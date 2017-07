Vzdušná akrobacia je kombináciou sily a absolútnej ženskosti. Mladá Slovenka sa jej venuje naplno a svoj talent predvádza aj v zahraničí

V dnešnej dobe máme na výber mnoho športov, ktorým sa môžeme aktívne venovať. Či už si predplatíme členstvo do fitness centra, začneme hrať tenis alebo plávať. Niekto si svoj koníček nájde v dvadsiatich, iný je k nemu vedený od detstva. Väčšinou sú to práve tí, ktorí v sebe od útleho veku pestujú disciplínu a pravidelnú fyzickú aktivitu, čo pri svojom športovom koníčku ostanú dlhodobo. Janka Kováčová začala ako gymnastka už v 4 rokoch. Dnes má 27 rokov a okrem toho, že je certifikovaná osobná trénerka fitness, robí niečo, vďaka čomu, obrazne povedané lieta vo vzduchu. Prečítaj si rozhovor s talentovanou vzdušnou akrobatkou, ktorá sa rozhodla naplno venovať zdraviu a kráse svojho tela a snaží sa to učiť aj ostatné ženy okolo seba.

Ahoj Janka, tak nám teda niečo o sebe prezraď. Čomu sa venuješ?

Ahojte! Moje meno je Jana Kováčová, mám 27 rokov a som z Bratislavy. Som certifikovaná osobná trénerka fitness, online macronutrient coach, to znamená, že nastavujem klientom na mieru kalorický príjem, vytváram jedálničky. Ďalej som profesionálna akrobatka a inštruktorka Aerial Silk a Aerial Hoop.

Čo pre teba znamená fitness?

Keď sa povie fitness, každý si predstaví posilku plnú činiek, veľké svaly, mužov a ženy s vypracovanými telami a kulturistov na pódiu na súťaži. Vždy sa mi páčili vyšportované fit telá, no pre mňa fitness znamená nielen vyzerať fit, ale cítiť sa skvele vo vlastnom tele. Fitness je môj životný štýl, milujem cvičenie a zdravú stravu. Kombinácia estetickej stránky a svalnatého tela s funkčnosťou svalov je pre mňa neprekonateľná. Je úžasné, čo všetko ľudské telo dokáže a baví ma tie limity prekonávať. Načo sú nám svaly, ak ich nevieme používať?

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Apr 2, 2017 o 6:52 PDT

Športuješ od detstva? S fitnessom si začala asi neskôr, tak čo bolo tvojim spúšťačom?

Som bývalá športová gymnastka. Od detstva som bola dost akčné dieťa, mamina dodnes spomína, ako som v hlbokom kočíku robila ,,brušáky" keď som dvíhala hlavu, aby som videla von a keď som bola o niečo staršia na ihriskových preliezkach som robila výmyky (smiech). Bývali sme neďaleko gymnastickej telocvične, takže ako 4-ročnú ma mama dala na gymnastiku a tej som sa venovala do mojich 16-tich rokov.

Bola si v gymnastike úspešná?

Gymnastike sa podriadila celá naša rodina, keďže moja mladšia sestra tiež robila gymnastiku a ona bola oveľa úspešnejšia ako ja. Bola účastníčkou OH v Pekingu 2008, takže sme tým žili všetci. Obe sme chodili aj na športové gymnázium. Trénovali sme tvrdo, dvojfázovo, takmer žiadne víkendy ani prázdniny. Dnes som za túto skúsenosť veľmi vďačná, gymnastika mi toho veľa dala a naučila ma disciplíne. V 16-tich rokoch som skončila s gymnastikou a zaujal ma športový aerobik, ktorému som sa venovala 5 rokov.

Možno o niečo zaujímavejšie ako fitness je akrobacia, ktorej sa venuješ tiež. Na Slovensku to zatiaľ asi nie je veľmi rozšírený šport.

Na Slovensku je skupina akrobatov, ktorá sa stále rozrastá, poväčšine sú to bývalí gymnasti, prípadne moderné gymnastky. Dostala som sa k tomuto druhu umenia/športu po tom, ako som skončila so športovým aerobikom a totálne som sa v tom našla! Až tak, že po vyštudovaní Ekonomickej Univerzity v Bratislave a po roku a pol v zamestnaní v kancelárii, ktoré ma absolútne nebavilo som si uvedomila, že sa chcem tomu venovať naplno na 100%.

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Júl 4, 2017 o 7:37 PDT

Priblíž nám to trochu. Čo k takej akrobacii potrebuješ?

Vzdušná akrobacia na šáloch a v kruhu predstavuje spojenie silovo náročných akrobatických prvkov vo vzduchu s eleganciou a flexibilitou. A práve tá kombinácia, sila a ženskosť je to, čo sa mi na tom páči. Handbalancing predstavuje akrobaciu-balansovanie v stojke na rukách, na paličkách, na špeciálnom handstand podstavci.

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Júl 1, 2017 o 7:55 PDT

Máš za sebou rôzne vystúpenia, dokonca aj v zahraničí.

Áno, vystupujem na rôznych eventoch na Slovensku a v zahraničí, a tiež spolupracujem s viacerými akrobatickými zoskupeniami. Už mám za sebou tri sezóny účinkovania v rakúskom dinner varieté, pričom sezóna trvá vždy od novembra do apríla a predstavenia sa konajú každý piatok, sobotu a nedeľu a dva roky po sebe som bola súčasťou predstavenia Argolla 5th Element na turné po Číne.

Robíš aj kurzy pre začiatočníkov, ktorí by to chceli vyskúšať?

Áno, aj pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Kurzy Aerial Silk a Aerial Hoop sú pre verejnosť a vediem ich v štúdiu The No Limits Gym v Bratislave, ktorý mi svojou filozofiou, majiteľmi a ostatnými inštruktormi veľmi prirástol k srdcu a tvoríme perfektný tím.

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Jún 4, 2017 o 11:12 PDT

A ako je to z macro coachingom? Tvojich klientov tvoria väčšinou ženy alebo aj muži?

Väčšinu mojich klientov tvoria ženy, no už aj pár mužov prejavilo záujem o môj macro coaching. Mojim cieľom je ľudí viesť k zmene životného štýlu, vyviesť ich z bludného kruhu diét a prepracovať sa cez flexibilné stravovanie k dlhodobo udržateľným výsledkom.

Čo je pri trénovaní žien najdôležitejšie? Je strava základom?

Dôležité je vytvoriť kalorický deficit, to znamená mať vyšší výdaj ako príjem energie. Čiže ak chce človek schudnúť, musí vydať viac energie, ako prijme. To znamená, že strava je dôležitá, pretože energetický príjem je oveľa ľahšie kontrolovateľný ako energetický výdaj.

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Júl 23, 2017 o 10:36 PDT

Máš nejaké tipy pre ženy, ktoré chcú začať efektívne cvičiť, ale neustále blúdia v kruhu a nevedia vydržať pri pravidelnom cvičení?

Treba si nájsť taký šport, respektíve takú aktivitu, ktorá ich bude baviť. Nemusí to byť posilka, môže to byť beh, tanec, skupinové cvičenia, turistika, plávanie, hocičo, len nech sa hýbu, pretože pohyb je život! Myslím si, že človek by sa v živote do ničoho nemal nútiť, nemal by robiť to, čo ho nebaví a neprináša mu do života potešenie. V tomto to platí rovnako.

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Máj 13, 2017 o 5:26 PDT

Aký typ cvičenia je podľa teba najvhodnejší pre vyformovanie pekných ženských tvarov? Dá sa to vôbec tak presne určiť?

Pekné tvary sa dajú najlepšie dosiahnuť silovým tréningom, najprv s vlastnou váhou a netreba sa báť ani vyšších váh!

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Máj 31, 2015 o 10:55 PDT

Mala si aj ty obdobie, kedy si si toho musela veľa odriekať?

Asi tak 3 roky som sa točila v kolotoči diét. U mňa išlo síce len o pár kilo hore dole, pretože mám celoročne vysoký výdaj, no vždy som mala obdobia, kedy som chcela schudnúť a vyrysovať. Mám za sebou rôzne diéty, clean eating, ketodiéty, sacharidové vlny, odriekanie v zmysle vyraďovania mliečnych výrobkov, lepku z jedálnička a podobne. Všetky diéty na svete sú založené na vytvorení kalorického deficitu, tým, že nejakú potravinu z jedálnička vyradíme väčšinou vytvoríme kalorický deficit. No takéto stravovanie nie je udržateľné v dlhodobom horizonte.

Príspevok, ktorý zdieľa Janka Janey Kováčová (@janey__fit), Jún 15, 2015 o 11:36 PDT

A ako si sa s tým popasovala?

Človek sa najlepšie učí sám na sebe, musí zháňať informácia, vzdelávať sa a našla som zmysel až vo flexibilnom stravovaní (IIFYM), ktorý učím aj svojich klientov. Jem 80-90% zdravo, zvyšok niekedy nezdravo, podľa chuti. Rada pečiem zdravé sladkosti, neprejedám sa, sem-tam si doprajem aj niečo nezdravé a tým si udržujem formu po celý rok. Všetko je o rovnováhe.

Ďakujeme ti za rozhovor a cenné rady! Je niečo, čo by si na záver odkázala našim čitateľkám?

Ja ďakujem! Naučte sa milovať samé seba. Nikdy sa nenechajte ovplyvniť druhými a robte, čo vás baví. Život máte len jeden a je len na vás, čo s ním urobíte.

Ak ťa Janka inšpirovala, viac o nej si nájdeš na jej Instagrame alebo Facebooku.