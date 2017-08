Cesta do slnečného Francúzska v kontraste s temnou stránkou sociálnych sietí. Kolekcia dizajnérky Vladimíry Dančovej chystá svoju premiéru

Spolu so súťažou Hubert Fresh Fashion Contest prinášame už druhú víťazku, mladú talentovanú dizajnérku Vladimíru Dančovú, ktorá svoju najnovšiu kolekciu s názvom „Smooth/Pohladenie“ predstaví po prvýkrát na samostatnej prehliadke počas októbrového Fashion LIVE!. Vladimíra nie je vo svete módy nováčik a svojej vášni sa venuje naplno zbieraním nových skúseností. Na svoje konto si môže pripísať mnoho školských prehliadok a ako dobrovoľník vypomáha aj na Fashion Weeku v Prahe.

„Svoju vlastnú prehliadku som ešte nemala a veľmi sa teším, že sa môžem zúčastniť tak dôležitého podujatia ako je Fashion LIVE!. Páči sa mi jeho celková myšlienka, ktorou je prezentovať tvorbu slovenských návrhárov.“



Tohtoročnou témou súťaže Hubert Fresh Fashion Contest je Sparkling life, ktorá inšpirovala Vladimíru k tvorbe veľmi rozdielnej kolekcie akú navrhla prvá víťazka Tatiana Dvořáková. Článok s Tatianou si môžeš prečítať TU.

„Téma mi hneď navodzovala myšlienku luxusu, elegancie a večierkov plných dlhých večerných rób. V kolekcii som ale spracovala práve odvrátenú stranu luxusného života. Navonok vyzeráme šťastne, v skutočnosti žiaľ nie sme, lebo nás trápia depresie a osamelosť. Reagujem aj na dnešný trend sociálnych sietí, kde každý zdieľa len svoje pozitívne pôžitky, zážitky a to aký je šťastný.“

V kolekcii Smooth/Pohladenie inšpirovala dizajnérku zároveň aj cesta do južného Francúzska plného pláží, mora, piesku či atmosféra miest, ktoré navštívila. A ako vznikala práve Vladimírina dizajnérska kolekcia? „Vždy je najprv hľadanie inšpirácie a vytváranie konceptu. Veľa kreslím, robím koláže, vyhľadávam na internete, cestujem. Často kreslím a svoje nápady si stále skicujem. Snažím sa zachytiť okolie, náladu a dojem, ktorým na mňa miesto pôsobí.“

Napriek tomu, že sa Vladimíra už dlhší čas venuje predovšetkým dámskej móde, láka ju aj pánska, ktorú vníma ako pozitívnu výzvu. Ku novej kolekcii nám prezradila, že aj v dámskych modeloch bude zakomponovaná pánska košeľa, ktorá sa stala základným detailom celého stylingu. Látky si Vladimíra vyberala v predajni Boritex, kde našla množstvo zaujímavých materiálov. „Najviac sa teším na pánske oversize kimono z hodvábneho saténu. Bude to skvelé!“, neskrývala dizajnérka svoje nadšenie.

Nosným prvkom jej kolekcie je nádherný hodvábny satén, ktorý bude farbiť a rôzne upravovať či poškodzovať. Výsledkom budú fľaky a deformácie, ktoré ukážu pravú tvár materiálu a jeho veľké nevýhody v oblasti údržby alebo spracovania. Modely budú doplnené čiernymi popruhmi, ktoré predstavujú zväzovanie a skľúčenosť ľudskej osobnosti. Okraje látok necháva dizajnérka zámerne nezačistené.

„Farby som zvolila hlavne svetlé ako bledú modrú, béžovú čí zlatú, ktoré sú inšpirované šampanským, plážami, pieskom, morskou penou a oblohou. Tieto jemné farby kombinujem pre kontrast s čiernou, ktorá symbolizuje hrubosť a temnotu.“

Vladimíra má rada nositeľné a variabilné veci, ktoré sú jednoduché a ľahko kombinovateľné pre mladých ľudí, ktorí sa neboja nových vecí, zaujímavých potlačí a inovatívnych strihov. Svojich zákazníkov vníma ako ľudí, ktorí sú otvorení novým možnostiam, strihom a vedia oceniť aj originálny nápad. A aké má ciele mladá dizajnérka do budúcna? „Mojou túžbou je spolupracovať so svetoznámymi módnymi značkami Supreme a Vetements, ktoré obliekajú Rihannu alebo Lil Wayne-a. Na Slovensku by som chcela vytvoriť modely pre naše známe speváčky Celeste Buckingham a Daru Rolins.“ Ešte predtým však plánuje vyskúšať štúdium a stáž v zahraničí.

Mladá dizajnérka aj počas horúcich letných dní vytvára svoju novú kolekciu, ktorá nepochybne zaujme publikum aj porotu na prehliadkovom móle Fashion LIVE!. Jej prehliadku plnú kontrastov moderného sveta uvidíte v posledný deň módneho podujatia pred odovzdávaním Fashion LIVE! Awards.