Holé ramená, farebné kombinácie či volániky okolo pásu? Inšpiruj sa štýlom známych celebrít

Neustále si lámeš hlavu nad tým, čo na seba? Máš v šatníku plno vecí, no nevieš, či sú to tie správne? Našťastie máš svoj verný Instagram, ktorý ponúka bezodnú studnicu inšpirácie. Poď sa teda pozrieť na niekoľko outfitov známych hviezdičiek.

Naša slovenská kráska Soňa Skoncová naozaj vie, čo na seba. Z jej outfitu vyžaruje priam „cukríková nálada“! Topy s odhalením len jedného ramena robia naozaj efekt a navyše sú štýlové!

Wau! Kvety a off shoulders letné šatôčky. Fialová farba tomu dodala ešte jemnejší nádych a spolu to vyzerá naozaj nádherne, čo povieš?

To, že žltá a horčivá farba sú in, môžeš vidieť aj na tomto nádhernom elegantnom kúsku Lucy Hale. Herečka zo známej Pretty Little Liars doplnila outfit krásnymi červenými lodičkami. V jednoduchosti je krása!

Modelka Gigi Hadid nedávno ukázala, ako veľmi blondínkam pristanú pásiky v bledomodrej farbe. Aby to však nebolo fádne, ozvláštnila ich červeným lemom a neobyčajným strihom.

Herečka a speváčka Bella Thorne má tiež veľmi dobrý vkus. Táto kombinácia farieb a materiálu snáď nikdy nevymizne. Obyčajný biely top a potrhané džínsy sú nesmrteľná kombinácia. Niekedy je však pekné dať si k tomu aj nejaký farebnejší doplnok, aby to nebolo až tak fádne. Ako vidíte, u Belly sú to tentokrát vlasy!

Aby sme tu mali niečo aj z plaviek, tak pásiky sú opäť v prvých priečkach! Miesto klasickej bielo-čiernej kombinácie však Bella zvolila šedo-bielu. Palec hore!

Vo víre veľkomesta si elegantne vykračovala Zendaya s jej nádhernou hnedou pokožkou. Biela jej v kotraste s pleťou naozaj pristane a nás jej šaty rozhodne zaujali. Opäť off shoulders, ktorými nikdy nič nepokazíš. Zaujímavo riešený top okolo krku či volániky okolo pásu.

No a ako poslednú tú mame krásnu Shay Mitchell, ktorá opäť dokázala, že pásiky sú proste top a každá žena by mala mať v šatníku aspoň jeden takýto kúsok. Zvolila neobyčajnú farbu a vôbec to nevadí. Pásiky môžu byť akejkoľvek farby, smelo do toho!

