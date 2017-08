Sexi modelky, novinárka s najkrajším úsmevom či obdarená DJ-ka. Dvanásť krásnych žien, ktoré stoja za pozretie

O tom, že Slovenky patria medzi najkrajšie ženy na svete, vás určite nemusíme presviedčať, a ak náhodou áno, stačí kliknúť na náš posledný diel toho najlepšieho, čo naša krajina ponúka, alebo zavítať do kategórie Girls, kde sa pokojne stratíte aj na jeden celý deň. Nechajme však na chvíľu slovenské dievčatá a vyrazme za hranice, kde taktiež nie je núdza o pekné tváričky.

Príspevok, ktorý zdieľa ALEXIS REN (@alexisren), Júl 18, 2017 o 11:29 PDT

Jessica Goicoechea

Ako prvú si predstavíme 20-ročnú Jessicu Goicoecheu, ktorú môžete stretnúť v Barcelone, odkiaľ táto kráska pochádza. Jessica sa narodila 22. novembra 1996, a aj napriek výške „len“ 167 centimetrov (podľa seba, podľa agentúr 170 cm) je považovaná za jednu z najúspešnejších španielskych modeliek. Spolu s Carou Delevigne je tvárou Rimmel London, spolupracovala so značkami Puma, Calvin Klein, Victoria´s Secret, L'Oréal a vidieť sme ju mohli v magazínoch ako Vogue, Esquire, Glamour, Elle, Hunter Magazine alebo aj GQ Italy, pre ktorý ju nafotil taliansky fotograf s pikantným štýlom Emanuele Ferrari. Okrem modelingu má aj vlastnú líniu oblečenia Goi.

Príspevok, ktorý zdieľa JESSICA GOICOECHEA (@goicoechea22), Júl 17, 2017 o 9:04 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa JESSICA GOICOECHEA (@goicoechea22), Nov 9, 2016 o 12:44 PST

Thylane Blondeau

Thylane sa narodila na Pobreží Slonoviny a od detstva vyrastala vo Francúzsku. V súčasnosti má 16 rokov, do dejín modelingu sa zapísala ako kontroverzná detská modelka, keď sa vo vyzývavých pózach a s make-upom na tvári objavila vo Vogue (viac tu), a s podobnou výškou ako Jessica je obľúbenou tvárou Dolce & Gabbana a L'Oréal.

Príspevok, ktorý zdieľa Thylane (@thylaneblondeau), Okt 23, 2016 o 2:15 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Thylane (@thylaneblondeau), Máj 25, 2017 o 10:12 PDT

Daniela Braga

25-ročná Brazílčanka Daniela nie je vo svete modelingu žiadnym nováčikom, no do povedomia širšej verejnosti sa dostala až predvádzaním pre hviezdnych anjelikov. Na rozdiel od vyššie spomínanej Jessicy má však táto dlhonohá kráska s dievčenskou tvárou výšku vhodnú na prehliadkové móla a jej 180 centimetrov využili na prezentáciu svojich modelov Balmain, Philipp Plein, Victoria´s Secret, Mango, Givenchy, Moncler, Ermanno Scervino, Max Mara a ďalší. Objavila sa tiež na stránkach Cosmopolitan, Marie Claire, Harper's Bazaar, Vogue, CR Fashion Book a tak ďalej a tak ďalej.

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Braga (@bragadany), Júl 7, 2017 o 6:02 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Braga (@bragadany), Máj 8, 2015 o 1:57 PDT

Zhenya Katava

Ďalších 180 centimetrov tu máme v podaní okatej Bielorusky Zhenye Katavy. Tá sa narodila 31. marca 1994 v meste Barysav, odkiaľ si to namierila rovno k tým najlepším. Prevažne runway modelka odkráčala prehliadky pre Dolce & Gabbana, Armani, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Philipp Plein, Marchesa, Badgley Mischka, Bottega Veneta, Marc Jacobs, Vivienne Westwood.

Príspevok, ktorý zdieľa ZHENYA KATAVA (@zhenyakatava), Júl 9, 2016 o 4:47 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa ZHENYA KATAVA (@zhenyakatava), Apr 23, 2016 o 2:46 PDT

Amy-Jane Brand

Aby sme sa netočili len okolo modeliek, dáme si zmenu v podaní obdarenej producentky a DJ-ky pôvodom z Anglicka. 26-ročná Amy-Jane žije v Austrálii a v očiach pánov ju viac ako vášeň k hudbe preslávila veľkosť jej košíkov. Nebudeme predsa zatvárať oči a tváriť sa, že nevidíme, keď samotná Amy sa za svoje telo vôbec nehanbí. Jej instagramový účet je plný pikantných fotografií, kde pózuje v dráždivých pózach rovnako ako aj na stránkach magazínov ako Playboy, Maxim alebo For Him.

Príspevok, ktorý zdieľa AMY-JANE BRAND (@amyjanebrand), Dec 9, 2015 o 1:15 PST

Príspevok, ktorý zdieľa AMY-JANE BRAND (@amyjanebrand), Okt 31, 2016 o 3:00 PDT

Lorena Rae

Krásna Lorena sa narodila 8. júla 1994 v Nemecku a pracuje ako modelka. Pre koho a či má na svojom pracovnom konte aj nejaké iné úspechy okrem zmluvy s Wilhelminou a spolupráce so značkou Guess však ostáva záhadou. Pohľad na ňu je však viac ako príjemný, a preto je aj v našom zozname.

Príspevok, ktorý zdieľa Lorena Rae (@lorenara__), Apr 10, 2017 o 11:12 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Lorena Rae (@lorenara__), Okt 28, 2016 o 6:26 PDT

Cindy Kimberly

Mohli by sme vari vynechať Cindy? Nie, nemohli. Ak táto tmavovláska, ktorú preslávil Justin Bieber, akýmsi nedopatrením ušla vašej pozornosti, je najvyšší čas to napraviť. Cindy sa narodila 16. novembra 1998 v Amsterdame a momentálne žije v Barcelone. Preslávila ju jediná fotka na profile známeho speváka a odvtedy ju pozná celý svet. K zvýšeniu popularity jej dopomohol (ako inak) Instagram, kde má momentálne 3 milióny sledovateľov. Holanďanka sa netají tým, že jej pery nie sú dielom prírody, no sú vraj jediným, čo si nechala na svojej tvári upraviť. Na záver však malé sklamanie, Cindy je šťastne zadaná.

Príspevok, ktorý zdieľa Cindy Kimberly (@wolfiecindy), Júl 19, 2017 o 12:29 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Cindy Kimberly (@wolfiecindy), Máj 13, 2017 o 9:32 PDT

Sahara Ray

24-ročná austrálska modelka Sahara Ray má vlastnú líniu plaviek, a práve plavky sú tým, v čom ju vidíme najčastejšie. Ako správna exhibicionistka sa vôbec nehanbí za svoje telo a neváha ukázať aj omnoho viac odhalenej pokožky. Návšteva jej účtu je teda vhodnou voľbou pre tých z vás, ktorí hanblivky veľmi nemusia.

Príspevok, ktorý zdieľa Sahara Ray (@sahara_ray), Mar 7, 2015 o 2:01 PST

Príspevok, ktorý zdieľa Sahara Ray (@sahara_ray), Nov 9, 2015 o 4:34 PST

Cindy Mello

Druhou Brazílčankou v našom výbere je 22-ročná modelka Cindy Mello. Táto tmavovláska prezývaná Bambi sa v modelingu pohybuje šesť rokov a od podpisu zmluvy s modelingovou agentúrou Ford Models stihla ozdobiť stránky viacerých magazínov, pričom spomenúť môžeme napríklad Maxim, Harper's Bazaar, Sports Illustrated, C-Heads alebo GQ Magazine. Vidieť sme ju mohli tiež v kampani Adidas a jej exotický vzhľad neunikol ani magazínu Vogue, ktorý ju zaradil medzi najsexi brazílske modelky úradujúce v aktuálnom roku 2017.

Príspevok, ktorý zdieľa CINDY MELLO (@cindymello), Jún 21, 2017 o 11:30 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa CINDY MELLO (@cindymello), Júl 20, 2017 o 12:37 PDT

Bianca Booth

Bianca je rovnako ako vyššie spomínaná Sahara plavkovou modelkou, a teda ak máte chuť na opálené ženské telo/telá (keďže k foteniu si rada prizve aj svoje kamarátky vrátane Alexis Ren) a tiež pohľady na luxusné rezorty, krásne pláže s bielym pieskom a azúrové more v pozadí, jej účet je vám šitý na mieru. Čo si budeme rozprávať, táto Austrálčanka má telo hodné vystavovania a presne tomu sa aj venuje.

Príspevok, ktorý zdieľa Bee Ella (@biancaellabooth), Aug 26, 2016 o 6:03 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa Bee Ella (@biancaellabooth), Jan 28, 2017 o 3:37 PST

Agnes Pimentel

Do tretice všetko dobré, a tak sa spoločne pozrieme na tretiu krásku pochádzajúcu z Brazílie. 175 centimetrov vysoká Agnes Pimentel je príjemnou zmenou vo svete modelingu, veď bronzovú pokožku, husté vlasy a zdravý vzhľad vrátane tak akurát plnšieho pozadia v kampaniach a na mólach bežne nevidíme. Agnes pracuje predovšetkým v Európe a portál models.com ju predsa nenazval zlatíčkom pre nič za nič.

Príspevok, ktorý zdieľa AGNES PIMENTEL (@agnesspimentel), Máj 30, 2017 o 4:15 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa AGNES PIMENTEL (@agnesspimentel), Júl 1, 2017 o 5:15 PDT

Alexandra Burimova

Vždy dobre naladená a s úsmevom na perách. Taká je 21-ročná modelka, blogerka, začínajúca novinárka a fotografka s výborným štýlom a prenikavými modrými očami. Alexandra pochádza z Moskvy a je študentkou masmediálnej komunikácie, v ktorej podľa vlastných slov vidí svoju budúcnosť.

Príspevok, ktorý zdieľa Alexandra Burimova (@burimova), Jan 8, 2017 o 5:44 PST

Príspevok, ktorý zdieľa Alexandra Burimova (@burimova), Júl 4, 2017 o 12:51 PDT