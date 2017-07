Masturbujúce ženy fajčiace cigaretu vo vani či postavy zvliekajúce sa z vlastnej kože. Britská umelkyňa kreslí portréty žien a ich démonov

Veľa mužov hovorí, že my ženy sme prišli z pekla. Vraj preto máme tak veľmi rady horúce sprchy, a aj keď vyzeráme nežne a nevinne ako malé šteniatka, naozaj sme niekedy diabolské bytosti. Viac bláznivé a zlé než väčšina našich mužských polovičiek. Obopíname naše pazúry a telo okolo tých ich a požierame ich duše zaživa. Teda aspoň tak to tvrdia.

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Feb 27, 2017 o 4:25 PST

Londýnska ilustrátorka a umelkyňa Polly Norton vo svojich kresbách zobrazuje ženy podľa toho, ako ich často vidia muži. Ilustrácie emancipovaných žien sú založené na reprezentácií žien 21. storočia a ich životov. Obrázky sú poháňané sexom a každý charakter je zobrazený s bezstarostnou osobnosťou, často nahé a poddajné, ale aj rovnomerne silné a nespútané.

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Júl 19, 2017 o 5:26 PDT

Po ukončení štúdia na Loughborough Univerzite v roku 2011, Polly už pracovala pre veľa klientov ako napríklad Bloomsbury Publishing, Dazed Digital, Hunger, Dr Martens, Complex Magazine a aj Gucci. Polly bola taktiež oslovená známym časopisom Dazed and Confused, a vďaka nim mala možnosť rozprávať pred tisíckami ľudí o digitálnom umení pre Apple Store v Londýne. 26-ročná umelkyňa vytvára svoje ilustrácie pomocou pera a následne použitím počítačových programov ich vyfarbuje a upravuje pred koncom.

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Mar 8, 2017 o 2:56 PST

Démonky na Pollyných obrázkoch často masturbujú, válajú sa po posteli či vo vani a vlastne si vždy robia to, čo sa im zachce. Veríme, že majú stelesňovať ideu moderného feminizmu, alternatívu k nerealistickej feminite, s ktorou sa každý deň stretávame. Pollyne ilustrácie sú realitické, a umožňujú ľuďom pohľad do našich komfortných zón, na to, ako to naozaj vyzerá v životoch väčšiny mladých žien. Nechýbajú chlpy po tele, strie, neupratané izby a iné podobné "nedokonalosti".

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Mar 8, 2017 o 2:13 PST

Výtvory sú urobené viac-menej tak, aby viac uspokojili nás ženy ako mužov. Tieto moderné, selfiečkové a sexovacie baby nevyzerajú, že by ich niečo trápilo a radostne sa poddajú svojim najtajnejším a hriešnym túžbam.

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Nov 29, 2016 o 2:11 PST

Okrem širokého portfólia a zaujimavého pohľadu na svet má Polly aj svojú vlastnú kolekciu tričiek a krytov na telefóny, ktoré si môžete zakúpiť na jej oficialnej stránke.

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Nov 25, 2016 o 5:46 PST

Nezabudnite jej dať aj follow na Instagrame, ktorý je plný jej kresieb, nadchádzajúcich projektov a unikátneho merchu. Ak túžite nosiť jeden z jej unikátných výtvorov aj na sebe, zamierte na www.pollynorstore.co.uk

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Okt 24, 2016 o 2:42 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Júl 11, 2016 o 10:54 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Máj 3, 2016 o 5:35 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Máj 4, 2016 o 8:03 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Apr 21, 2016 o 7:36 PDT

Príspevok, ktorý zdieľa POLLY NOR (@pollynor), Nov 12, 2015 o 8:03 PST