhliadať každá módna nadšenkyňa. Camila vie vždy vystihnúť ten správny moment a jej posty sršia ženskosťou. Fotografie vo svetových metropolách, v zátiší kvetov či na piesočných plážach. Camila jednoducho vie, ako sa správne predať a my ti ponúkame krátky výber jej najlepších príspevkov.

