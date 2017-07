Ženy v lete nemajú len príjemné starosti, ale aj hromadu problémov. Trefné ilustrácie zachytávajú to, čomu pri vyšších teplotách musia čeliť

V lete prichádzajú prázdniny, uvoľnenejšia atmosféra a najmä vyššie teploty, vďaka ktorým zo seba môžeme pozhadzovať veľkú časť oblečenia a vychutnávať si slnečné lúče len tak v tielku a kraťasoch. Ženy musia v lete razantne obmeniť svoj šatník, pretože vyššie teploty ponúkajú skvelú príležitosť na to, aby experimentovali so svojím oblečením. Nejde však len o oblečenie, pretože byť v lete ženou, to nie sú iba príjemné starosti, ale aj výrazné komplikácie. Stačí sa pozrieť na to, čo ženy zažívajú pri nákupe plaviek, s mejkapom na tvári, s holením nôh či pri návšteve toaliet v trochu nepraktickom oblečení. O nasledujúce ilustrácie sa postarala Astkhik Rakimova z portálu BrightSide a je vysoko pravdepodobné, že sa v nich nájdeš aj ty, ak si toto leto na svoj vzhľad ešte úplne nerezignovala.

Zobraziť galériu 13