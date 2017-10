Vychovávali ju prostitútky, mala veľa milencov a zarábala viac ako jej partneri. Édith Piaf sa dostala zo špinavej ulice až na svetové pódiá

Édith Piaf, prezývaná aj vrabčiak, bola uznávaná francúzska šansonierka 20. storočia. Jej kariéra vrcholila v 40. a 50. rokoch. Čo všetko však o jej živote vieme, okrem známych piesní ako: Padam Padam, La vie en rose či Non, je ne regrette rien?

Matka bola barová speváčka, otec talentovaný akrobat, no vychovávali ju prostitútky

Vlastným menom Édith Giovanna Gassion, sa narodila 19. decembra 1915 v Paríži. Vystupovanie mala už v krvi, pretože jej matka bola barová speváčka a otec talentovaný akrobat. Po tom, čo ju mama opustila kvôli svojej kariére, bola Édith zverená svojej babičke, ktorá ju ale zanedbávala. Keď jej otec videl, že je podvýživená, okamžite jej ju odobral a miesto toho ju vychovávali prostitútky. Speváčka na to obdobie spomínala veľmi rada, vraj to patrilo k najkrajším rokom jej života. Nielenže sa o ňu s láskou starali, ale jej aj šili bábiky. Po dovŕšení 17 rokov sa pridala k otcovi a s cirkusom cestovali po krajine. Netrvalo dlho a odtrhla sa od neho. Na parížskych uliciach sa rozhodla privyrábať svojim najväčším talentom - spevom.

Prezývku si vyslúžila vďaka malému vzrastu a energickej povahe

Zamilovala sa do Louisa Duponta a spolu splodili dcérku Marcelle. Louis však nesúhlasil, aby zarábala viac ako on a psychicky ju nútil, aby takisto brala lacné práce miesto vystupovania. To Édith neskutočne dusilo. Odišla od neho a vzala si so sebou aj Marcelle. Osud jej však neprial, pretože dcérka sa nedožila ani 2 rokov. Našťastie bol aspoň dobrotivý k jej kariére, ktorá skoro vystrelí až ku hviezdam. Všimol si ju Louis Leplée, od ktorého pochádza prezývka Piaf, v preklade vrabčiak. Nazval ju La Môme Piaf - malý vrabčiak. Vyslúžila si ju vďaka malému vzrastu a energickej povahe. Začala vystupovať v baroch i kaviarňach a pomaly si získavala publikum. Ked‘ Louisa Lepléeho zabili, ujal sa jej Raymond Asso. Nielenže sa staral o jej kariéru, ale boli aj milencami. Speváčka bola od neho závislá, pretože jej zabezpečil, aby mohla vystupovať v lepších podnikoch, a tým zarábať i väčšie peniaze. Neskôr povedala, že jej láska s ním bola skôr platonická. Raymond ju naučil správneho spoločenského správania, čím sa dostala aj k vyššej vrstve.

Milencov mala mnoho, no milovala len jedného

Počas druhej svetovej vojny spievala pre nemeckých vojakov, no vraj sa snažila pomôcť francúzskym zajatcom. V roku 1947 bola známa už aj v USA. Spievala, zarábala milióny a spoznala svoju najväčšiu lásku, boxeristu Marcela Cerdana. Mala síce veľa milencov, no jeho vraj milovala úprimne a najviac.

Jej vzťah trval dva roky, dokým Marcel tragicky nezahynul pri zrútení lietadla. S Édith to šlo potom dole kopcom. Mala výčitky, pretože ho donútila, aby do lietadla nastúpil a po jej vážnej autonehode v roku 1951 prepadla alkoholu, drogám a morfiu. O rok neskôr sa vydala za Jacquesa Pillsa, avšak manželstvo nebolo šťastné a vydržalo len 5 rokov. Od polovice 50. do 60. rokov vystupovala najmä vo svojom rodnom Paríži. Jej život sa poznačil na jej výzore. Bola nevládna a strhaná. Napriek tomu zvládla posledné veľké vystúpenie v Olympii v roku 1961. Dala zo seba celú dušu, po ktorej naskakuje husia koža.

Na sklonku života si vzala o 20 rokov mladšieho muža

V roku 1962 si Théo Sarapo, ktorý bol o 20 rokov mladší, vzal Edith za manželku. Šepkalo sa, že mu ide len o majetok, no v skutočnosti všetko, čo po speváčke ostalo, boli dlhy. Théo ich všetky splatil a o pár rokov neskôr spáchal samovraždu. Édith Piaf podľahla rakovine v oktobri 1963. Jej pohreb bol honosný, prišlo veľmi veľa ľudí. Pochovaná je na parížskom Pere-Lachaise cintoríne. Dodnes je jej hrob obsypaný kvetmi.

Ak by ste chceli mať jej život trochu priblížený, film La vie en rose, z roku 2007, vás nesklame. Získal aj Oscara a herečka Marion Cotillard, ktorá speváčku stvárňovala, sa naozaj vyznamenala.