Opaľuj sa v lete bezpečne. Ako sa efektívne chrániť?

Ak si netrpezlivá, rada pobývaš na prudkom slnku a chceš byť tmavá čo najrýchlejšie, nerobíš dobre. Hrozí ti úpal, spálenie a predčasné zostárnutie pokožky. A to veru nepoteší nikoho. Ženy si niekedy neuvedomujú, že čím viac budú podstupovať takéto riziko a ešte ho, napríklad, dopĺňať soláriom, tým rýchlejšie zostárnu. Nehovoriac o nebezpečí závažných kožných chorôb.

Preto sa tomu vyvaruj a dodržuj následovné

Počas leta každý deň ber betakarotén. Pomôže ti sa vyhnúť spáleniu. Na opaľovanie používaj len vysoko kvalitné krémy s obsahom UVA a UVB filtra a s vyšším faktorom, záleží od typu pokožky. To však neznamená, pokiaľ si prirodzene snedá, že sa budeš natierať tým najnižším. Všetko má svoj čas a ty máš výhodu, že stmavneš rýchlejšie dohneda ako bledšie pokožky, ktoré väčšinou sčervenajú. Tiež sa vyvaruj krémom s obsahom látky EHMC, ktorá pod vplyvom slnečného žiarenia poškodzuje DNA. Krém nanes na seba vždy aspoň desať minút pred vstupom do vody.

Natieraj sa v pravidelných intervaloch a častejšie v čase medzi 12-15 hodinou, kedy je intenzita slnečného žiarenia najprudšia. Ty by si sa mala vtedy odpratať do tieňa. Nezabudni, že i ked’ sa možno nezdá, opaľuje aj pod mrakom. Ak si zrovna na dovolenke blízko rovníka, dávky krému zdvojnásob. Na znamienka a bradavičky nanes zvlášť dávku hustejšieho krému. Kašli na to, že budeš mať od neho malé biele fliačky na tele, ale aspoň ich budeš chrániť pred hrozbou rakoviny kože.

Denne pi aspoň dva a pol litra tekutín a jedz ovocie i zeleninu s vitamínmi A, C, E. Hnedá pleť vydrží dlhšie. Nos klobúk a slnečné okuliare. Po pobyte na slnku sa natri kvalitným krémom po opaľovaní. Pokožku upokojí, hojí, hydratuje, a pomôže jej nabrať peknú, letnú farbu. Pre chladivý účinok vyskúšaj šalviový krém.

