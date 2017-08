Natália Kisková: Aj keď žijeme v mužskom svete, nesprávajme sa ako chlapi. Zachovajme si ženskosť, ktorá v biznise často chýba (Rozhovor) 

Po maturite na strednej škole odišla na univerzitu za veľkú mláku, kde začala študovať manažment a financie. Otec v nej od útleho veku videl rodeného vodcu, a týmto smerom sa uberala aj jej kariéra. Nátália Kisková má 26 rokov a celé svoje dospievanie prežila prakticky v zahraničí. V októbri minulého roka sa presťahovala späť na Slovensko a začala sa realizovať v tom, v čom vidí najväčší zmysel. Tvrdí, že Slovensko robia zaujímavým práve malé startupové projekty, ktoré chce podporovať a vytvárať priestor pre ich produktivitu. Aj napriek svojmu mladému veku nás ambiciózna Natália presvedčila, že úspech jej nespadol z neba, ale že cesta k nemu ju stála mnoho úsilia a vytrvalosti.

Natália, ahoj! Nedávno si sa vrátila naspäť na Slovensko. Povieme si, prečo si sa tak rozhodla, no najprv nám prezraď, čo tomu predchádzalo. Študovala si na univerzite v USA. Tam si si našla aj svoj prvý job?

Ahojte! Počas strednej školy som išla na výmenný študijný pobyt do USA do Južnej Dakoty. Bol to taký môj prvý kontakt s Amerikou a so životom v cudzine. Vrátila som sa na Slovensko, zmaturovala som a odišla na univerzitu späť do USA. Tam som študovala manažment a financie. Americká škola bola iná v tom, že počas štúdia máš povinnú prax. Musíš si nájsť prácu vo svojom odbore, takže ak študuješ IT, nemôžeš robiť čašníčku. Škola mala svoju databázu firiem, kde ma zaujala ponuka v spoločnosti, v ktorej som zotrvala niekoľko ďalších rokov. Vrámci tej istej firmy som sa po štúdiu presunula do Londýna a neskôr do Prahy.

Prečo si odišla z USA do Londýna a neskôr do Prahy? Ťahalo ťa to domov?

V New Yorku som pracovala vo veľkom office, v Londýne bol podstatne menší. To mi imponovalo, ale páčila sa mi aj menšia diaľka, ktorá ma delila od Slovenska. Áno, posledné roky ma to domov ťahalo veľmi. Preto som nakoniec išla aj do Prahy, kde som vydržala do októbra minulého roku.

Prečo si chcela byť bližšie k Slovensku? Chýbala ti rodina, priatelia?

Samozrejme, v prvom rade rodina, ale chýbalo mi skôr celkovo Slovensko. Naša mentalita, kultúra, jedlo, humor. Ja som si zažila Ameriku, zažila som si Londýn. Precestovala som toho naozaj dosť, ale tu som doma. Keďže som žila mimo Slovenska dosť rokov, keď som sa vrátila, musela som si budovať a oprašovať priateľstvá, lebo väčšinu kamarátov mám aj tak v cudzine. No, ako vraví môj otec, v Amerike máš päťsto Európanov a z nich ti sadnú možno piati. Tu ich máš státisíce a máš oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že nadviažeš nové priateľstvá.

V októbri minulého roka si sa presťahovala na Slovensko. Začala si pracovať v novej spoločnosti. Povedz nám niečo viac o tom, čomu sa venuješ.

Som zakladateľkou HubHub, čo je nová coworkingová a vzdelávacia platforma zastrešená spoločnosťou HB Reavis. V podstate hľadáme a zariaďujeme priestory, v ktorých sa sústreďujú malé a stredne veľké firmy alebo startupy. Taktiež organizujeme eventy, workshopy či konferencie. Coworking predstavuje miesto, ktoré tvojej spoločnosti zabezpečí všetko, čo potrebuješ pre efektívnu prácu a maximálnu produktivitu. V priestoroch sa sústreďuje niekoľko firiem, ktoré môžu spoločne komunikovať a vzájomne sa od seba učiť. Zatiaľ fungujeme v Bratislave a vo Varšave, postupom času chceme otvoriť priestory aj v Poľsku, Maďarsku, Česku a ísť aj do Viedne, bola by škoda obmedziť sa len na krajiny V4.

Ak má človek rozbehnutý biznis, vy mu poskytnete priestor a pomôžete mu rozvíjať sa?

Je stále malé percento ľudí, ktorí sa odvážia začať so startupom. My chceme práve túto komunitu podporiť, aby na Slovensku mohli vznikať stále nové projekty. Máme tu veľa talentu, a práve to robí Slovensko zaujímavým. Priestory kompletne zariaďujeme a uprednostňujeme lokálnych architektov či dizajnérov. Jednotlivé projekty by sme v budúcnosti chceli poprepájať a pravidelne vzdelávať formou konferencíí či workshopov. Cieľom je vytvoriť plnohodnotné zázemie, aby mohli rásť.

A v čom spočíva to vzdelávanie?

Momentálne vytvárame program s edukačnou platformou, ktorá spočíva v ročnej praxi. Ide o alternatívu vysokej školy, v ktorej ťa učia rôzni mentori a coachovia, zadávajú ti úlohy a učíš sa ich riešiť. Cieľová skupina ľudí je prevažne od 18 do 35 rokov.

Je známe, že tvoj otec je úspešný podnikateľ, filantrop a v súčasnosti prezident. Mal nejakú predstavu o tom, čo budeš v živote robiť? Viedol ťa k niečomu konkrétnemu?

Celá moja rodina je taká dosť motivačná. Od starých rodičov, ujov, tety, rodičov, všetci majú za sebou nejaký úspech. Mne a bratovi rodičia nechali voľné pole v tom, čo by sme chceli robiť, no my sme mali skôr opačný problém. Obaja máme dosť podobné vlohy a nevedeli sme si vybrať, v čom by sme vynikali. Otec mi asi od dvanástich rokov hovoril, že som taký manažér. Išli mi aj jazyky, no prekladateľku som robiť nechcela. S bratom nám vždy išli čísla, boli sme dobrí v matematike a rozhodli sme sa pre ekonomický smer. On študoval v Amerike tiež, no na inej univerzite. Školy sú tam dobré v tom, že prvé roky sú veľmi všeobecné, učíš sa astrológiu, politiku, dejiny a až v ďalších ročníkoch nabehneš na svoj odbor. V mojom prípade to bol biznis a financie. No nikdy som nemala pocit, že som v niečom excelentná, chcela som vedieť maľovať, mať nejakú zručnosť, a to som nikdy nemala. Preto som skôr ten manažérsky typ, aj keď toto slovo veľmi neobľubujem.

Mala si niekedy pocit, že kvôli postaveniu svojho otca si bola zvýhodňovaná alebo naopak? Máš aj nepríjemnú skúsenosť?

Nakoľko môjho otca majú väčšinou ľudia radšej, ako ostatných politikov, nemávam zlé skúsenosti. Som sama za seba, pracujem, mám svoj život. Veľmi si ale užívam ten pocit, keď ho vidím niekde rečniť a ľudia mu úprimne tlieskajú alebo sa chcú s ním odfotiť. Som na neho hrdá. Samozrejme, nie vždy je príjemné, nechať si nazerať do súkromia. Mám takú rodinu, akú mám. Je to niečo, s čím počíta aj HB Reavis, to je všetko.

Narušilo ti súkromie to, že si prezidentovou dcérou?

Keď prebiehal celý ten boom, bola som v zahraničí, takže som to veľmi nevnímala. Dnes už našťastie veľmi nikoho nezaujímame a momentálne sa v Bratislave cítim dobre, mám tu absolútne súkromie.

Predstavila si si niekedy v minulosti, že tvoj otec bude prezident?

Pre nás všetkých v rodine to bolo celkom surreálne. Na začiatku mal predsa asi len jednopercentnú podporu. No čím viac o tom rozprával, tým to bolo reálnejšie. Keď vyhral voľby a začal sa celý ten kolotoč, bolo to trochu strašidelné. Jasné, že sme mali obavy z toho, že nás ukáže verejnosti a bude sa o nás hovoriť, no ako tvrdí on sám, aj keď nám to nevyhovuje na sto percent, keď to pomôže Slovensku, tak to má zmysel. A ja verím, že má.

Musíš dodržiavať špeciálny protokol?

Haha, nie vôbec. Pre mňa je dôležitá morálna rovina, napríklad s Kotlebom by som si za stôl nesadla.

Čo pokladáš za svoj osobný úspech alebo čo ťa najviac vyformovalo?

Mám asi tri životné zlomy, pri ktorých som sa najviac osobnostne vyformovala. Prvým bol rok strávený v Amerike, počas strednej školy. Rodičia nás tam poslali s bratom, boli sme v cudzej rodine, naučili sme sa samostatnosti. Prežívali sme sviatky, choroby, školu v cudzom prostredí a vrátili sme sa domov ako oveľa dospelejší ľudia. Druhý zlom bol prvý ročník vysokej školy v Amerike. Tam som pochopila, že existuje oveľa viac šikovnejších, múdrejších ľudí, že to naozaj nie je jednoduché, prebojovať sa v cudzom svete a s tak veľkou konkurenciou. Chcelo to z mojej strany obrovskú pokoru a sebazaprenie. Študovala som dni a noci, nechodila som von a to obdobie nebolo ľahké. No dnes som za túto skúsenosť rada. Tretím zlomom bol návrat na Slovensko. Uvedomila som si, ako veľmi mi chýba rodina, a aký je domov veľmi dôležitý. Cením si maličkosti ako napríklad to, že môžem zavolať mamine a ísť s ňou na drink, alebo môžem ísť pozrieť starých rodičov. Tieto tri veci pokladám za svoje životné úspechy, ktoré ma najviac posunuli.

Kam by si sa chcela v živote ešte posunúť?

Nad tým rozmýšľam veľa, ale nejakú časť svojho sna som už dosiahla, no nie je to ešte to, čo by som chcela. Odišla som z IT sveta do startupového ekosystému, a to je taký prvý krok. Do budúcna by som chcela pomáhať ľuďom, ktorí si možno nevedia úplne pomôcť sami, no nehovorím o charite. Hovorím o biznise, ktorý zarába, a tým pomáha aj iným ľuďom. Posledný rok sa venujem tejto myšlienke najviac. Obklopujem sa ľuďmi, ktorí k tomu majú blízko, inšpirujem sa nimi a snažím sa prísť na najlepšiu alternatívu.

Čo sú tvoje najsilnejšie vlastnosti?

Neviem, či je to vlastnosť, ale v živote sa snažím najviac o to, aby som sa raz stala najlepšou verziou samej seba. A usilovne na tom pracujem. Hľadám si coachov, potrebujem na seba feedback a pracujem tak, aby som raz bola na seba veľmi hrdá. To je pre mňa v živote veľmi dôležité.

A vlastnosti ktoré by si chcela na sebe zmeniť?

Hm, je to taká dvojsečná zbraň, ale dokážem sa pre veci veľmi nadchnúť. Do všetkého dávam srdce a moja emócia vie vystreliť niekedy aj negatívnym smerom, čo v biznise nie je vždy najlepšie. Všetko veľmi prežívam a aj keď mi ľudia hovoria, že som dobíjačom energie, nie vždy je to ideálne.

To, že sa vieš zapáliť pre vec ti určite prinieslo aj mnoho úspechu. Neradila by som to medzi zlé vlastnosti.

To áno, každá vlastnosť má dve strany. Napríklad, som aj veľmi tvrdohlavá, ale to ma tiež dotiahlo tam, kde som teraz. Som aj trocha lenivá. Veľmi by som chcela ráno skoro vstať a ísť napríklad cvičiť. V tomto asi prokrastinujem, ale niekde som čítala, že tým trpia všetci inteligentní ľudia (smiech). Budem tomu veriť!

Natália, ďakujeme ti za tvoj čas a veríme, že sa ti bude v živote veľmi dariť! Je niečo, čo by si dodala možno na záver?

Ja ďakujem vám! Všetkým by som asi odkázala, nech ostanú pokorní. Ja sama sa niekedy musím strážiť, aby mi pokora ostala, ale verte, je to dôležité. Ďalej chcem odkázať, že aj keď je práca základom a som zástanca toho, že pracovať na sebe treba od mladého veku, kedy je človek najsilnejší, treba si nájsť čas aj na oddych a zábavu.

Konkrétne ženám by si odkázala čo?

Predsa len žijeme v chlapskom svete, no netreba si za každú cenu natiahnuť nohavice a tváriť sa, že sme mužmi. Zachovajme si ženskosť, lebo tá častokrát chýba aj v biznise.