Zatoč so stresom! Poznáme užitočné tipy, ktoré ti pomôžu zvládať nepríjemné situácie

Nervozita a napätie sú typickými prejavmi častého stresu. Napriek tomu, že sa snažíš zostať vyrovnaná príde niečo, čo ti tvoju myseľ údokáže úplne rozladiť. Je to prirodzené, pretože žijeme v dobe, v ktorej sa tomu nedá vždy vyhnúť. Minimálne môžeš spraviť niečo, čím stres eliminuješ a zvládanie nepríjemných situácií ti pôjde ľahšie.

V momente, ked' sa rozčúliš alebo začneš panikáriť, na chvíľu zatvor oči a daj si päť pomalých nádychov a výdychov. Pomôže ti to sa trochu skoncentrovať. Pre prípad, že vždy siahneš po niečom sladkom, daj si radšej žuvačku. Znižuje pocit, že musíš do niečoho zahryznúť a nepriberieš z nej. Vyskúšaj tiež medovkový čaj, ktorý pôsobí blahodárne na nervy.





Medituj a cvič jógu. Nuž, áno, tieto dve veci idú k sebe a ich kombinácia robí divy. Vzájomne ich striedaj, napríklad na jógu si sprav čas ešte pred prácou a večer medituj. Pre psychickú rovnováhu pomáha aj zapálená sviečka. Usaď sa do tureckého sedu a pozoruj plamienok sviečky. Nemysli na nič, všetko vyhoď z hlavy a sústreď sa na farbu ohníka od modrej až po žltú.





Cestou do práce i z práce, či kedykoľvek počas dňa si púšťaj meditačnú alebo upokojujúcu hudbu. Šum mora či tečúci potok so spevom vtákov tvoju myseľ uvoľní a ty ostaneš kľudnejšia. Ked' máš radšej Mozarta alebo iného skladateľa, tiež je to dobrá voľba. Cieľom je odbúravanie negatívnych emócií.





Máš čas? Choď si zašportovať. Behaj, plávaj, hraj tenis, čo len chceš. Vypudíš zo seba všetko zlé, až pokiaľ nebudeš cítiť vnútornú úľavu a príjemnú únavu. Hlavne nervózne nevysedávaj doma. Počas víkendu vyraz niekam do prírody na turistiku alebo prechádzku. Vypneš z týždňového rozpoloženia, naberieš novú silu a urobíš niečo pre svoje fyzické i psychické zdravie.





Navštevuj wellness. Horúca sauna, studená sprcha a odpočinok v tepidáriu robia zázraky. Ty sa budeš cítiť ako znovuzrodená, budeš plná pozitívnej energie a ešte si aj zlepšíš imunitu. Dva v jednom. Si typ, ktorý veľmi saunu neobľubuje? Sme si istí, že dobrým kúpeľom určite nepohŕdneš. Nezabudni doň pridať medovku, poprípade rozmarín.