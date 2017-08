Ak podviedol raz, podvedie znova. Vedci tvrdia, že neverní ľudia sa tak ľahko nezmenia

Nevera nie je každodenným problémom, ktorým by sme si v živote prešli všetci a bez výrazných ťažkostí ho zvládli. Ak sa niekto rozhodne podviesť svojho partnera a jeho okolie sa o tom dozvie, potom sa často začnú šíriť fámy o tom, ako by nebolo dobré zbližovať sa s ním intímnejšie, pretože ak niekto podvedie raz, podvedie aj v budúcnosti. Stará známa ľudová pravda by sa dala aplikovať na množstvo prípadov, lenže teraz sa na ňu detailnejšie pozreli vedci a v novej štúdii s názvom Once a Cheater, Always a Cheater? Serial Infidelity Across Subsequent Relationships preskúmali tendencie podvádzať vo vzťahoch.

Celkovo 484 účastníkov výskumu spoločne nažívalo v zmiešaných vzťahoch a ich úlohou bolo zaznamenávať situácie, v ktorých sa dopúšťajú nevery s cudzím človekom. Výskumníkov zaujímali aj ich podozrenia, a teda, či si mysleli, že ich partneri boli neverní v minulých vzťahoch a aj v ich spoločnom vzťahu. Po analýze údajov výsledky potvrdili ľudovú pravdu, pretože u ľudí, ktorí boli v predchádzajúcich vzťahoch neverní, sa vyskytla až trikrát vyššia pravdepodobnosť, že podvedú aj svojho súčasného partnera v porovnaní s ľuďmi, ktorí boli po celý čas verní. Zaujímavo dopadli aj zaznamenávané podozrenia. U ľudí, ktorí odpovedali, že ich prechádzajúci partner podviedol, bola dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že ich podvedie aj súčasný partner.

Spoločne s neverou prichádza do vzťahov aj nedôvera, veď u ľudí podozrievajúcich predchádzajúcich partnerov z nevery existovala štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že budú podozrievať aj svoju aktuálnu polovičku. Výskumníci tiež nenašli žiadne výrazné rozdiely vo vnímaní nevery medzi mužmi a ženami, čiže sa nedá skonštatovať, že by muži alebo ženy podvádzali partnerov výraznejšie viac. Sériové podvádzanie partnerov podľa výskumníka Neila Garretta súvisí aj s fungovaním nášho mozgu. Po prvej nevere sa cítime veľmi zle a ničia nás výčitky svedomia, ale po každej ďalšej si nahovárame, že je to bežná vec a postupne ju akceptujeme ako obyčajnú súčasť života.