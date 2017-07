Keď ti ani slnečné dni a dovolenky nedokážu urobiť radosť. Letná depresia nie je rozšírená, môže sa však týkať aj teba

„Jesenné depky“ sú najčastejšou formou sezónnej afektívnej poruchy. Krátke dni, málo slnka a stres spojený so sviatkami dokáže zamávať takmer s každým, v horších prípadoch vyústi do pocitu depresie a úzkosti. Cez zimu je dôležitým faktorom zmena v tvorbe melatonínu a serotonínu, látok ovplyvňujúcich spánok a náladu. Nedostatok energie, únava, nezáujem o veci okolo seba, narušený spánkový režim a zmeny v stravovacích návykoch však môžu prísť aj v lete. Podľa štúdií zažije príznaky letnej depresie aspoň raz za život každý desiaty človek. Dá sa s tým niečo urobiť?

Čo spôsobuje letné depresie

Podobne ako pri ostatných psychických poruchách, odpoveď nie je jednoznačná. Pre niektorých ľudí ide o prípad biologickej nerovnováhy, opačne ako v zime, nadmerné množstvo slnečného svetla a krátke noci vplývajú predovšetkým na spánok. Vysoké teploty môžu spôsobiť bolesti hlavy, vyčerpanosť a malátnosť. Ďalším symptómom môže byť strata chuti do jedla, strata hmotnosti alebo úplný nezáujem o fyzické aktivity.

Existuje taktiež rad psychicky náročných situácií, ktoré so sebou leto prináša. Patrí medzi ne napríklad narušenie dennej rutiny – brigády, či naopak voľné dni spojené s ponocovaním. Ďalším dôležitým faktorom môže byť znížené sebavedomie. Letné oblečenie odhaľuje všetko, čo bolo v zime zakryté. Veľa žien sa preto porovnáva s ostatnými, cítia sa zle v krátkych nohaviciach či plavkách. Toto môže vyústiť do nezdravej snahy rýchlo schudnúť, alebo do dlhodobej poruchy príjmu potravy. Financie taktiež zohrávajú podstatnú rolu. Utrácanie za dovolenky, lístky na koncerty a festivaly môže spôsobiť stres a pocit finančnej neistoty.

Ako proti nim môžeme bojovať

Letná depresia má jednu výhodu, presne vieme, kedy prichádza. Ak s ňou bojuješ každý rok, dokážeš sa na ňu pripraviť. Stačí sa zamyslieť nad tým, v ktorých oblastiach ťa ovplyvňuje najviac. Čo ti počas leta robí najväčšie problémy? Je príjemnejšie tráviť čas osamote, alebo s ľuďmi? Majú tvoje pocity nejaký dôvod – smrť niekoho z rodiny, alebo ťažký rozchod, ktorý si spájaš práve s týmto obdobím? Nájsť príčinu problému je najdôležitejším krokom k jeho vyriešeniu.

Často pomáha pravidelný šport, na svoju fitness rutinu si môžeš začať zvykať už po Vianociach. Dbaj na príjem vitamínov, tekutín a nezabúdaj na dostatok spánku. Netlač sa do depresie dobrovoľne, ak vieš, že rodinná dovolenka alebo tri noci na chate s opitými kamarátmi nie je nič pre teba, radšej sa tomu vyhni. Neboj sa vyhľadať profesionálnu pomoc. Psychológ či psychiater je lekár ako akýkoľvek iný, je tu pre to, aby ti pomohol.

Najdôležitejšie je netlačiť na seba. Nemaj pocit, že musíš byť šťastný len pre to, že kalendár odrátava júlové dni. Nie každý je stavaný na zábavu v bazéne a besnenie sa na festivaloch. Koniec koncov, všetko má aj svoju svetlejšiu stránku. Možno práve v tomto období dokážeš lepšie spoznať samého seba a naučiť sa zvládať krízové situácie.