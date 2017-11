Módna blogerka, ktorej účet sa stane tvojím najobľúbenejším. Alicia Roddy má štýl v malíčku

Nedávno sme si pre vás pripravili článok o 10 úžasných instagramových účtoch blogeriek, ktoré sa oplatí sledovať kvôli inšpirácii. Pochopiteľne, na takej rozsiahlej sociálnej sieti, akou je Instagram, je tých zaujímavých účtov oveľa viac, a tak si dnes predstavíme ďalší, môžeme povedať, zo skupiny výnimočných. Na svoje si prídu hlavne milovníci prepracovaného vkusu, perfektného štýlu a krásy, pretože sa budeme venovať blogerke s menom Alicia Roddy. Tá, ako sami uvidíte, má módu v malíčku.

Než sa však vrhneme na Aliciin štýl, povedzme si o nej zopár základných informácií. Má 22 rokov a pochádza z Anglicka. Vysokú školu vyštudovala v odbore Bussiness Management - Sales and Marketing, čo je oblasť, ktorá sa dá ľahko prepojiť s módou a to aj Lissy (jej prezývka) v budúcnosti plánuje. Chcela by totiž pracovať ako nákupca, teda človek, vyberajúci tovar pre istý obchod. Na tejto pozícii by iste výborne zužitkovala jej štýl, ktorý je jednoducho a bez okolkov vynikajúci. Ak ste ju nepoznali, tak si teraz môžete na svoj zoznam inšpirácií pripísať ďalšie meno.

Ako sme už vyššie písali, štýl tejto Angličanky je nesporne kvalitný. Vie, ako pracovať s farbami, ako ich vhodne kombinovať a ako ich využiť na to, aby istý prvok outfitu vyčnieval. Navyše, jej outfity nie sú ani zďaleka len čierno-biele, práve naopak, sú skutočne rôznorodé. Alicia rada kombinuje prvky street wearu s high fashion, respektíve s niečím elegantnejším. Vďaka jej štíhlej postave si môže obliecť azda hocičo a vďaka jej vkusu z toho azda vždy vyjde obstojný výsledok. Keby sme nahliadli do šatníku Lissy, našli by sme v ňom okrem drahých značiek ako Gucci, Moschino, YSL aj nespočetné množstvo kúskov od dostupných brandov ako H&M, Zara, Asos, Nike, adidas, Topshop, Misguided či Missy Empire, čo znamená, že rovnaké veci môžeš ľahko vlastniť i ty.

Keďže je leto, prispôsobujú sa tomu aj Aliciine outfity. Tie sú plné volánov, kúskov, odhalujúcich ramená, sukní, denimu, topov na rôzne spôsoby a kvetinových vzorov, čiže v skratke všetkých trendov aktuálnej sezóny. Britka ale nezanedbáva ani doplnky, keďže ich dopad na celkový vzhľad je často veľký. Slnečné okuliare nesmú chýbať, rovnako tak ani nádherné kabelky (popri Gucci vyhrávajú hlavne Debenhams a Kurt Geiger) alebo decentný náhrdelník. Ak máš problém sa v lete zaujímavo obliecť, navštív jej Instagram a odídeš s plnou hlavou pekných kombinácií.

Popri Instagrame má Alicia aj svoj YouTube kanál, ktorý takisto zaujme všetkých milovníkov módy a obliekania sa. Pravidelne na ňom ukazuje úlovky zo všelijakých obchodov či obľúbené kúsky, čo sa dá taktiež využiť ako spôsob inšpirácie. Samozrejme, ku viacerým outfitom z Instagramu nájdete zopár slov i na jej blogu. Na záver len dodatok, že Alicia je jasným príkladom toho, ako netreba tisícky eur na kvalitný outfit (áno, má aj drahé kúsky, no väčšinu jej šatníka tvoria lacnejšie alternatívy), stačí dávka vkusu.

