Správne fungovanie tela je v každodennom živote nesmierne dôležité. Prečítaj si 5 tipov, ako zvýšiť svoj imunitný systém

Správne fungovanie tela je nesmierne dôležíté v každodennom živote. Mávaš však pravidelne obdobie, keď si náchylnejšia, tvoje telo je oslabené a ľahko sa stane, že prechladneš? Asi nebude všetko v poriadku a my ti ponúkame preventívne rady, s ktorými ťa život neomrzí.

Si to, čo ješ!

Nuž, niečo na tom pravdy bude. Pokiaľ často prepadáš fast foodom, sladeným vodám a sladkostiam, potrebuješ to zmeniť. Viac zeleniny a ovocia ti nezaškodí. Neznie to síce lákavo, no ak k bežnému jedlu dáš ako prílohu aj trochu vitamínov, ani to nepocítiš. Vlastne, pocítiš, ale jedine na svojom zdraví. Budeš sa cítiš fresh, tvoja kvalita života sa zlepší a i únavy bude menej.

Pohyb je taktiež nesmierne dôležitý

Nemusíš chodiť pred prácou či z práce hneď do fitka (aj keď by to nebolo na škodu), ale minimálne 30 minútová prechádzka na čerstvom vzduchu urobí svoje. Ak sa chceš aj trošku namakať príjemným spôsobom, zvoľ jógu. Keďže ich je veľa druhov, môžeš si vybrať podľa svojho gusta. Zlepšíš svojho astrálneho ducha, a tým aj fyzickú silu. Pamätaj, že ak si neni zdravá, chyba začína u tvojej psychiky.

Ak si nervózna, skús meditáciu

Zavri oči, sústreď sa na svoj pravidelný a pomalý dych, mysli na peknú myšlienku, ktorú by si si rada privolala alebo nemysli na nič. Zlepšíš si tým aj kvalitu svojho spánku, ktorý je dôležitým základom pre tvoje zdravie.

Otužuj sa

Neobliekaj sa zbytočne ako cibuľa a každý deň zakončí sprchu studenou vodou. Ideálne, ak budeš striedať horúcu a ľadovú vodu na nohy. Aspoň raz do týždňa si skoč do sauny. Vypotíš všetky choroboplodné zárodky, osviežiš sa studenou vodou a odpočinieš v tepidáriu. Nezabudni pravidelne piť, pretože vylúčiš len tú vodu, ktorú do seba čerstvo dáš. Budeš sa cítiť ako znovuzrodená a tvoja nálada bude podstatne lepšia.

Myslieť pozitívne a udržovať si dobré vzťahy

To by malo byť samozrejmosťou. Škoda, že nie je a často na to zabúdame. Nebuď zarmútená nad vecami, ktoré nejdú zmeniť a sústreď sa na tie, ktoré stále môžeš. Teš sa z maličkostí, mysli na udalosť, ktorá ti urobí radosť a smej sa čo najviac. Nielenže budeš atraktívnejšia, ale aj budeš priťahovať k sebe takých ľudí, akým budeš ty sama. Je to ako začarovaný kruh. Vyhoď z hlavy ľudí, ktorí ťa ťahajú dole, závidia ti a sú falošní. Mysli na svoje ciele a nenechaj sa nikým odradiť. Tvoje vnútorné šťastie ti zvýši imunitu raz-dva.

Aké hodnotenie by si dal ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky 0 /10