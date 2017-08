Na festival sa vedia obliecť aj muži. Pánske outfity, ktoré ulahodia predovšetkým ženskému publiku

Od posledného Grape festivalu, na ktorom sme sa zúčastnili aj my, uplynulo zopár dní. My sme v teréne areálu nezahálali a dokumentovali všetko, čo by ťa mohlo zaujímať. Článok s najlepšími outfitmi z piešťanského letiska sme ti už priniesli, no aby sme na freshfem ulahodili predovšetkým ženskému oku, vybrali sme pre teba tích najzaujímavejších pánov. Rôznorodé typy mužov neunikli rýchlemu objektívu našej šikovnej fotografky Nicole Lieskovskej a upútali nás možno aj viac, ako niektoré dámy. Muži nám opäť dokázali, že móda im nie je cudzia a príjemne skombinovali svoje outfity či už tematickými kúskami oblečenia, indiánskymi čelenkami alebo inými doplnkami. Zhodnoť ich sama a neboj sa pridať komentár, s ktorým by si si možno vedela predstaviť založiť svoj vlastný kmeň :)

