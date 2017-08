Nepríjemný pocit potenia sa na ženských partiách je minulosťou. Počula si už o Ta-ta uteráku?

Dnes máme na trhu nespočetne veľa vychytávok, ktoré ti tvoj život buď prakticky zjednoduchšia, alebo ich po čase necháš zapadnúť prachom. Vraví sa, že tie najlepšie nápady vznikajú úplne náhodne, a to je aj prípad Erin Robertson. Väčšina z nás určite pozná ten pocit, keď vylezieme zo sprchy a po niekoľkých minútach sa začneme nepríjemne potiť práve na tých ženských partiách. O to horšie chvíle zažívajú tie dámy, ktorých košíky presahujú veľkosť C či D. Tento problém mala aj Erin, ktorej jedného dňa napadlo niečo prelomové. Nielen pre seba, ale predovšetkým pre ostatné ženy vymyslela pomôcku, ktorá im zo života tento nemilý problém eliminuje raz a navždy. Ta-ta towel je uterák s dvoma vačkami, ktorý ti tvoj pot zadržia a ty sa môžeš nerušene sústrediť na svoje aktivity. Využiť ho môžeš naozaj kdekoľvek. Či už pri varení v kuchyni, kozmetiku po sprche, pri manikúre alebo líčení. Uterák si za krátku dobu našiel mnoho priaznivcov a obľubujú ho predovšetkým tehotné ženy. Čo si už o tom myslia páni, je druhá vec, nakoľko oni tieto problémy nemusia zažívať. Aspoň teda väčšina z nich.

