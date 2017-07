 Dovolenky sú v plnom prúde. Ak si lámeš hlavu, na čo nemôžeš zabudnúť pri balení, uľahčíme ti robotu

Leto je v plnom prúde a ty sa chystáš vyraziť na parádny oddych niekam preč. Lámeš si hlavu, na čo všetko musíš myslieť, aby si nič nezabudla a vyhla sa zbytočným starostiam? My ti život teda trošku uľahčíme. Predtým si však zapamätaj jedno pravidlo. Eliminuj nepodstatné veci. Ideš dokonale zrelaxovať, tak zbytočne neber 30 kg kufor. Aj tak pravdepodobne všetky tie veci nevyužiješ a len to budeš zbytočne vláčiť so sebou. Keď pôjdeš naľahko, nebudeš cestou spotená, nebudeš mať svalovicu na ruke a ani nemusíš s tým otravovať ľudí, či ti s ním pomôžu po schodoch. Poďme ale na zoznam nevyhnutností.

DOKLADY

V prvom rade si prichystaj pas či občiansky preukaz, letenky, poprípade víza, zámok na kufor a kľúčiky od neho. Môžeš byť hocako pripravená, ale toto je to najdôležitejšie.

Tip: Ak máš viac kreditných kariet alebo väčšiu hotovosť, podávaj si to na viaceré miesta, nielen na jedno. V prípade, že ich stratiš, stratíš len časť a nie celú sumu. Nedávaj si ich hlavne do podpalubnej batožiny, nad ktorou nemáš dohľad.

PRVÁ POMOC

Zabezpeč prvú pomoc. Mysli na každú situáciu. Nezabudni dezinfekčný gél alebo čistiace utierky, ktoré sú dobré nosiť všade so sebou, tea tree olej alebo niečo, čím vyčistíš prípadnú ranu, probiotiká, ak náhodou niečo zlé zješ, leukoplasty, sprej proti insektom, tabletky alebo mastičky proti bolesti a potreby na ,,svoje dni“. Skrátka všetko, bez čoho sa nezaobídeš.

MENEJ JE NIEKEDY VIAC

Kozmetické veci typu krém na opaľovanie a po opaľovaní, sprchový gél, šampón, zubná kefka, pasta, odličovacie tampóny s odličovacím krémom alebo minerálnou vodou, hrebeň, ľahký parfém, deodorant, ideálne bez hliníka pre tvoje zdravie. Make-up či šminky by sme obmedzili, jednak pretože prirodzenosť je najkrajšia, a jednak sa budeš zbytočne priveľa maľovať, keď aj tak budeš na slnku či vo vode. Chystáš sa do prírody? Ešte lepšie, tam ťa skoro nikto neuvidí a zvieratkám na tvojej kráse nezáleží.

V LETE MÁŠ VÝHODU

V lete je výhoda, že tvoje šaty nezaberú v kufri toľko miesta ako zimné hrubé oblečenie. Ak sa chystáš byť na pláži, stačí ti zopár letných kúskov. Na nejaký ten večer si vezmi niečo elegantné. Žabky a jedny sandále ti budú stačiť. Nezabudni klobúk, okuliare, tašku, ktorú budeš so sebou nosiť a plážový uterák. V prípade, že ideš do hôr mysli na športové oblečenie, vhodné tenisky, spacák či stan.

NAŠA KAŽDODENNÁ SÚČASŤ

Technológie, aj keď by si si na dovolenke mohla od nich trocha oddýchnút. No, iste máš rada spomienky, preto fotoaparát nie je na zahodenie. Takisto nabíjačka naň i na mobil, slúchadlá do uší, dobrú knihu alebo časopis a možno aj karty alebo kocky. V neposlednom rade nezabudni na dobrú náladu, ktorú nos a rozdávaj všade okolo seba.