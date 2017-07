Tri fázy ženského šialenstva. Zlomené srdce prechádza od totálnej frustrácie cez zúfalé volanie o pomoc až po pocit zadosťučinenia 

Ženské srdce je naozaj nevyspytateľné. Minimálne asi tak, ako správanie niektorých mužov, kvôli ktorým my ženy musíme následne bojovať s démonmi našej krehkej povahy. Určite existuje množstvo alternatívnych spôsobov, akými sa efektívne dokážeme vyhnúť nepríjemným pocitom, ktoré nám po potupnom zlomení srdca strpčujú život. No vezmime si ukážkový prípad ohrdnutej slečny, ktorá zamilovane volá o pomoc aj po tom, čo ju jej vyvolený nepekne poslal k vode. Akými procesmi prechádza zlomené srdce ženy, kým sa dostane k úplnému vyliečeniu z nešťastnej lásky?

PRVÁ FÁZA - RÝCHLA SMRŤ

Blokujeme, mažeme čísla, smsky, fotky, pálime mosty

Keď už mal niekto toľko odvahy, že si dovolil zlomiť naše krehké srdce, zozbierame všetky úlomky svojej hrdosti a začneme stavať hradby. Vybudujeme si okolo seba obrannú pevnosť a utvrdzujeme sa v tom, že dotyčný nás nie je hoden. Podľa praktického hesla: Zíde z očí, zíde z mysle pálime všetky mosty, ktoré nás s ním spájali.

Mažeme čísla, fotky, konverzácie, ktoré si si do posledného dňa dokola čítala a pekne ti z nich prepínalo. Blokujeme ho na sociálnych sieťach, vyhadzujeme darčeky, ktoré nám dal - alebo ich aspoň pedantne schováme hlboko do skrine. Z kontaktov si vymažeme dokonca jeho kamarátov, alebo si ich tiež zablokujeme, nech nám ho zbytočne nepripomínajú.

Počúvame smutné pesničky, ideme behať a robíme všetko preto aby sme jednoducho zabudli. Pochovali naše spomienky, zahatali rany a dostali sa až k tomu, že absolútne poprieme jeho existenciu v našom živote.

ÚČINNOSŤ: Vysoká, pokiaľ vydržíš a po týždni ho neodblokuješ. Vtedy totižto prichádza druhá etapa a tá je oveľa tragickejšia.

DRUHÁ FÁZA - NECH ĽUTUJE, ŽE MA OPUSTIL aka tragické pripomínanie sa

Odblokujeme ho a stalkujeme, pridávame si na svoj profil pesničky s výstižnými textami, meníme si profilové fotky, pridávame šťastné selfie s motivačnými hashtagmi, označujeme sa na párty, vypisujeme mužom, pijeme, opúšťame sa, znova zablokujeme, potom odblokujeme a opäť dokola…

Šťastnejším z nás sa táto fáza podarí preskočiť, no niektoré si ju priam pýtajú. Ten pocit zadosťučinenia, keď si na svoj profil pridáš svoju extrémne peknú fotku, pod ktorou ti pristanú ešte aj komenty od nápadníkov, ktorých si si samozrejme dostatočne poistila. A vtedy to príde. Jeho lajk. Srdce sa ti rozbúcha a tebe začne v ušiach hrať tvoja obľúbená víťazná pieseň, na ktorú v momente imaginárne tancuješ. Smiešne, že? Také bohužiaľ niekedy sme, keď nám v nevhodnú chvíľu niekto pristrihne krídla a my bolestivo padneme na zem a rovno na hubu.

Pripomíname sa mu zúfalými spôsobmi a on jednoznačne vie, že to robíš presne kvôli nemu, no ty sa tváriš, že ti je ukradnutý a proste si len užívaš život. Chodíš na párty, fotíš sa s mužmi a postuješ to na svoj IG s pusinkami a srdiečkami. Hľadáš svoj klín, ktorým vybiješ ten starý. Píšeš cudzím chlapom, čo si teda doteraz naozaj nemala za potreby, jednoducho si dobíjaš sebavedomie. Komentuješ statusy s odkazmi na hlúposť mužov, lebo vieš, že to uvidí.

Napíšeš jeho kamarátom, ako sa majú, aj keď si za celý váš vzťah s nimi veľa toho nenahovorila. Chodíš na miesta, kde sa zdržiaval a dennodenne ho stalkuješ. Prezeráš si jeho profil a mapuješ situáciu, koľko žien od doby, kedy ste sa rozišli mu pribudlo v priateľoch. Následne ich všetky stalkuješ, posielaš kamarátkam a zisťuješ si o nich veci.

Niekedy to preženieš s alkoholom, vytiahneš mobil a z archívu vyhrabeš jeho číslo. V tomto opitom stave proste potrebuješ zistiť PREČO ti to urobil. Cítiš, že toto je najvhodnejší čas na rozhovor a vyvolávaš mu, vypisuješ, dobrovoľne si sama šliapeš po svojom, už aj tak dosť dobitom egu a očakávaš od neho nejakú odpoveď, ktorá častokrát ani nepríde. A ty sa cítiš ešte horšie.

A tak začneš naozaj premýšľať nad tým, či to má vôbec zmysel. Svoju zbúranú obrannú pevnosť pozliepaš dohromady a opäť začneš páliť mosty. Prečítaš si zopár článkov na tému rozchodov, trošku si poplačeš, poslednýkrát si pozrieš jeho fotky, ktoré si na začiatku aj tak všetky nevymazala a povieš si, že ráno pôjdeš kaderníčke a na nechty a začneš život ako nová žena!

ÚČINNOSŤ: Dobité sebavedomia, stratený čas, plytvanie energie. Pozitívum je ale, že sa dostávaš do konečnej fázy.

TRETIA FÁZA - REGENERÁCIA

Beháme, športujeme, zdravo jeme, chudneme, manikúra, pedikúra, nové účesy, šaty a nové známosti...

Jedného dňa žena naozaj pochopí, že s dotyčným mužom ju nečaká asi veľmi šťastná budúcnosť. A ako to býva aj po náročnej fyzickej aktivite, začne sa regenerovať. Myslí na neho menej ako zvyčajne, začne sa o seba viac starať, ide kaderníčke, zmení si účes, ide na nechty alebo na kozmetiku a nakúpi si pekné veci. Svoju energiu začne sústreďovať niekam inam. Behá, chodí na pillates, na jógu, do fitka.

Prestane nadávať na chlapov a z jej slovníka vymiznú aj frázy ako napríklad: Muži sú pliaga tohto ľudstva alebo Raz sa zo mňa stane lezbička. Čím sa viac bude usmievať, pritiahne na seba pozornosť opačného pohlavia. Prídu pozvania na rande a ona si na profil hajzla, čo jej zlomil srdce klikne už možno len párkrát do týždňa. Zo zvyku.

No jedného dňa sa zobudí. Pozrie sa do zrkadla, je pekná, svieža, usmiata a šťastná. Užíva si život a nerozumie ako sa mohla pre niekoho tak otupného trápiť. A vtedy to príde. Správa od dotyčného: Ahoj, snívalo sa mi o tebe. Ako sa máš? :( Prosím ťa vtedy sa len usmej a správu vymaž.

ÚČINNOSŤ: Už si vyliečená a tak hurá na nejakú novú lovestory!