Zaútočil na teba zápal močových ciest? My ti ponúkame tipy, ako byť znovu fresh

Mnoho žien aspoň raz za život postrehne zápal močového ústrojenstva. Aj v týchto letných horúčavach by sme nemali ostať ľahostajné voči svojmu zdraviu. Často sa to deje práve v lete, keď je top kúpalisková sezóna a ty si zrazu obmedzená. Vieš, ako týmto nepríjemnostiam predísť a čo robiť v prípade, ak ťa to chytí?

Minimálna vec, ktorú môžeš urobiť, aby si sa tomu vyhla, je sa pravidelne otužovať. Chodievaj často do sauny a v sprche striedaj horúcu a studenú vodu. Do vírivky by sme veľmi nechodili, pretože sa tam vystrieda množstvo nahých ľudí a bacilov. I keď voda cirkuluje, nikdy nevieš. V zime nos tielko, aby si mala zakryté ladviny a brucho. Ak si mala doteraz bolestivú menštruáciu a mávaš po celý rok odhalené kríže, už vieš prečo. Neriskuj, v budúcnosti ti to môže spôsobiť i neplodnosť. V prípade, že si na kúpalisku či na pláži, po vylezení z vody si vždy spodok plaviek prezleč do suchého. Celé plavky nie sú najlepší nápad, pretože máš neustále kríže a brucho v mokrom a studenom.

Ako sa dať čo najrýchlejšie do poriadku?

Pi, pi a zase pi. Najlepšie urologický čaj alebo čaj z kapucínky či brusníc. Do vychladnutého nápoja si kvapkaj eukalyptový alebo tea tree olej, ktorý dezinfikuje zvnútra. Samozrejme, len ak zoženieš kvalitný a požívateľný. Tekutiny striedaj s čistou alebo citrónovou vodou, no musíš vypiť veľmi veľa, aby si vyplavila čo najviac bacilov.

Kúp si dobrý brusnicový sirup alebo 100 % džús. Absolútne sa vyhni sladkostiam a nezdravým jedlám. Stav najmä na ovocie a zeleninu, jogurty alebo zákvas či acidko. Buď v kľudovom režíme, odpočívaj a buď v teple. Behať po vonku by sme vylúčili úplne. Nejedna žena v krízovej situácii siahne po antibiotikách. Ak je to naozaj vo veľmi zlom stave, ničomu sa nečudujeme. No ak sa ti to bude stále opakovať a ty budeš brať lieky, uškodíš iným orgánom a tvoj problém sa môže stať chronickým. Bylinkami nič nepokazíš. Bude to trvať o trošku dlhšie, no aspoň budeš mať čisté svedomie, že tvoje telo bolo prirodzene vyliečené.

Extra tip: Ošúp si zázvor, nastrúhaj si ho, vezmi do ruky a šťavu vytlač do pohára. Nebude jej veľa, ale ver nám, že je naozaj silná. Môžeš doplniť minimálne vodou, no aby z toho nebol slabý odvar, ako môže byť napríklad zázvorový čaj, ktorý je oproti šťave slabý. Zapíjaj čo najmenej, nech to má super účinok. Opakuj tak maximálne 3x denne. Keďže je protizápalový, recept vyskúšaj aj pri nachladnutí. Nie raz, ale každý deň. Dávku nepresahni viac, ako pri predošlom probléme. Uvidíš, že sa jedná o zázrak a prírodné antibiotikum.