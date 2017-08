Úsmevné situácie, do ktorých sa dokáže vcítiť snáď každá žena. Ilustrátorka čerpá nápady zo svojho kažodenného života

Ilustrácie sú niekedy najlepším spôsobom, ako dokáže umelec vyjadriť svoje nálady a zážitky. Ilustrátorka Meg Quinn si preto založila sériu s názvom Art By Moga, v ktorej čerpá takmer výlučne zo svojich každodenných životných zážitkov v koži ženy. Neustále sa zabáva, porovnáva a objavuje to, ako sa správajú iné ženy a aká je ona rozdielna, ale aj napriek tomu sa tisíce jej fanúšičiek vedia perfektne vcítiť do toho, čo nakreslí. Meg svoje diela vytvára digitálnou cestou a rada sa necháva inšpirovať aj svojimi fanúšikmi v komentároch na Instagrame. V súčasnosti na ňom má iba 60-tisíc sledujúcich, ale najnovšie sa jej tvorba dostala aj na portál BoredPanda, takže počet fanúšikov bude ešte určite narastať.

