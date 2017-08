Starostlivosť o pokožku sa môže stať pre páriky zábavou. Vyskúšaj kávové peelingy vo dvojici

Svojej pokožke by mali pozornosť venovať nielen ženy, ale aj muži. MARK face and body to vie a preto má vo svojej ponuke kávový peeling s čokoládovo-pepermintovou vôňou určený špeciálne pre mužov – for HIM after GYM.

Zloženie, účinky a použitie

Zloženie for HIM after GYM je rovnaké ako MARKove kávové peelingy určené pre ženy. Obsahuje kávu robustu, hnedý cukor, morskú soľ, kokosový olej, mandľový olej a vitamín E. Vďaka týmto prírodným ingredienciám sa pokožka zbaví suchých a odumretých čiastočiek, vyživí, hydratuje a príjemne zvláčni. Použitie je veľmi jednoduché a rýchle. Stačí ho po sprchovaní naniesť jemnými krúživými pohybmi na vlhkú pokožku. Po pár minútach pôsobenia ho treba dôkladne opláchnuť a užívať si príjemnú pokožku. Pri pravidelnom používaní dokážu produkty MARK face and body pomôcť aj s nedokonalosťami pokožky, ktoré dokážu potrápiť aj mužov - suchá pokožka, akné alebo ekzém. To ocení nielen on, ale aj ty.

Pre neho a pre ňu

Kávové peelingy MARK face and body si vedia nájsť svoje miesto v kozmetickej výbave rekreačného športovca, zaneprázdneného businessmana alebo ktoréhokoľvek muža, ktorý si chce po tréningu alebo namáhavom dni v práci dopriať pár minút príjemného relaxu. Ak máš pocit, že kávový peeling je už za hranicami kozmetických možností tvojho partnera, vyskúšaj set Pre neho a pre ňu. Okrem kávového peelingu for HIM after GYM určeného pre mužov obsahuje aj kávový peeling MARK Coffee Coconut určený pre teba.

Pomocou tohto setu budeš môcť svojej polovičke ukázať ako sa scrub správne používa. Jeho účinky si užijete obaja. Ty vďaka MARK Coffee Coconut a on zase vďaka MARK for HIM after GYM. Okrem toho tvoj partner konečne pochopí komu má za tvoju sviežu, jemnú a hebkú pokožku poďakovať.

Aplikovanie scrubu vo dvojici má mnoho výhod. Okrem pozitívnych účinkov na pokožku vám prinesie aj veľa zábavy. A keď sa na MARKovi stane závislí aj on, so setom Pre neho a pre ňu budeš mať istotu, že ti nebude kradnúť ten tvoj, ale vždy siahne po svojom MARK for HIM after GYM.