Páčia sa ženám ich vlastné prsia? V prvej dvadsiatke zaujímavého prieskumu sa umiestnili aj Češky

Páčia sa ženám ich vlastné prsia? V prípade, že by ti táto otázka niekedy napadla, našťastie na ňu už poznáme odpoveď. Postarala sa o to internetová zoznamka VictoriaMilan, jej zamestnanci sa spýtali jednoduchú otázku žien z celého sveta. Výsledky sú pomerne značné. Na svoje prsia sú najviac hrdé dánske dámy. Až 28,1 % z nich prezradilo, že sú prsia podľa nich najpríťažlivejšou časťou ich tela. Prvé miesto Dánska je nasledované Švédskom s hodnotou 26,3 % a pokračujú Spojené Kráľovstvo, Grécko a Nórsko. Škandinávske dámy teda o sebe majú pomerne vysokú mienku. Slovensko sa v prvej dvadsiatke neobjavilo, no Česká republika áno. Spojené štáty americké sa umiestnili na 15. mieste, Kanada na osemnástej priečke. Hodnota pri našich severozápadných susedoch dosahuje 9,2 %.

1. Dánsko - 28.1 %

2. Švédsko - 26.3 %

3. Spojené kráľovstvo - 26.2 %

4. Grécko - 25.3 %

5. Nórsko - 25.1 %

6. Holandsko - 24.1 %

7. Nemecko - 24.1 %

8. Nový Zéland - 23.1 %

9. Rakúsko - 22.7 %

10. Írsko - 20.7 %

