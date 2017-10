10 odpudivých vecí, ktoré robia muži pri randení. Prečítaj si šokujúce dôvody ženských odmietnutí

Pred nedávnom sme ti priniesli článok, ktorého obsah tvorilo 10 vecí, ktoré mužov odrádza na ženách počas randenia. Na ženskú obhajobu sme zozbierali niekoľko najbizarnejších stretnutí, počas ktorých si konkrétne ženy rezolútne povedali, že s týmto pánom domov naozaj nepôjdu. Avšak, pozrime sa najprv na pár špecifických znakov, na ktorých sa zhodla prevažná časť ženského publika. Čo nám teda tak náramne prekáža?

Keď sa ľutuje

Muži, preboha, neľutujte sa! Nie sme vaše matky, ktoré si s porozumením vypočujú vaše problémy a privinú si vás na svoju hruď. Respektíve, určite nie počas prvých, spoločne strávených chvíľ. Mužovi rozhodne nepridáva na atraktívnosti, keď vyplakáva nad svojimi životnými útrapami na ramene ženy, ktorá si svoj navoňaný vyžehlený sexy outfit nedala na to, aby slúžil ako jeho vreckovka.

A preto bod číslo jeden: Choď plakať domov k mamine.

Keď hovorí iba o sebe

A ani sa len neopýta prísediacej, aký má na danú tému názor ona. A keď sa opýta, tak odpoveď nepočúva alebo ju preruší a rozpráva opäť len a len o sebe. Prvýkrát to možno vieme prekusnúť. Druhé stretnutie v tomto duchu môže už zaváňať jeho jemným egocentrizmom a do tretice to už začne byť pekne otravné.

Bod číslo dva: Z 10 minút ju nechaj rozprávať aspoň 4, ale nestopuj to prosím ťa.

Keď hovorí o svojej ex

Smutné a odrádzajúce. Hlavne, keď si muž po treťom poháriku začne prezerať ešte aj fotky svojej bývalej priateľky na mobile a ukazuje ich potencionálnej frajerke. Nevieme prečo to robíte, ale prosím, skončite s tým. Nepoviete nám asi nič veľmi podstatné a všetko čo by sme chceli vedieť o danej téme si vieme vyzistiť na vašom alebo jej profile.

Bod číslo tri: “Neplač nad rozliatým mliekom.”

Keď sa stále hrá s telefónom

Nahlas telefonuje, tvári sa, že niečo vybavuje, neustále chatuje, pri tom sa usmieva a ty si z toho otrávená viac, ako keby si namiesto tohto rande ostala doma.

Bod číslo štyri: Venuj sa živej osobe pred sebou, nie tvojim virtuálnym kamarátom.

Keď je nudný

Človek si asi veľmi nevyberie, čo mu bolo dané do vienka, ale keď priveľmi nevieš vtipkovať, tak sa aspoň usmievaj. Ženy milujú, keď ich vie muž rozosmiať, a preto nie je žiadnym tajomstvom, že poväčšinou naletíme práve na tie vtipno-trápne komplimenty.

Bod číslo päť: Vždy lepšie keď sa smeje na tebe, ako by sa nesmiala vôbec.

Keď ignoruje nepísané pravidlo prvého rande

Jednoducho, že ženu nepozve. V horšom prípade ju nechá zaplatiť si svoju polku a v katastrofickom scenári sa nechá pozvať on. Samozrejme, ak nejde o rande so špeciálne dohodnutými pravidlami a žena pozýva na rande muža. Hovorím o klasickom prvom rande, keď Jožko zavolá Mariku po tristo hodinách strávených na spoločnom chate konečne von na limču, tak aj keď sa Marika, ako slušne vychovaná dáma Jožka spýta, čo je dlžná, ten by si mal účet vziať okamžite na svoju stranu a bez zbytočných rečí zaplatiť. Garantujem, že aj tie viac emancipované, samostatne pôsobiace a životaschopné silné ženy túto malú pozornosť očakávajú takmer vždy

Bod číslo šesť: Hneď po ľutujúcom sa mužovi nasleduje muž lakomý. A to je peklo.

Keď sa nevie správať v spoločnosti

Je vulgárny, mlaská pri jedle, vykrikuje, opije sa, je drzý na čašníčku atď. K tomuto nemám viac čo povedať. Asi si každá vieme predstaviť malomestský typ muža, ktorý neoplýva vysokým IQ a túto skutočnosť o sebe šíri aj ďalej do priestoru.

Bod číslo sedem: Skús sa spoň naučiť hovoriť prosím a ďakujem, keď už nič iné.

Keď je moc prítulný

Letmé dotyky sú povolené, ale zase odtiaľ potiaľ! Ak si si ňou ešte neni taký istý, zbytočne ju nechytaj, nemojkaj, neobjímaj ju pri každej príležitosti, lebo niekedy aj ten najneškodnejšie vyzerajúci dotyk môže v dotyčnej vyvolať pocit slizkosti.

Bod číslo osem: Dodržiavaj zdravý odstup. Prízvukujem - zdravý.

Keď chce hneď sex

A keď ho nedostane, bude urazený. Tragické. Pre tieto chúťky existujú rôzne internetové portály, na ktorých muž dostane to čo chce aj bez zbytočných opletačiek. Tak na čo?

Bod číslo deväť: Nestrápňuj sa.

Keď sa neozve

Vec, ktorú my ženy "milujeme" snáď zo všetkého najviac. A potom v nás narastá otázka. Bola som škaredá, nudná, bol moc opitý a nepamätá si to? Po puse na konci rande sa usmeje, povie „píšeme si" alebo „ozvem sa ti" alebo „tak nabudúce" a naposledy zamáva. A nenapíše, neozve sa a z nabudúce sa stane skôr nikdy. Ak si aj nevzbudila dojem, každý samozvaný gentleman, ktorý sa minimálne na neho hrá, by mal mať toľko slušnosti a napísať aspoň jednu obstojnú správičku. Ženy občas poriadne nahnevá takéto detinské správanie a po niekoľkých dňoch sa ozvú s opatrnou otázkou samé. Stalo sa niečo? Sú tri typy mužov s troma východiskovými odpoveďami: Nie, nič sa nestalo, ako si na to prišla? alebo Nemal som veľa času, ako sa inak máš? alebo Nechajme tomu voľný priebeh.

Bod číslo desať: Pokiaľ máš podobné umýsly, radšej ju ani nevolaj von.

Prečítaj si šokujúce príbehy žien, ktorých prvé rande nemalo práve šťastný koniec.

Alexandra

Boli sme v podniku. Už zo začiatku bol dosť otravný, tak som mu nevenovala veľkú pozornosť. Asi nevedel, ako ma zaujme, a tak sa ku mne jednoducho nahol a kusol ma z celej sily do krku. Odtiahla som sa a vynadala mu, no on sa iba usmial a sebavedome odvetil: Viem že to chceš.

Jana

Prišiel totálne nahúlený na prvé rande. Koniec príbehu.

Saška

Zobral ma na párty. Videli sme sa asi druhýkrát. Trochu sa pripil a ja som sa šla nadýchať von čerstvého vzduchu. On prišiel za mnou a násilne mi chcel dať pusu. Odstrčila som ho a jemu zrazu preplo a začal nariekať. Prečo ho nechcem, veď je pekný. Stačilo mi.

Alena

Bolo to rande na slepo. Zo začiatku príjemne prebiehajúce stretnutie sa zmenilo na pohovor do OVB. Chalan sa ma normálne pokúšal nalákať do jeho finančnej pyramídy.

Simona

Asi to nie je moc jeho chyba, ale jednoducho mi začal smrdieť.

Miška

Opil sa na mol. Potom na hodinu odišiel k Jukeboxu, v ktorom minul asi všetky drobné na Iron Maiden, ktorých pesničky hulákal po celom podniku. Nenápadne som sa vytratila a vymazala si jeho číslo.

Vala

Pozval ma na pizzu. Sedeli sme v reštaurácii plnej ľudí a ja som myslela, že sa mi sníva. Len tak začal vyhadzovať šunku z pizze priamo na zem. Vraj mu nechutila.

Natália

Jeden chalan ma pol roka presviedčal, aby som s ním išla von. Napokon som súhlasila a keď došlo k plateniu, slušne som sa spýtala, čo som dlžná. Skromne som očakávala , že po takej námahe ma chalan na ten drink aspoň pozve. Zaplatil však iba svoju polku a vravím mu, že mám iba celú stovku a žiadne drobné. A on že: Tak si choď zameniť, alebo utekaj do bankomatu. Tak som utekala, ale rovno domov.

Sandra

Rozplakal sa kvôli bývalej. Nemám viac čo dodať.

Katka

Počas rande mu stále niekto vypisoval. Bolo to dosť otravné. Neskôr som zistila, že to bola jeho frajerka.

Dominika

Stretávali sme sa dlhšie. Možno mesiac. Pochválila som sa s ním kamoškám na káve, že mám nového nápadníka. Následne som zistila, že z môjho nápadníka je nápadník aj mojej kamošky a keď sme si spoločne čítali smsky ktoré nám písal, boli priam identické.

Maja

Po hlavnom chode mi povedal, že trpí exotickou pohlavnou chorobou. Ďalej neviem čo sa dialo, prestalo mi chutiť.

Ak máš podobné bizarné príbehy s mužmi počas randenia, nezabudni sa o ne podeliť do komentáru.