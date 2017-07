Čo ti dokáže hneď od rána vyčariť úsmev? Talentovaná dizajnérka dokázala, že aj taká bežná vec ako zubná kefka vie byť originálna (Rozhovor)

Zubná kefka patrí snáď medzi najbežnejšie veci, ktoré použijeme počas dňa. Umývanie zubov by mala byť samozrejmosť, ktorú robíme bezprostredne po prebudení. Už dlho obľúbená značka CURAPROX si necháva záležať nielen na kvalite svojich výrobkov, ale i na ich hravom dizajne, ktorým baví svojich zákazníkov. V spolupráci s Michaelou Chmelíčkovou, slovenskou ilustrátorkou a talentovanou dizajnérkou vytvorili koncept novej zubnej kefky, ktorá ti má podľa všetkého okamžite vyčarovať úsmev. Poď si prečítať rozhovor s Mišou, ktorej veselý návrh limitovanej edície zubnej kefky si si mal možnosť zaobstarať napríklad aj na festivale Pohoda.

Ahoj, Miša! Na úvod sa prosím v krátkosti predstav našim čitateľom.

Ahojte! Som grafická dizajnérka a ilustrátorka. Moje ďalšie alterego je značka Planeta 220, pomocou ktorej sa snažím prezentovať svoju tvorbu, ale napríklad aj autorské tričká alebo printy. Okrem svojej práce mám rada leto, slnko, farby, pekné veci, knihy, rastliny, mačky, hudbu a teplú sprchu.

Ako tvrdíš, živíš sa ako grafická dizajnérka. Čo charakterizuje tvoju tvorbu?

Mám rada minimalizmus, geometriu, nostalgiu, trochu sci-fi a futurizmus. To sa snažím dostať aj do svojej tvorby, v ktorej dominujú identity rôznych značiek, ale rovnako aj reklamná ilustrácia, knihy, stage design, vizuálne projekcie, ale aj návrhy autorských tričiek či printov.

Dizajn si aj študovala? Máš nejaké skúsenosti zo zahraničia?

Vyštudovala som vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarného umenia. Po škole som odišla do Londýna, kde som stážovala v malom umeleckom kolektíve a následne v grafickom štúdiu. Bolo to super, ale aj veľmi náročné. Londýn je úžasný a bol mojim snom. Je farebný, plný vizuálnych vnemov, vie inšpirovať, vytvoriť ilúziu nekonečnej mladosti, ale aj vyčerpá. Po dvoch rokoch som sa vrátila opäť na Slovensko, kde som sa po pár mesiacoch v reklamnej agentúre vrátila k freelancingu.

Máš nejaké špecifické znaky, ktoré sú u teba hneď rozpoznateľné?

Asi to bude čierna linka, ktorá je pre mňa charakteristická a už dlho ma prenasleduje. Všetko sa to začalo lepením čiernej izolačnej pásky na steny, pomocou ktorej som kreslila dekorácie do komerčných aj nekomerčných interiérov. Tým pádom sa to dostalo aj do tvroby. Ale takisto sú to aj výrazné farby a hlavne flat design. Baví ma masívna štylizácia vo všetkom, čo robím. Tou jednoduchosťou a štylizáciou sa snažím vystihnúť podstatu veci.

Navrhla si nápaditý vzor pre kefku CURAPROX. Čím si sa inšpirovala?

Navrhla som dizajn obalu pre limitovanú edíciu duopacku, ale aj samotnej kefky. Je to o jednoduchých farebných ilustráciách, ktoré evokujú leto a úsmev. Chcela som, aby to bolo vtipné, sexy, farebne atraktívne. Mohla som vstúpiť aj do samotného dizajnu kefky a dostala som nápad. Každý zväzok vlákna v hlavičke bude inej farby a spolu tak vytvoria farebný raster, aký tu ešte nebol. To všetko v kombinácii s bielou rúčkou. Spravila som dve rôzne skice a obidve sa CURAPROXU zapáčili. Môžete si teda vybrať z dvoch rôznych dizajnov duopacku. Duopack obsahuje 2 rovnaké kefky – ich majiteľ tak môže jednu používať doma, druhú u rodičov, jednu na intráku, druhú u frajera/frajerky. Je to o tom, kde sa človek cíti doma.

Aké bolo zadanie na dizajn kefky?

Zadanie bolo iba jedno slovo – “úsmev”. To som uchopila tak, aby samotný dizajn ten úsmev vyvolával. Mala som v tom voľnú ruku. Nakreslila som niekoľko farebných a funky motívov, z nich potom vznikla kompozícia, ktorú som upravila presne na mieru obalu kefky. Nakoniec z toho vznikol pattern, ktorý odkazuje na POP-ART.

Kde všade sa môžeme stretnúť s tvojou tvorbou?

Po úspešnom dizajne tohto duopacku som bola oslovená aj pre spoluprácu na brandingu stanu CURAPROX na festivale Pohoda. Vychádzala som z ilustrácii oboch duopackov, ktoré som navrhla. V tom brandingu stanu sa to zrazu prepojilo a na Pohode bol tento stan úplne najfarebnejší a najveselší. Robila som aj na všetkých prvkoch, čo sa v stane objavili – stolíky, vankúše, merchandise. Ďalšia z takých viditeľnejších vecí je identita pre galériu mladého umenia DOT., ktorá je na Lazaretskej ulici v Bratislave alebo ilustrácie v interiéri salat-baru UGO. Nedávno som tiež spravila sériu ilustrácii mesta Trnava, ale známa je aj moja kolaborácia s Bratiskou, z ktorej vznikol dizajn trička a mikiny.

Miša, ďakujeme ti za rozhovor ! Máš nejaké plány do budúcna, ktoré by si nám na záver chcela ešte priblížiť?

Ďakujem aj ja vám! Momentálne neoddychujem, dokončujem prácu pre novú slovenskú cestovku a chystám ďalšiu identitu pre jednodňový festival súčasného umenia Biela noc, ktorý uvidíte v Bratislave a Košiciach na jeseň. Už pred dvoma rokmi som bola autorkou tejto identity a teraz mám opäť možnosť vytvoriť niečo nové, takže sa veľmi teším.

Limitovanú edíciu zubnej kefky si môžeš zakúpiť aj TU.