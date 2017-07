Na základnej škole sme si tým prešli všetci. Učitelia nahlas čítajúci tajné lístočky či trápny moment, keď ideš prezentovať a čakáš na ticho

Každý z nás si prešiel dňami, kedy sme chodili do základných škôl, a niekto si skoré vstávanie užíval viac než ostatní. Aj napriek rozdielným názorom na prvé nalievanie vedomostí do žiakov si všetci určite dokážeme vybaviť spomienky na legendárne momenty, ktoré nás v časoch základnej školy všetkých postretávali. Či už ide o zle ostrúhané ceruzky, bolestivú zradu gumy, ktorá miesto vyčistenia len všetko rozmazala, alebo o zákerných učiteľov s vždy originálnymi nápadmi, ako žiaka neuveriteľne ponížiť pred celou triedou. Legendami sú však aj hluční spolužiaci, ktorí presne vedia, kedy skočiť do tvojho monológu počas prezentácie, aby narušili vybudovanú atmosféru. Ak máš na základnú školu nejaké špecifické a úsmevné spomienky, nezabudni sa s nimi podeliť do komentárov!

Keď začneš gumovať nesprávnu odpoveď v teste a svet ťa proste nemá rád.

Keď sa nahlas zasmeješ a učiteľka ťa so širokým úsmevom donúti povedať, na čom si sa smial a ty si rýchlo potrebuješ vymyslieť odpoveď, pretože pravý dôvod je príliš neslušný alebo príliš trápny.





Je jedno, ako sa staráš o svoje poznámky. Toto sa deje neustále.

V skrutkách starých stoličiek sa vlasy vždy zasekávali.



Keď si chceš potichu ostrúhať ceruzku, no tvoje strúhadlo pochádza z prehistorických dôb a začne vŕzgať na celú triedu do absolútneho ticha.

Útrapy základnej školy na jednom obrázku.

Keď ideš prezentovať projekt a čakáš, kým sa celá trieda konečne utíši.

Školské desiaty si si musel vybojovať.

Keď prezentuješ a nejaký debil sa vzadu začne rozprávať s kamarátom.

Keď ťa učiteľka zavolala nastaviť dataprojekor, pretože to ona nevedela.

Keď učiteľ pustil video na YouTube, no nechal kurzor na lište a tá celý čas zavadzia.

Ruská ruleta základnej školy.

Hodiny výtvarnej boli kvôli prehistorickým pomôckam vždy peklo.

Keď si cez víkend zabudneš desiatu v škole.

Platí to aj pre vodovky.