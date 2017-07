Nemusíš každý mesiac vyhadzovať peniaze v drahých salónoch. Dlhé a pevné nechty si dokážeš vypestovať aj sama doma

Nechty dokážu prezradiť veľa o tvojom zdraví, sú však aj dôležitou súčasťou tvojho zovňajšku. Neupravené či polámané, s poodštepovanou vrstvou laku pôsobia zanedbane a dokážu pokaziť dojem aj z toho najlepšieho looku. Keď už venujeme toľko času starostlivosti o pleť, vlasy a telo, bolo by nefér vynechať časť tela, ktorú máme neustále na očiach - nechty. Stačí si zapamätať niekoľko jednoduchých tipov vďaka ktorým budú zdravé, silné a krásne aj bez nutnosti navštíviť nechtové štúdio.

Správna diéta

Rovnako ako vlasy, aj nechty vyrastajú zvnútra, starostlivosť o ne preto začína presne tam. Miesto zázraky-sľubujúcich tabletiek stačí zaradiť do svojho jedálnička potraviny, ktoré obsahujú vitamíny na podporu ich rastu a výživy. Patria medzi ne napríklad para orechy, huby, cesnak a ryby ktoré vďaka fosforu pomáhajú pri raste nechtov, vytvrdzujú ich a opravujú poškodené tkanivá. Dôležitý je príjem proteínov, ktoré nájdeš vo fazuliach, špenáte, brokolici, hydine a mlieku. Na urýchlenie rastu nechtov je výborná aj žihľava, napríklad vo forme čaju.

Výživa okolia nechtov

Kožička v okolí nechtového lôžka môže spôsobiť mnoho nepríjemností. Bolestivé zádery či vysušená vrstva odumretej kože v mieste, kde necht vyrastá, bráni zdravému vzhľadu tvojej manikúry. Je dôležité hydratovať ju, postačí na to olivový, kokosový alebo mandľový olej. Pre extra dávku výživy do nich môžeš pridať pár kvapiek esenciálnych olejov, napríklad z levandule alebo uhorky. Pri najhoršom postačí aj obyčajný krém na ruky, vyhni sa však takým, ktoré obsahujú alkohol. Dôkladne ho vmasíruj do okolia nechtov a nechaj chvíľu pôsobiť.

Starostlivosť o nechtovú kožičku

Okrem hydratácie je potrebné regulovať jej množstvo, môže sa totižto stať, že zarastie veľkú časť samotného nechtu. Miesto strašidelných klieštikov použi na jej zatláčanie nástroj s gumeným povrchom, predídeš tak nešťastnému zastrihnutiu do živého tkaniva. Pravidelné masírovanie nechtovej kožičky oblasť prekrví a stimuluje rast nechtu.

Pravidelné zastrihávanie

Nechať nechty rásť bez akéhokoľvek skracovania môže vyzerať ako dobrý nápad, opak je však pravdou. Podobne ako polámané končeky vlasov, aj nechty potrebujú ozdravné skrátenie. Vyhneš sa tak štiepeniu a lámaniu, zároveň udržíš ich tvar a dĺžku, ktorá ti vyhovuje. Pri pilníkovaní pozor, ak s ním budeš behať zo strany na stranu, narušíš väzbu nechtového tkaniva. Namiesto toho pilníkuj vždy iba do jedného smeru. Brúsenie povrchu celého nechtu taktiež nie je zrovna najlepšie, odstraňuješ pri tom jeho vrchné vrstvy a stenčuješ ho tým.

Vyhni sa ťažkým chemikáliám

Ak používaš laky na nechty, niekedy je dobré dopriať si od nich prestávku. Neustále pôsobenie chemikálií, ktoré laky obsahujú, môže necht výrazne poškodiť. Našťastie, na trhu sú dnes dostupné už aj prírodné alternatívy. Najviac škody často spôsobí odlakovač, bezacetónový je tou správnou voľbou, nechty zaťažuje najmenej. Nezabudni si ruky po odlakovaní vždy dôkladne umyť a hydratovať. Pri domácich prácach s rôznymi čističmi a prípravkami na dezinfekciu použi rukavice.

Pozor na škvrny a neprirodzené zafarbenie

Poznajú to fajčiarky ale aj milovníčky červených lakov. Permanentnému zafarbeniu môžeš predísť používaním podkladového laku, ktorý zabráni pigmentom sýtofarebných lakov preniknúť do štruktúry nechtu. Ochranná vrstva správneho spevňovača taktiež zabráni neželaným škvrnám.

Opatrnosť pri manuálnej práci

Nie je pravda, že s dlhými nechtami sa nedá robiť žiadna manuálna práca. Spolu s ich rastom si postupne zvykneš aj na ich dĺžku, ak to tvoj životný štýl dovoľuje, môžu byť také dlhé, ako len chceš. Stačí si na ne dávať pozor a nepoužívať ich ako nástroje. Predídeš tak nepríjemnému zlomeniu pri otváraní tvrdých plastových obalov alebo rozštiepeniu pri hľadaní konca lepiacej pásky. Ak naozaj chceš dlhé a zdravé nechty, musíš k nim byť dostatočne ohľaduplná.

S trochou trpezlivosti a správnymi návykmi dokážeš menežovať svoju manikúru úplne sama. Gélové či akrylové pazúry za desiatky eur budú pre teba minulosťou. Byť hrdá na krásu svojich vlastných nechtov je skvelý pocit, vedieť že sú zdravé je ešte lepšie.