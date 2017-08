Každodenné pozeranie do počítača, mobilu či televízie nášmu zraku veľmi neprospieva. Prinášame ti cviky pre lepší zrak

Ľudia často zabúdajú vnímať poriadne i okolie, pretože sú príliš zapozeraní do nových technológií. Poznáš to? Je čas to zmeniť!

Televízia, počítače, knihy...

Pri práci s počítačom dodržiavaj vzdialenosť medzi obrazovkou a očami aspoň 60 cm. Pozeráš rada telku? Investuj do takej, ktorá ti nebude ťahať zrak a nepozeraj zblízka. Dodržuj si odstup tak 2 metre. Pri čítaní knihy, nebuď na nej nalepená a snaž sa ju držať o trošku ďalej. Pri týchto pravidlách platí aj to, že ak sa zotmie, nepozeraj a nečítaj pri tlmenom svetle.

Posilni oči následujúcim cvičením

Sústreď sa na svoj nádych a výdych. Pri výdychu otvor oči a pozeraj sa doľava, bez toho, aby si sa otáčala. Znovu sa nadýchni, a pri ďalšom výdychu sa pozeraj doprava. Potom hore, dole a znovu celý cyklus opakuj niekoľkokrát. Treba svoje oči nechať i odpočívať. Nie je dobré, ak pracuješ nonstop. Po každých 50-70 minútach sa postav a choď sa pozrieť z balkóna alebo okna. Bude to pôsobiť na teba príjemne a ty sa trochu uvoľníš. Dnešná doba a stres patria, žiaľ, k sebe už pomaly neoddeliteľne. To môže spôsobiť, že ty začneš postupne prestať vnímať okolie a aj tvoja pamäť sa zhorší.

Skús aj nasledujúce cvičenie. Poriadne sa pozri na danú časť izby, kancelárie alebo kaviarne. Na okamik sa zapozeraj, a potom zatvor oči. Vybav si ten obraz a začni v duchu vymenovávať, čo si všetko videla. Ak si nevieš na viac spomenúť, opäť ich otvor a zatvor. Týmto tréningom sa tvoje zmysly zlepšia a ty budeš šikovnejšia.

Si alergička? Sú tvoje oči zaťažené aj vďaka vonkajšiemu peľu alebo prachu?

Pomôžu ti slnečné okuliare, ktoré zabránia preniknúť alergénnym časticiam. Vyluhuj čaj zo šalvie lekárskej, očianky rostkovovej, skorocelu kopijovitého alebo iných byliniek vhodných na zápal očí. Namoč si doň utierku alebo tampón a prilož na miesto. Vyskúšaj homeopatiká. Detox zeleninovými či ovocnými šťavami určite nie je na zahodenie a svoje telo prečistíš a posilníš. Pri zápale aj pri zaťažení očí nezabúdaj najmä na vitamíny A, B2 a E.