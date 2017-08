Známa slovenská thaiboxerka porozprávala o svojich začiatkoch. Sympatická mamička si svoje športové úspechy rozhodne vydrela (Rozhovor)

Kto sa venuje športu vie, že Lucia Krajčovič, ktorá miluje thaibox, ale aj prekážkové behy, si všetko poriadne vydrela. A aby sa nezabudlo, je z nej mama už viac ako ročného dievčatka, ktoré je s ňou v telocvični už ako doma. Značka Reebok, ktorá vo svete spolupracuje s viacerými zvučnými menami v takzvaných combat športoch, taktiež veľmi pozorne sleduje jej kariéru a úspechy, v ktorých ju chce podporovať.

Ahoj, Lucia! Tak ako vlastne začala Lucia Krajčovič so športom?

Ahojte! Už počas základnej školy som hrávala basketbal, ale v kolektívnom športe som sa veľmi nevedela nájsť. Potom som chvíľku robila pretláčanie rukou - armwrestling ako juniorka. Vyhrala som aj nejaké súťaže, ale stále to nebolo ono. No a až v mojich devätnástich rokoch som sa zaľúbila do thaiboxu, ktorému sa venujem dodnes. Popri thaiboxe som začala postupne behávať. Tiež som vyskúšala aj crossfit a cvičenie v posilke, ale to všetko iba popri thaiboxe.

Aký vzorec podľa teba platí na ľudí, ktorí sa chcú venovať športu?

No v prvom rade je to na rodičoch. Tí majú deťom ukázať šport ako taký, jeho výhody a vybudovať lásku k pohybu a aktivite. V dnešnej dobe je množstvo rôznych športových podujatí, kde si môžu deti, ale aj dospelí vyskúšať rôzne športy, aby sami zistili, čo sa im páči, čo ich bude baviť alebo čo im ide. Hlavne by ľudia mali robiť takú aktivitu, ktorá ich baví, ktorá ich napĺňa, teší. Nesmie to byť o tom, že niečo musíte. Na šport sa treba tešiť, užívať si ho, mať z neho dobrý pocit, aj keď práve nie je vždy ten daný tréning alebo aktivita najľahšia. A hlavne, čo by si mali ľudia uvedomiť, že treba zvyšovať latku, zlepšovať sa a posúvať sa ďalej a ďalej. Nebudete predsa behávať 10 kilometrov celý život, keď už vám to nič nerobí, tak treba skúsiť napríklad polmaratón. Zrazu zistíte, čo všetko dokážete a zvládnete.

Kde trénuješ teraz?

Trénujem a zápasím za HANUMAN GYM Bratislava, samozrejme thajský box. Pred pár rokmi som založila svoj vlastný LADIES THAIBOX pre ženy a dievčatá, ale postupom času sme sa rozrástli o skupinu detí, zmiešanú skupinu thaiboxu, skupinu čistého boxu, a tak dnes fungujeme ako SIAM GYM - klub thajského boxu pre všetkých. Dokonca ideme otvárať pohybovú prípravu pre detičky od 3-6 rokov. Takže sa všetko okolo mňa točí okolo thaiboxu, a som za to neskutočne vďačná, že robím to, čo milujem.

Dá sa aj konkrétne u teba prihlásiť na tréningy?

Samozrejme, dá. Buď na skupinové tréningy u nás, alebo aj súkromné tréningy pod mojím vedením. Všetky info máme na Facebooku LADIES THAIBOX, alebo SIAM GYM, tiež sme aj na Instagrame, alebo www.ladiesthaibox.sk, a čoskoro bude aj webová stránke pre SIAM.

Aké podujatia ťa čakajú najbližšie?

Teraz v lete mám od thaiboxu chvíľu pokoj, takže sa viac venujem behu a silovej príprave, na ktoré počas sezóny nemám veľa času. Momentálne je množstvo oficiálnych behov, či už beh bez prekážok, alebo Reebok Spartan Race s prekážkami. No a od septembra zase zápasy. Neviem ešte presne kde, kedy a s kým, no to sa dozviem vždy v pravý čas od trénera.

Aké sú tvoje posledné veľké úspechy?

Čo sa týka zápasov, tak posledný zápas bola výhra KO v prvom kole proti Meryem Uslu, veľmi dobrej a skúsenej thaiboxerke. A vďaka tejto výhre mám obrovský skalp, pretože v Európe patrí medzi špičku v danej váhe medzi ženami. No, darilo sa mi aj v behoch. Za posledné dva mesiace som stála trikrát na stupienkoch. Najprv to bol prvý ročník URBAN CITY RACE, tam som skončila 11 sekúnd za prvou, čiže moje druhé miesto. Ďalší beh bol TVRĎÁK, tam to bolo tiež druhé miesto. No a pri tomto behu som si povedala, že čoskoro musí prísť konečne aj prvé miesto. To sa mi podarilo vybehať na REEBOK SPARTAN RACE SUPER vo Valčianskej doline. Každý kto tento beh už behal alebo vie, ako vyzerajú kopce vo Valči, tuší, aký to bol hardcore!

Asi tým najväčším víťazstvom pre teba je tvoja dcéra. Ako sa jej páči v gyme, kde trénuješ?

Veľmi sa jej tam páči. Ale myslím, že to asi každému dieťaťu, lebo je to v podstate také veľké ihrisko pre ňu. Ešte je zatiaľ malá, má rok aj tri mesiace, takže ešte necvičí, ale skúma všetko od dvojkilových činiek, cez boxerské rukavice, boxovacie mechy a už hrýzla aj švihadlo.

Ďakujeme ti za rozhovor. Čo by si dodala na záver ako motiváciu pre všetkých, ktorí dočítali článok až do konca?

Ak chcete robiť nejaký šport, tak ho musíte mať radi, dokonca milovať. Pretože ak ho nemáte radi, tak to buď dlho nevydržíte, lebo vás to nebude napĺňať, alebo sa nedostavia skoro žiadne výsledky. Preto si treba vybrať to, čo skutočne robiť chcete, nie to, čo by chceli ostatní aby ste robili. Treba sa vykašľať na výhovorky a robiť šport pre seba.