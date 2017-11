Poď s nami na Grape s účesom od Moniky Kalickej! Hairstylistka nám prezradila, aké sú top trendy na festivalovú sezónu 2017

Nedávno sme ti priniesli rozhovor s talentovanou Monikou Kalickou, vlasovou stylistkou, ktorej pôsobisko je KDRKO v Bratislave a pod jej rukami vznikali účesy pre Separa, Tinu, chalanov z Haha Crew a mnohých ďalších. Pracuje na rôznych editoriáloch, robí školenia a spolupracuje na módnych priehliadkach. Nakoľko sú vlasy a účesy obľúbenou témou nielen žien, ale aj mužov, prinášame ti s Monikou rubriku, v ktorej sa pravidelne budeme venovať módnym trendom či starostlivosti o vlasy. Pokiaľ sa chystáš na Grape alebo iný letný festival, poď sa spolu s nami inšpirovať účesmi, ktoré rozhodne patria na takúto akciu!

Ahoj Monika! Ako odborníčka v oblasti hairstylingu prezraď nám, aký je trend vlasov pre leto 2017 v porovnaní s minulým rokom?

Ahojte! Čo sa týka festivalových účesov, myslím si, že veľa z nich sa opakuje každoročne a sú už tradíciou každého festivalu. Niečo nové však príde každý rok. Milujem sledovať trendy a na festivaloch sa môžu vlasový stylisti doslova vyblázniť a posunúť svoju kreativitu niekde ďalej. Moje milované braids, teda zapletené copy skoro už vymreli, v roku 2017 som sa potešila, že prišli znova na scénu. Vlny sú v móde stále, ale momentálne všetci uprednostňujú naturálny vzhľad, semi waves - soft waves, rovné konce, textúra, vzdušnosť. Minulý rok to boli farebné vlasy, ale tie pretrvali aj na túto sezónu. Na festivaloch určite uvidíme aj space buns - dva drdoly s cestičkou na stred, top knots - kombinácia rozpustených vlasov a knotu, ale aj messy hair alebo shag hair. Ale myslím, že dosť v kurze budú aj rovné vlasy. Úplnou festivalovou novinkou sú trblietky vo vlasoch. Pokiaľ sa už naozaj nudíme a chceme byť absolútne crazy, musíme siahnuť po tejto vychytávke. Glitter roots v kombinácii so space buns alebo braids je dokonalá verzia na festival.

FAREBNÉ VLASY

Farebné vlasy môžeme docieliť buď sprejmi alebo púdrami na vlasy. Pod púdre si treba dať podklad, ktorý nám ich na vlasoch lepšie udrží. Bude sa nám síce trocha špiniť oblečenie, čo na festivale až tak nevadí, no púdre môžeme lepšie zafixovať lakom na vlasy. Po prvom umytí púder alebo sprej zmizne. Ďalšou možnosťou sú farebné masky na vlasy, ktoré nájdete prioritne v salónoch. Držia niekoľko umytí a dávajú sa na prirodzený alebo odfarbený vlas. Najťažšou verziou farebných vlasov je odfarbenie melírovaným práškom a oxidantom. Farby môžu byť aj svetlejšie, pastelové, ale aj tmavšie a sýtejšie. Veľkým trendom pre toto obdobie je tmavomodrá.

SEMI WAVES - SOFT WAVES

Semi waves - soft waves, polovlny, ktoré nie sú cielene pravidelne natočné, no rozbíjajú sa a pôsobia trochu neupravene.

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴼᴺᴵᴷᴬ ᴷᴬᴸᴵᶜᴷᴬ (@monikakalickahair), Feb 26, 2017 o 11:26 PST

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴼᴺᴵᴷᴬ ᴷᴬᴸᴵᶜᴷᴬ (@monikakalickahair), Máj 29, 2017 o 2:20 PDT

FISHTAIL, BRAID, KLAS

Vlny rôzneho typu môžeme osviežiť copikmi. Veľmi obľúbený je fishtail, klasický braid alebo klas. Cop môžeme zapliesť do boku, tým pádom zúžime tvar. Môžeme zapliesť čelenku okolo tváre, no pozor pre slečny s vyšším čelom, aby sme ho nezvýraznili.

BRAIDS KIM KARDASHIAN

Braids ako Kim Kardashian - lebo ona z nich spravila trend. Boli a sú v kurze stále. Sú veľmi praktické pre letné obdobie, cvičenie a na festivaloch sú doslova žiadané. Klasické dva boxer braids s cestičkou na stred sú úplne najobľúbenejšie. V dnešnej dobe robím rôzne druhy a kombinácie štyroch a viac úplne tenkých copikov.

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴼᴺᴵᴷᴬ ᴷᴬᴸᴵᶜᴷᴬ (@monikakalickahair), Dec 1, 2016 o 1:41 PST

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴼᴺᴵᴷᴬ ᴷᴬᴸᴵᶜᴷᴬ (@monikakalickahair), Júl 10, 2017 o 6:57 PDT

RINGS DO VLASOV

Moja najobľúbenejšia vychytávka pre toto obdobie sú rings - krúžky vo vlasoch. Aplikujú sa na zapletené copiky, môžu byť zlaté, strieborné, pokojne aj farebné. U nás sa zatiaľ dajú zohnať veľmi ťažko, no verím, že čoskoro budú dostupné ľahšie. Rings oživia tvoje zapletené vrkoče a budeš rozhodne top trendy.

Čím sa pri týchto bláznivých účesoch inšpiruješ? Záleží aj na oblečení?

Záleží na oblečení, osobnosti, kvalite vlasov atď. Inšpirujem sa väčšinou na Pintereste, sledujem veľa blogeriek, ktoré navštevujú svetové festivaly ako napríklad Coachella alebo Burning man. Tie sú vždy top upravené a stylujú ich stylisti, ktorých ja osobne veľmi uznávam. Niekedy príde nejaká šikovná klientka a prekvapí ma zaujímavým názvom vlasov a zistím, že je to trend (smiech). Aj ja sa stále musím inšpirovať a učiť sa.

SPACE BUN

Space bun je veľmi výrazný štýl účesu a patrí medzi najviac uznávané na festivaloch. Space bun si môžeme urobiť aj v kombinácii s rozpustenými vlasmi, či už rovnými alebo vlnami.

A čo doplnky do vlasov?

Doplnky sú veľmi špecifická záležitosť. Ako uvidíte v článku, v dnešnej dobe je to rôznorodé, čo sa týka šperkov alebo doplnkov vo vlasoch. Netreba to samozrejme prehrotiť a ísť do nejakých extrémov. Klobúky sú veľká súčasť festivalovej módy, v kombinácii s rozpustenými messy hair sú jednoducho sexy! Okuliare sú nevyhnutné, no lepšie by bolo, aby boli tam, kde patria. Čiže na očiach, nie na vlasoch. Ja osobne preferujem minimalizmus a jednoduchosť. Ale myslím, že festivalové víkendy sú aj o vybláznení sa, tak smelo do toho!

SPONY

Vďačnými vlasovými doplnkami sú samozrejme aj spony. Nielen na festivaly, ale pokojne aj na svadbu, či každodenné nosenie. Pomôžu nám zopnúť vlasy z predných častí, tým pádom nám dlhšie vlasy neprekážajú.

Ako vyniknúť s krátkymi vlasmi?

Krátke vlasy kralujú. Tento rok som odstrihla veľmi veľa dlhých vlasov (smiech). Avšak, nehodia sa všetkým! Záleží od typu tváre a veľa ľudí zabúda na to, že krátke vlasy sú náročné na úpravu, čiže pre klientku, ktorá sa ledva češe to asi nebude vhodná alternatíva. Tento rok sa ostrihalo aj veľa celebrít napríklad Selena Gomez, ktorej to neuveriteľne svedčí alebo dokonca Cara Delevingne šokovala s vyholenou hlavou - super! No pri vyholenej hlave sú veľmi podstatné črty tváre, aby žena pôsobila žensky aj naďalej. Krátky zostrih je veľmi šmrncovný a sexy a vo veľa prípadoch človeka naozaj oživí. Podstatou pri vlasoh je to, aby mala každá žena krásne zdravé vlasy, to je priorita. A strihanie aj ozdravuje, čo ma teší. Nezabúdajte, dlhé vlasy sú krásne, ale musia byť zdravé, lesklé a vyživované!

KRÁTKE, STRAPATÉ VLASY

Krátke, strapaté vlasy sú na festivaly lepším priateľom ako vlasy dlhé. Stačí trochu suchého šampónu na objem a beach sprej na textúru.

Príspevok, ktorý zdieľa ᴹᴼᴺᴵᴷᴬ ᴷᴬᴸᴵᶜᴷᴬ (@monikakalickahair), Apr 29, 2017 o 12:37 PDT

KNOT

Tento trend sa úplne hodí na festivalové pole. Jednoducho hornú časť vlasov vyčešeme do knotu/drdolu a spodnú natočíme, vyrovnáme a vytvoríme textúru. Zabránime tak vlasom, aby nám padali do očí, budeme sa cítiť pohodlnejšie.

A posledná otázka, ako veľmi záleží na proporciách tváre?

Samozrejme veľmi. Pri strihaní, farbení a zmenách musí dobrý hairstylista dobre odhadnúť človeka, kvalitu vlasov, tvar hlavy a typ tváre. Spraviť diagnostiku, aby zistil, či je účes a strih vhodný!

Tento rok bude na Grape festivale téma Kmeň! Vieš už aký zvolíš účes? Možno sme ti s tým trochu pomohli.

Ak máš tip na zaujímavú tému, ktorá sa týka vlasov alebo účesov, pošli do komentáru! Pre viac inšpirácií klikaj na Monika Kalicka Hair Design alebo na jej Instagram.