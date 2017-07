Svojou vypracovanou postavou ide príkladom pre zástupy rovesníčok. Mladá Slovenka to však robí pre radosť a veľa si toho neodrieka

Cieľom nášho webu je prinášať ti čo najviac kvalitných rozhovorov s mladými inšpiratívnymi ženami, ktoré vo svojom živote robia niečo, čím by nás ostatné mohli motivovať. Či už sú to umelkyne, tanečnice, talentované freelancerky alebo športovkyne, každá z nich na sebe poctivo pracuje a my sme radi, že ti ich môžeme ukázať. Natália Mišáková má iba dvadsať rokov, no svojou vypracovanou postavou a vášňou k športu ide príkladom pre zástupy svojich rovesníčok. Skromne o sebe tvrdí, že sa necíti príliš výnimočne, no minimálne svojím odhodlaním je dobrým príkladom toho, že makať na sebe sa naozaj oplatí. A ako sa dopracovala k takejto postave? Tvrdí, že trénuje preto, aby mohla jesť, no vie byť na seba aj prísna a predovšetkým to robí pre svoje zdravie a pre radosť. Prečítaj si rozhovor s cieľavedomou Natáliou a inšpiruj sa.

Ahoj Natália, v krátkosti povedz niečo o sebe.

Ahojte! Volám sa Natália, mám 20 rokov a som z Bratislavy. Milujem šport, a preto aj chodím na FTVŠ v Bratislave, odbor Kondičné trénerstvo, kde som úspešne ukončila prvý ročník. Momentálne som v USA, kam som sa vybrala pracovať na leto ako plavčíčka.

Akému športu sa aktívne venuješ?

Športujem od detstva, 10 rokov som tancovala ľudové tance, potom som prešla na thajský box a jedného dňa sme sa spolu s trénerkou vybrali skúsiť crossfit, pri ktorom som zostala doteraz. Momentálne som už tri roky súčasťou najlepšej komunity Crossfit Bratislava.

Kto v tebe vypestoval takúto vášeň k športu?

Moji rodičia sa spoznali vo FS Lúčnica, oni sú tí, ktorí ma priviedli k tancu. Moje rozhodnutie prejsť na thajský box a crossfit sa im pochopiteľne nepáčilo, ale videli, že ma to napĺňa a teraz ma plne podporujú. Okrem toho mám dvoch starších bratov, ktorí aktívne športujú a myslím si, že jeden z nich si so svojím talentom zaslúži oveľa viac pozornosti ako ja (smiech).

Natália s bratom

Takže po tanci nasledoval thaibox a crossfit?

Áno! S tancom som skončila keď som mala iba 15 rokov a z dospeláceho súboru som mala strach. Nič nerobiť mi vydržalo asi 2 mesiace. Vedela som, že naša rodinná známa, okrem iného aj majsterka sveta, trénuje thajský box, tak som sa to rozhodla vyskúšať. Naučila ma toho neskutočne veľa a teraz je ako moja staršia sestra. V ladies thaibox som trénovala baby napríkad keď bola Lucka počas prípravy na zápas odcestovaná v Thajsku, alebo slúžim ako poistka, keď iní nemôžu. Momentálne však pôsobím ako ambasádorka-trénerka v novo rozbehnutom, úspešnom projekte NN Urban City Race.

Máš postavu, za ktorou je kus driny. Určite sú za tým hodiny strávené v gyme, no sú veci, ktoré si jednoducho musíš odriekať?

Ďakujem za pochvalu! Možno veľa dievčat sklamem, ale kto ma pozná vie, že si toho veľa neodriekam. Samozrejme, že si dávam pozor na to, čo zjem, doma kupujeme kvalitné potraviny, jem pravidelne a rada sa vzdelávam v oblasti výživy, ale skoro každý deň musím mať niečo sladké a keď mám na tú obrovskú Milku chuť, tak ju jednoducho zjem - a celú! Ale viem, že neskôr musím o to viac trénovať. Keďže mám veľmi veľký výdaj a tréningy sú naozaj náročné, ťažkú hlavu si z toho nerobím. Celé je to jednoduchá matematika. Keď chceš schudnúť, tvoj výdaj musí byť väčší ako to, čo zješ.

Koľkokrát za týždeň musíš trénovať aby si aj popri celej Milke takto dobre vyzerala?

Trénujem väčšinou 6x do týždňa, častokrát aj dvojfázovo.

Čo ťa motivuje k výkonu?

K výkonu ma motivuje jedlo (smiech). Určite je za tým aj predstava krásnej postavy, ktorú ešte nevidím ani v diaľke, ale predovšetkým milujem ten pocit po tréningu, keď si poviem, že som vydala zo seba maximum a spravila niečo pre seba, pre svoje zdravie, telo, hlavu. Baví ma byť stále silnejšia, rýchlejšia a sledovať, čo všetko moje telo dokáže. V crossfite môžeš byť stále lepší a práve táto cesta a progress je tou najlepšiou motiváciou. Na crossfite je najlepšia komunita, ktorá ho tvorí. Sú to ľudia, na ktorých sa teším každý jeden deň, ľudia, s ktorými medzi sebou súťažíme a podporujeme sa. To je ďalšia z vecí, ktorá ma motivuje k výkonu.

Máš konkrétny cieľ kam sa chceš vypracovať?

Mojim cieľom nie sú žiadne veľké súťaže, robím to hlavne pre seba, pre radosť a pre zdravie. V budúcnosti chcem viesť ľudí k zdravému životnému štýlu a pomáhať im k dosiahnutiu ich cieľov. Tak, aby sa moja vášeň stala zároveň mojou prácou.

Tvrdíš, že tvojim cieľom nie sú súťaže. Napriek tomu si sa nejakých už zúčastnila. Aké to boli?

Zúčastnila som sa len malých súťaží, ale všetky dopadli viac než super. Prvá bola v roku 2015 All in challenge na Wakelake, kde som obsadila prvé miesto. O rok na to som na tej istej súťaži skončila druhá, porazila ma tam naozaj dobrá súperka, ktorú som mesiac na to porazila na súťaži Golem challenge v Eurovei, odkiaľ som si zobrala prvé miesto. Ďalšia súťaž bola Silák FTVŠ 2016 na mojej škole, kde som opäť vyhrala a zároveň som bola historicky prvá žena, ktorá bola lepšia ako chlapi.Školu reprezentujem taktiež vo vysokoškolskej lige vo vzpieraní. Okrem toho sa každý rok zúčastňujem najznámejšej crossfitovej súťaže Crossfit Games Open, do ktorej sa môžu zapojiť ľudia z celého sveta. Väčšina ľudí, teda obyčajní smrteľníci, to robia iba preto, aby sa mohli porovnať s ostatnými vrámci Slovenska, Európy, prípadne vidieť, ako sa zlepšili oproti minulému roku, lebo ďalej postúpia naozaj len tí najlepší. Tento rok som skončila štvrtá na Slovensku.

Takže aj napriek svojim úspechom súťažiť viac nechceš?

Veľké súťaže ma nelákajú, lebo je tam naozaj veľká konkurencia a ženy tam už ťažko rozlíšite od chlapov, čo naozaj nie je môj cieľ .

Natália, ďakujeme za rozhovor! Máš na záver radu pre baby, ktoré chcú začať cvičiť, no nemajú príliš pevnú vôľu?

Skúste brať tréningy ako súčasť dňa. Pre mňa je tréning to isté, ako by som si išla umyť zuby. Je to samozrejmosť. Najväčšou motiváciou by ste si mali byť vy samy a výsledky, ktoré budete na sebe každým dňom či týždňom vidieť viac a viac. Držím Vám palce a ďakujem za rozhovor!

