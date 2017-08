Exotická kráska Rihanna zažiarila na festivale v rodnom Barbadose. Odvážnym kostýmom odhalila všetko, čo na nej máme radi

Len prednedávnom sa Rihanna predstavila v nádherných šatách na londýnskej premiére filmu Valerian, v ktorom si zahrala vedľajšiu úlohu tanečnice. Už tradične sa jej podarilo prilákať pozornosť všetkých objektívov a bez problémov zatienila aj hlavné postavy. No a teraz vyráža dych opäť. Tentokrát sa zúčastnila obľúbeného karnevalu, resp. festivalu Crop Over, ktorý sa koná v jej rodnom Barbadose. Už sme viacmenej zvyknutí, že talentovaná speváčka vždy príde s niečím novým a nikto nás nedokáže zaskočiť tak príjemne, ako práve Riri. Všetko to začalo touto fotografiou s modrými vlasmi, po ktorej prišli instastories v odvážnom kostýme. Aj napriek mnohým útočným komentárom navážajúcim sa do jej aktuálnej postavy musíme uznať, že Rihanna je synonymom prirodzenej krásy. Aspoň tak dostávajú priestor vyniknúť jej krivky, boky, zadok a dekolt, čo sa snáď ani nedá prehliadnuť. Veď posúďte sami.

Príspevok, ktorý zdieľa badgalriri (@badgalriri), Aug 7, 2017 o 10:28 PDT

the @aura_experience caught by @dennisleupold #BARBADOS #cropover2017 #culture Príspevok, ktorý zdieľa badgalriri (@badgalriri), Aug 7, 2017 o 1:44 PDT

Rihanna really looking like living art ✨ pic.twitter.com/hmqN8hakrO — Complex Pop Culture (@ComplexPop) 7. srpna 2017

A za všetko snáď hovorí aj táto reakcia od Pharrella.