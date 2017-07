Charizmatická tanečnica Dary Rolins otvára svoju vlastnú školu. Zaujímavý koncept nazvala podľa ženy z Avatara, ktorá ju nesmierne fascinuje

25-ročná tanečnica a študentka Fakulty telesnej výchovy a športu si doslova žije svoj detský sen. Momentálne pôsobí v tanečnej skupine Dara Force, ktorá sprevádza na vystúpeniach Daru Rolins. Inak pôsobí ako slobodná tanečníčka a ako sama tvrdí, nikomu "nepatrí". Jej nesporný talent a energiu predvádza vo videách, ktoré si môžeš pozrieť aj v tomto článku alebo na jej profile na Instagrame. Ľahko zapamätateľná je aj vďaka svojmu extravagantnému výzoru, ktorý jej atraktívny prejav len podčiarkuje. Nika Lehocká v septembri otvára svoju vlastnú tanečnú školu, ktorú spojila s fitness centrom a vytvorila zaujímavý koncept, o ktorom nám porozprávala aj v tomto rozhovore.

Ahoj Nika! Na úvod sa prosím v krátkosti predstav.

Ahojte! Volám sa Nika Lehocká, mám 25 rokov a už šiesty rok bývam v Bratislave. Vyrastala som v malej dedinke na východnom Slovensku, v Spišskom Štvrtku. Som tanečnica a tento rok končím štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu, kde som študovala odbor Trénerstvo tanca. Aktívne sa venujem tancu a športu.

Tancuješ od detstva?

K tancu som sa dostala vďaka mojím rodičom, ktorí ma prihlásili na Základnú umeleckú školu v SNV, už ako 6-ročnú. Taktiež mňa aj moje sestry viedli k rôznym športom, ale ja som si najviac zamilovala tanec, ktorému som sa venovala naplno už od malička. Na základnej umeleckej škole som sa “musela” učiť všetky základné tanečné štýly, čomu som najviac vďačná, pretože som sa naučila z každého niečo. Ľudové tance, jazz, klasický tanec, spoločenské tance či moderné. Najviac som si obľúbila street dance, ktorému sa venujem až doteraz. V mojich 11-tich rokoch som sa prihlásila do tanečnej skupiny, ktorá sa venovala hlavne streetdanceovým štýlom, BDS v Spišskej Novej Vsi, kde som pôsobila dovtedy, kým som nešla na vysokú školu.

Čo ti tanec dáva?

Tanec mi dáva slobodu, možnosť byť kreatívna a samozrejme neskutočnú radosť. Milujem pohyb a keď ma do toho pohltí aj dobrá hudba neexistuje pre mňa nič krajšie.

Akému tanečnému štýlu sa venuješ momentálne najviac?

Venujem sa hlavne hip hopu. V poslednej dobe veľmi rada chodím na tanečné lekcie iného žánru ako napríklad salsa, contemporary. Rada skúšam nové veci, či už v tanci alebo v športe. Nový, neznámy pohyb ma vie len inšpirovať, čo je len dobré.

Vymýšľaš aj vlastné choreografie?

Áno. Som lektor v rôznych tanečných školách a väčšinou na tréningoch tvorím tanečné choreografie alebo sa venujeme freestylu, teda improvizácii. Tvorba choreografií ma veľmi baví a ako choreografku si ma volajú aj na rôzne tanečné workshopy alebo vyslovene na tvorbu choreografie pre tanečníkov na súťaže alebo do rôznych projektov, klipov a podobne.

Tancuješ pre Daru Rolins. Pôsobíš v jej tanečnej skupine?

Momentálne tancujem pri Dare Rolins a my dievčatá si hovoríme Dara Force. Inak pôsobím ako "slobodný tanečník”, to znamená, že nepatrím nikomu. Študovala som na VŠ tanec, veľa učím v tanečných školách, chodievam na rôzne tanečné vystúpenia a raz za čas si idem zasúťažiť. Je to skvelé, pretože ma nikto neobmedzuje. To je pre mňa najdôležitejšie. A hlavne, ak chceš byť dobrý v tom, čo miluješ, tak je hlúposť, aby ťa niekto obmedzoval.

Máš za sebou súťaže? Aký je tvoj najväčší úspech?

Mám za sebou hrozne veľa súťaží a aj pár úspechov. Aj pod slovenskou tanečnou organizáciou IDO a takžie aj veľa battlov. Ako dieťa a junior som vyrastala na pohárových súťažiach a majstrovstvách SR, EU a sveta. Neskôr ma začali veľmi baviť tanečné battles - bitky, ktoré ma bavia dodnes. Už pár rokov pôsobím na takýchto súťažiach aj ako porotca a to ma baví tiež. Rada sledujem tanečníkov, je to takisto forma inšpirácie a hlavne motivácie.

Tanečníkov, ktorých učíš, pripravuješ na súťaže tiež?

Mojích tanečníkov budem určite chcieť viesť aj k súťaženiu, nech si zažijú aj súťaže pod našou organizáciou a taktiež aj tanečné battles. Je to len v ich prospech a môže im to dať veľa do budúcna, ako zážitok, tak aj skúsenosť.

Čo je pre teba pri tanci najdôležitejšie?

Pri tanci je to ako pri hocijakom inom športe. Ak Ťa to naozaj baví a chceš v tom niečo dosiahnúť, musíš tomu venovať svoj čas. Pri tanci je pre mňa veľmi dôležitá energia, ktorá z tanečníka vychádza keď tancuje.

Čo ťa inšpiruje pri zostavovaní choreografií?

Múzu hľadám hlavne v hudbe. Ovplyvňovať ma vie samozrejme aj moja nálada, moje momentálne pocity.

Vieme, že sa chystáš otvoriť tanečnú školu, ktorá bude niečím špeciálna. Prezraď nám o tvojom pláne niečo viac.

V prvom rade musím povedať, že si idem plniť môj veľký sen. Takže sa veľmi teším. Moja tanečná škola sa bude volať NEYTIRI - Neytiri je žena z Avatara, ktorá ma extremne fascinuje a inšpiruje. Tým, že milujem šport a viem aký je dôležitý aj pre tanečníka tak som vymyslela tanečnej škole iný koncept a spojila som tanečnú školu s úspešným fitness centrom CVIČISKO. Na jednej chodbe sa nachádza tanečná škola a hneď vedľa je fitness centrum.

Prečo práve táto idea?

V prvom rade je to skvelá vec pre tanečníka, ktorý sa naučí správne vnímať svoje telo, zvýši kondíciu, posilní celé telo, naučí sa správne regenerovať, tým pádom sa zníži aj riziko zraneniam, ktoré sa aj pri tanci vyskytujú. V druhom rade je to dobrá vec aj pre rodičov, ktorí na svoje decká väčšinou čakajú a tú hodinu a pol môžu využiť aj vo svoj prospech a na tej istej chodbe budú mať fitness centrum, ktoré môžu využiť a taktiež sa postarať o svoje zdravie.

V podstate bude prístup do fitness centra akýmsi benefitom tanečníkov, ktorí budú chodiť do tvojej školy?

Tanečníci Neytiri budú mať 2x v týžni tanečný tréning a 1x v týždni kondičný tréning s vyštudovanými trénermi z fitness centra Cvičisko. Rodičia budú mať vo fitness centre zľavu. Tanečníci sa môžu zapísať do súťažnej zložky, kde sa budú tvoriť tanečné choreografie a zúčastňovať sa súťaží. Alebo do freestylovej zložky, kde sa budú učiť improvizovať a zúčastňovať sa tanečných battlov. V tanečnej škole budú prebiehať aj OPEN CLASSy - otvorené hodiny, na ktoré môže prísť ktokoľvek. Open classy, budú opäť o niečo zaujímavejšie, s najlepšími lektormi zo Slovenska, nielen z Bratislavy.

Aké ďalšie ambície máš so školou do budúcna?

Chcem, aby tanečníci navštevovali aj tanečné sústrednia. Zimné v Tatrách, letné pri mori. Konať sa budú denné letné tábory, filmové večery, rôzne tanečné session s pozvanými hosťami, a mnoho iných akcií. Do tanečnej školy Neytrii sa môžu tanečníci zapísať už od 3 rokov. Svoje tanečné hodiny budú mať aj rodičia, ktorých baví tanec. Priestory tanečnej školy sú momentálne v priebehu prerábky, dve veľké moderne zariadené tanečné sály.

A kedy sa môžeme tešiť na oficiálne otvorenie?

Oficiálne otvorenie tanečnej školy a predstavenie priestorov a lektorov bude 03.09.2017 v nedeľu, na Tomašíkovej 26 v Bratislave.

Aké máš ešte plány do budúcna?

Samozrejme sa veľmi teším na blízku budúcnosť a to na moju novú tanečnú školu, ktorej sa budem venovať na 100%, pretože chcem aby bola každým rokom o niečo lepšia a kvalitnejšia. Takže venovať sa tanečníkom, vytvárať rôzne tanečné projekty, veľa cestovať a stále sa vzdelávať. V izbe mám veľký papier, na ktorom mám napísané moje plány do budúcna, ktoré by som chcela spraviť, alebo aspoň raz zažiť, napríklad zvládnuť trijatlón, ísť na Machu Picchu, navrhovať oblečenie a tak ďalej. Takže tých plánov je dosť.

Máš nejaký vzor?

Konkrétne jednu osobu nemám. Mojím vzorom sú hlavne ľudia, ktorí sú šikovní a zároveň pokorní. Napríklad moji rodičia sú mojím vzorom, pretože vidím akí sú spolu šťastní a pracovití a láskaví. Dara Rolins je mojím vzorom, pretože je to veľmi silná žena a veľká osobnosť. Jitka a Miňo Kerešovci sú mojím vzorom, pretože si robia svoju prácu veľmi dobre. Je ich mnoho a rada sa nimi obklopujem, pretože sa od nich veľa učím do života.

Si ľahko zapamätateľná vďaka svoju atraktívnemu výzoru. Rôzne účesy či make-up si vymýšľaš sama?

Tomu niekedy ani ja sama nerozumiem (smiech)! Väčšinou si z ničoho nič sadnem k zrkadlu a vymyšľam si rôzne účesy, potom vezmem nejaké oblečenie zo skrine a buď ho nejak ozdobím alebo odstrihnem, alebo prešijem. Inšpiráciu beriem od všadiaľ. Či už sú to ľudia, ktorých vidím každý deň na ulici, hudba, ktorú počúvam, veci, ktoré vidím, sociálne siete, hocičo, len treba mať oči otvorené.

Venuješ sa aj inému športu?

Áno, ja milujem šport, preto som si vybrala aj FTVŠ. Chodievam behávať, kde často premýšľam. Pri plávaní a jóge vždy nájdem dokonaly pokoj. A raz za čas sa chodím vyblázniť na thajský box.

Ďakujeme ti Nika za rozhovor a želáme ti veľa úspechov! Čo by si odkázala na záver našim čitateľom?

Nech každý robí to, čo ho robí šťastným. Ďakujem každému kto si tento článok prečítal a venoval tomu čas. Rada vás uvidím v tanečnej škole Neytiri, kde si spoločne zatancujeme!

