Sympatický Gerard má čo ponúknuť. Je študentom biomedicíny aj úspešným modelom s množstvom hviezdnych spoluprác

Odkedy sme si predstavili posledného fešáka zo sveta pánskeho modelingu, ubehla už istá doba, a tak je na čase dobehnúť zameškané a zoznámiť vás s niekým, kto určite stojí za pozretie. Naposledy sme sa spoločne pozreli na niekoľkých chlapcov so slávnym priezviskom a tiež dvadsaťosemročného Portugalčana Gonçala Teixeiru, ktorý prekvapivo zaujal skôr mladšie ročníky a ženám vo vekovej kategórii 40+ sa pohľad na neho veľmi nepáčil. Dnešnému fešákovi koluje v žilách horúca južanská krv podobne ako aj jeho nemenej príťažlivým kolegom - pohľadnému Xavierovi a mimoriadne obľúbenému Jonovi. Áno, Španieli sú v módnej brandži skutočne žiadaní a jedným z nich je aj náš dnešný úlovok.

Dvakrát otváral a raz uzatváral prehliadku Balmain, na pracovnom konte má hviezdne spolupráce s viacerými zvučnými značkami ako Tom Ford, Givenchy, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Giorgio Armani, Moschino, Guess, Tod´s, Etro, Ermanno Scervino, Les Hommes, Salvatore Ferragamo a kopec ďalších skúseností so svetoznámymi, no aj lokálnymi menami. Ako barcelonský rodák sa pravidelne objavuje na miestnom fashion weeku a za sebou má tiež vkusné fotenia pre Esquire, Men´s Health, Fucking Young, Hercules Magazine a iné.

A o kom to vlastne píšeme? Reč je o 21-ročnom Gerardovi Sabé, ktorý svet poctil svojou existenciou 20. júna 1996 a stalo sa tak v spomínanej Barcelone. Práve v tejto metropole ho aj nájdete, pretože ak nekráča po prehliadkových mólach alebo nefotí vydarené kampane, študuje na miestnej univerzite a ako fanúšik vedy by v budúcnosti rád pracoval v biomedicínskom výskume. Okrem štúdia je aj zanietený športovec, veď posilňovňa bola dokonca miestom jeho objavenia, odkiaľ po niekoľkých dňoch premýšľania o novom životnom obzore smeroval priamo na Armaniho prehliadku v Miláne. „Prvá vec, ktorú som robil, bol Emporio Armani. Bol to brutálny adrenalín a pamätám si, že som bol veľmi, veľmi nervózny. Ja som však človek, ktorý je na seba poriadne náročný, takže som to zvládol.“ Prvá pracovná ponuka odštartovala skvelú kariéru ďalšieho fešáka v poradí a niet sa čomu čudovať. Asi jedna z najkrajších chôdzí vôbec, husté vlasy, výrazné lícne kosti, milý zjav, atletická postava a výška 188 centimetrov sú skutočne kvalitným lákadlom. Čo myslíte?

Tým z vás, ktorým sa Gerard zapáčil, pripájame aj odkaz na jeho Instagram a tiež niekoľko informácií na záver. Jeho najobľúbenejším filmom je Počiatok od Christophera Nolana, najradšej počúva Imagine Dragons, Mumford and Sons a počas behu electro, miluje španielsku kuchyňu, považuje sa za perfekcionistu a vášnivého športovca a dúfa, že ho v budúcnosti čaká spolupráca so značkami Tommy Hilfiger či Calvin Klein.

