Smoothie zo žihľavy? Blahodárne účinky tejto bylinky oceníš aj pri ženských ťažkostiach

Pŕhľava dvojdomá je celkom obávaná rastlinka, pretože, prirodzene, pŕhli. Vedela si však, že je v skutku zdravá? Obsahuje vitamíny A, C, železo, magnézium, vápnik, fosfor a ďalšie látky prospešné tvojmu zdraviu. Ľudia s reumatickými problémami alebo zápalmi kĺbov by ju mali pravidelne užívať a dopĺňať švihaním bylinky po poranenom mieste. Sčervenanie pokožky spôsobuje prekrvenie, ktoré je protizápalové. Výborná je i pri tráviacich ťažkostiach alebo hnačkách, úspešne ich zastaví a podporuje trávenie. Obsahuje totiž sekrét zlepšujúci činnosť žlčníka, pečene aj žalúdka.

Používaná je aj pri strate krvi alebo nedostatku červených krviniek. Cukrovkári by si mali dať tiež poradiť, pretože žihľava pomáha znižovať cukor v krvi. Dá sa skombinovať s liekmi a tak znížiť ich dávka. Konzultuj to však s lekárom. Mávaš často krvácanie z nosa? Gázu so žihľavovou šťavou si prilož do nosnej dierky. Malo by ti to zastaviť nepríjemný problém. Ak trpíš silnou menštruáciou, potom by si nemala pohŕdnuť čajom z rastlinky, ktorý je močopudný. Priaznivo pôsobí aj na prostatu, zápal močových ciest a obličkové kamene. V prípade, že sa bojíš, že ti popŕhli jazyk, nemaj obavy.





Po 12 hodinách usušenia je žihľava príjemná na dotyk a bez ,,nežiadúceho“ účinku. Pŕhľavu pred uskladnením zbieraj v rukaviciach. Môžeš zúžitkovať aj koreň. Čaj z neho je vhodný na vypadávanie vlasov, ekzémy, akné alebo iné problémy pokožky. Je vhodné to striedať s vonkajšími obkladmi, ktoré budú ponorené do žihľavovej šťavy alebo štavu samotnú aplikuj na potrebné miesta.

Recept na ešte zdravšie smoothie

Na všetky vypísané problémy je vynikajúce piť čerstvú šťavu. Listy zmixujeme a vypijeme 1,5 dl asi dvakrát denne. Skús aj zdravé smoothie. Do tvojho obľúbeného ovocia pridaj umytú žihľavu a skvelý zdravý nápoj je na svete!