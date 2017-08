Maskérske premeny, ktoré ti vyrazia dych. Make-up artistka Ivet z teba dokáže spraviť rozprávkovú bytosť

Dnes je líčenie dennou rutinou skoro každej ženy. Niektoré si vieme naniesť svoj ranný make-up za pár minút, iné sa zvŕtame pred zrkadlom celé hodiny. Ivet Škrabáková je make-up artistka, ktorú štúdium na umeleckej škole vyprofilovalo na profesionálnu maskérku. Pri svojich premenách strávi oveľa viac času, ako hociktorá z nás pri svojom párty make-upe, no jej výtvory stoja za to! Poď sa spolu s nami pozrieť na videá a fotografie talentovanej Ivet, ktorá nám v rozhovore porozprávala niečo o svojej zaujímavej práci.

Ahoj Ivet, v krátkosti sa prosím predstav našim čitateľom.

Ahojte! Volám sa Ivet Škrabáková a som z Bratislavy. Mojou najväčšou záľubou je make-up, líčenie a tvorba rôznych make-up transformácii a premien. Milujem farby, maľovanie, kreslenie, líčenie, maskérstvo a všetko, čo sa toho týka. Som umelecky založený človek a rada vymýšľam nové, kreatívne veci. Som veselá kopa a zo všetkého najradšej mám smiech a tiramisu (smiech).

Ako si sa dostala k práci make-up artistky?

S líčením som začala asi pred dvoma rokmi. Celý život som sa venovala umeniu a mám vyštudované umelecké školy. Na vysokej škole som študovala módne návrhárstvo a vzorovanie, ktoré bolo častokrát aj úzko spojene s líčením, nakoľko sme počas fotení kolekcií líčili modelky, a tak postupne ma to začalo viac a viac baviť. Spočiatku som tvorila rôzne make-up transformácie. Môj prvý facepainting bola lebka, ktorú som si namaľovala na tvár počas jedného upršaného večera na intráku, deň pred skúškou. Malo to celkom úspech u ľudí, čo ma možno aj tak vyhecovalo k tomu, skúšať ďalšie premeny, a tak som tvorila a postupne prešla aj ku klasickému líčeniu. Je to moja najväčšia záľuba, vášeň, hobby aj práca v jednom, ktorú stále viac a viac milujem robiť.

Máš za sebou nejaké kurzy?

Ja som samouk a všetko, čo som sa naučila, som sa naučila sama. A v podstate stále sa ešte učím nové veci, ktoré väčšinou skúšam sama na sebe. Spočiatku som sledovala veľa práce zahraničných make-up artistov, ktorí ma inšpirovali a naviedli ma, čo a ako. V tejto oblasti sa veľa sama vzdelávam, sledujem videá, fotky, tutoriály, čítam rôzne články a následne skúšam na sebe a vymýšľam rôzne farebné kombinácie a štýly líčenia.

Robíš kurzy už aj ty sama?

Zatiaľ robím individuálne školenia dievčatám, ktoré potrebujú poradiť a ukázať, ako sa sama dobre a efektívne nalíčiť, či poradiť v oblasti kozmetiky a vhodných produktov. Do budúcna sa však chystám začať robiť aj vlastné kurzy líčenia.

Kde sa dá využiť tento spôsob líčenia?

Maskérske premeny robievam najčastejšie počas halloweenu, lebo vtedy chce byť každý za niekoho iného a skúsiť mať namaľovanú na tvári nejakú masku a vyniknúť. Na toto obdobie v roku sa vždy aj veľmi teším, lebo viem, že ma čaká kopec práce na takýchto netradičných make-upoch a najviac sa teším z tých pozitívnych reakcií ľudí, keď sa na seba prvý krát pozrú, keď ich namaľujem, napríklad za nejakú fantasy postavu alebo zviera (smiech). Ale okrem halloweenu sú tu aj rôzne tématické večierky, eventy či oslavy. Ale samozrejme ja sa nevenujem iba maskérstvu ale aj klasickému líčeniu, čiže robievam často aj nevesty, alebo dievčatá na rôzne eventy, oslavy, plesy, stužkové. Jednoducho na každú príležitosť.

Zúčastňuješ sa aj súťaží. Aké máš najväčšie úspechy?

Na prvú make-upovú súťaž, ktorej som sa zúčastnila bola Vizáž Roka 2016, kde som sa spomedzi cca 80 súťažiacich prebojovala do finálnej 4-ky. Na Interbeauty 2016 som v súťaži Art & Creative make-up vyhrala 1. miesto v kategórii profesionál. Ďalšej súťaže som sa zúčastnila taktiež na Interbeauty Trophy 2017, kde som vyhrala cenu blogeriek v súťaži kreatívneho líčenia na tému Bábika.

A tvoj najväčší úspech?

Môj zatiaľ najväčší úspech je v medzinárodnej súťaži NYX FACE AWARDS 2017 CZ & SK 2017, kde som sa spomedzi cca 150 súťažiacich prebojovala do finálnej TOP 5. Najbližšia súťaž, ktorá ma čaká sú Majstrovstvá Slovenskej Republiky v make-upe na jesennom Interbeauty 2017. Držte palce a príďte sa pozrieť!

Čím sa pri práci inšpiruješ?

Milujem farby a ich milión možností, ktoré sa dajú v líčení využiť. Najradšej by som ich používala pri každodennom líčení, lebo mám rada aj výrazné, extravagantné líčenie, ale to skôr kvôli fotkám alebo na špeciálne príležitosti. Bežne dievčatá líčim na rôzne príležitosti, či už svadby, oslavy, stužkové, či plesy. Samozrejme prirodzenejšie, respektíve podľa ich predstáv tak, aby sa cítili krásne a jedinečné. Môj štýl tvorby pri maskérskych premenách je skôr taký perfekcionistický. Rada sa doslova „piplem“ s tieňovaním a vykreslovaním. Milujem, keď je všetko pekne, precízne vytieňované a dotiahnuté do detailov. Baví ma preto aj tvorba zložitejších fantasy lookov, či transformácii, kde sa môžem vyhrať s tieňovaním a vykreslovaním. Pre mňa je to asi tak, že čím zložitejšiu predstavu looku mám, tým väčšia výzva, do ktorej sa rada pustím.

Myslíš, že je líčenie o talente?

Ja si myslím, že všetko sa dá naučiť, keď človek chce a pracuje na sebe. Čím viac cviku, tým väčší „skill“. Ja som sa všetko ohľadom líčenia naučila sama, ale je samozrejme dobré spraviť si aj kurz, či mať nato školu a nechať si poradiť od odborníkov. Čo sa týka zasa toho maskérstva a make-up transformácií, myslím si, že treba mať trošku aj umelecké cítenie lebo je to určitá forma umenia.

Čo by si odporučila dievčatám, ktoré si nevedia poriadne namaľovať napríklad ani očnú linku? Máš nejaké tipy?

Dievčatám, ktoré sa túžia naučiť pekne sa samé nalíčiť, by som doporučila skúšať, skúšať, skúšať. Dnes už je veľmi veľa dostupných informácii a možností ako sa to naučiť. Popozerajte si rôzne videá a návody ako nato, skúšajte v praxi samé na sebe a po chvíli sa vám to už určite dostane do ruky a rýchlo sa naučíte napríklad jednoduché, denné líčenie ako kráľovné.

Plány do budúcnosti?

Do budúcna sa určite chystám založiť si vlastné kurzy líčenia, taktiež sa chystám zúčastniť sa na viacerých make-upových súťažiach. Plánujem taktiež aj rôzne kreatívne projekty v rámci maskérstva. Mám veľa nápadov a plánov na ich realizáciu. Rada by som v budúcnosti líčila pre rôzne kozmetické značky, či taktiež robila maskérstvo, napríklad pri natáčaní filmov.

Ivet, ďakujeme ti za rozhovor! Je niečo, čo by si na záver odkázala našim čitateľom?

Ja, ďakujem! Aby sa nevzdávali v plnení si svojich snov a verili, že úspech sa dostaví. Možno to znie trošku ako klišé, ale je to naozaj tak a mne sa to stále viac potvrdzuje. Všetkým dievčatám, ktoré sa zaujímajú o líčenie držím veľmi palce a hlavne sa nevzdávajte, ak niečo na prvýkrát nevyjde. Treba len skúšať a tým sa najviac naučíte.

Ak ťa zaujala Ivetina práca, klikaj na jej Instagram alebo Facebook.